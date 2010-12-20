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GeForce GTX 560'ın teknik özellikleri netleşiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,4b
1
67
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 560'ın teknik özellikleri netleşiyor
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Henüz Nvidia tarafından doğrulanmış olmasa da 20 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 560 için detaylı teknik özellik bilgileri gelmeye başladı. GF104 GPU'su ile dikkat çekici sonuçlara imza atan GeForce GTX 460 modelinin yerini alacak ekran kartına, GF114 kod adlı yeni grafik yongası güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek desteğine sahip olan GeForce GTX 560'ta, GeForce GTX 460 ile kıyaslandığında fark yaratacak en önemli güncelleme olarak paralel işlemci sayısındaki artış gösteriliyor zira GeForce GTX 460'ta 336x olan paralel işlemci sayısı yeni modelde 384'e çıkartılıyor.

Yayınlanan GPU-Z görüntüsünden de anlaşılabileceği züere grafik işlem biriminin 820MHz'de, paralel işlemcilerinin 1640MHz'de ve belleklerinin de 4000MHz'de görev yapması beklenen GeForce GTX 560'ta ısıl tasarım gücünün ise 180 Watt olacağı üzerinde duruluyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere lansman tarihi olarak 20 Ocak tarihinin konuşulduğu GeForce GTX 560 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

GeForce GTX 560'ın teknik özellikleri netleşiyor
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thunderwatcher 8 yıl
Soğutucu tasarımına çok da fazla takılmamanızı tavsiye ederim. Zira nasıl olsa onlarca firma kendi soğutma sistemleriyle donatıp piyasaya sürecekler kartı. Şahsen kullandığım 2 fanlı gigabyte GTX460 karttan ve soğutucusundan memnunum ama gigabyte 560'ı çıkardığında tekrar bir piyasaya göz atıcaz gibi duruyor...
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yerroner 8 yıl
Uzun bir aradan sonra AMD'den sağlam bir rekabet gören Nvidia, kartlarında 600-700 MHZ sınırını yavaş yavaş zorlamaya başlar. Olaylar gelişir.

Eskiden bu OC farkını kullanıcılara bırakırdı Nvidia. Kartlara OC'yi basınca iyice coşardı GPU. 576 MHZ'lik kağnı hızındaki GTX 260'ın gücünü bilmeyen yoktur herhalde. Şimdi Nvidia daha agresif davranıyor. Ki OC yapmayı bilmeyenler için daha iyi kartlar demek bu aslında. Gelişmiş kullanıcılar için ise pek bir olayı yok.
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::Ashes:: 8 yıl
bence bu kartlar çıktıktan sonra 1 önceki seri kartları almak daha doğru olur..
mesela gtx580 çıktı gtx570de 480le aynı fiyat oldu 480 570den daha ucuz yada aynı fiyat olursa 480 almalı..
gtx560da 470 ile benzer sonuç gösterse fiyatı düşen 470 i alıp oc yapmak daha mantıklı gözüküyor..
sonra gtx 560ın 192bitine gtx460 256bit
Ati tarafındada 5850 6850 fiyatına inerse 5850...
5870de 6870 6950 arasına düşerse 5870..
Haksızmıyım ?
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Mete Can Karahasan 8 yıl

dronegd

bence bu kartlar çıktıktan sonra 1 önceki seri kartları almak daha doğru olur..

mesela gtx580 çıktı gtx570de 480le aynı fiyat oldu 480 570den daha ucuz yada aynı fiyat olursa 480 almalı..

gtx560da 470 ile benzer sonuç gösterse fiyatı düşen 470 i alıp oc yapmak daha mantıklı gözüküyor..

sonra gtx 560ın 192bitine gtx460 256bit

Ati tarafındada 5850 6850 fiyatına inerse 5850...

5870de 6870 6950 arasına düşerse 5870..

Haksızmıyım ?

Çektiği elektriği Nvidia öderse haklısın. Gürültü kalp rahatsızlığı yapıyormuş, ayrıca belirteyim.
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Imploser 8 yıl
Bu bellek bantgenişliği ile HD6950'ye rakip olması zor ama HD6870'in bir miktar önüne geçecektir muhtemelen. Bu noktada ise fiyatı çok önemli, GTX460'tan en fazla 50 dolar pahalı olmalı, aksi takdirde pek bir şansı yok diye düşünüyorum. Bu kartın rakibi olsa olsa HD6930 olur çıkar mı çıkmaz mı orasını bilemem tabi ama HD6870 varken çıkarılmaz muhtemelen.
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Mete Can Karahasan 8 yıl
"Texture Fillrate" boşluğunu da ben doldurayım: 39.36 GTexel/s
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zamzara 8 yıl
Önce gtx465 çıkarıp hatalarından ders aldılar ve 460 ürettiler.Şimdi gtx560 çıkartıyolarsa iyileştirilmiş gtx565 de çıkarabilirler.Alt model olarakda 530 ve 550 olabilir.
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Rey Leon 8 yıl
bu karı beklemek ne kadar doğru bilemiyorum ama bekliycem
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Tolgá 8 yıl
bu kart çok can yakar çok..güzel bir kasam birde şu karttan olsa daha ne olur bana en az 3 sene kullanırım Q9400 3.6 ile
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ghost recon advanced 8 yıl
iyi bir oc ile gtx570 ni yakalar ikisi arasında çok fiat farkı olmıyacaktır
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Dovahkiin 8 yıl
GTX560'a da Vapor Chamber istiyoruz.
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adilazimdegilx 8 yıl
@ M@U
Kağıt üzerindeki verilerle 460+%30 gibi bir tablo oluşuyor. Bu durumda bu kart 5870 ile 470'in tam ortasına oturuyor. O yüzden 6950'ye rakip sayamıyorum ben. Aslında hiçbir karta rakip olarak göremiyorum çünkü performansına göre fiyatı 470 seviyesinde olacak gibi duruyor. Bu durumda da Nvidia eski kartlara veda etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Sanırım en iyi ihtimalle 460'taki fiyat indiriminden sonra boşalan 230-250$'lık aralığı girerek 6870'i fiyat indirimine zorlar. Nvidia sonuçta... Aşırı bir kart beklemek doğru olmaz.
Sonra 69xx gibi hayal kırıklığına uğratır her ne kadar iyi bir kart olsa da...
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Inalough 8 yıl
Riqimaru

GTX560'a da Vapor Chamber istiyoruz.


Bende bu şekilde lansman edileceğini zannediyorum.
Birde fiyat yönünden konumunu merak ediyorum tabi

edit: ana başlıktaki altındaki resim doğru ise yanıldım
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M@U 8 yıl
Fan tasarımı olarak GTX460'ta kullanılan tasarıma devam edilmesini isterim şahsen. 160w TDP'yi çok rahat kaldırıyordu o tasarım. Hatırlayınız; yazın ortasında tam yükte 65C sıcaklığa ulaşıyordu 1GB modeli. 180w TDP için de pek farklı olacağını zannetmem. Karttan zaten şüphem yok, performansı sağlam olacaktır ancak fiyat için aynı şeyi söyleyemem. Nvidia bu kart ile neyi amaçlıyorsa gerçekleştireceğine kesin gözüyle bakıyorum. Yani HD6870'e de HD6950'ye de rakip olsa rahatlıkla devirecek potansiyele sahip.
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adilazimdegilx 8 yıl
Bu karta bir tek ben umduğunu bulamamış şekilde bakıyorum o zaman
Kötü kart değil de 460'ın halefinin daha agresif olmasını beklerdim. Fiyat ve performans açısından.
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::Ashes:: 8 yıl
gtx460 hawk talon atack ile benzer sonuçlar gösterecek..

ona göre performansını değerlendirebilirsiniz.. hd6870ile aynı seviyede olacak...

192 biti ise 6850 yi geçeceğini sanmıyorum..

bu kart çıktıktan sonra GTx470 450liralara düşerse Sıcak Fırsat olur diye düşünüyorum..
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Hicks 8 yıl
Merhaba,

GTX 560 cok can yakacak...
Ama resimde gorunen fan tasarimi gercekse hem kendini hem rakiplerini yakacak gibi duruyor...


Tesekkurler,

Hicks
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hellteam 8 yıl

Hicks

Merhaba,

GTX 560 cok can yakacak...
Ama resimde gorunen fan tasarimi gercekse hem kendini hem rakiplerini yakacak gibi duruyor...


Tesekkurler,

Hicks

Resimdeki 2 ısı borulu soğutma zaten 460 ın ref soğutması ve ref olmayan blower a göre daha başarılı
560 ın soğutması nasıl olur bilinmez 180w ta az değil
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Statistik 8 yıl

Hicks

Merhaba,

GTX 560 cok can yakacak...
Ama resimde gorunen fan tasarimi gercekse hem kendini hem rakiplerini yakacak gibi duruyor...


Tesekkurler,

Hicks



Merhaba

gtx 560 son yillarin en buyuk fiyaskosu olacak

Tesekkurler
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demircibu 8 yıl

Hicks

Merhaba,

GTX 560 cok can yakacak...
Ama resimde gorunen fan tasarimi gercekse hem kendini hem rakiplerini yakacak gibi duruyor...


Tesekkurler,

Hicks

gpu ufak cuda sayısıda az olduğundan ve gpuda verimli oldğundan daha az elektrik harcayarak daha iyi iş yapabiliyor ve ısınmıyorki,gpu hızına yüklenmişler... ve böylece shader hızlarıda güzel seviyeye gelmiş

ama bu kartda+ 48cuda fazlası var yani 1,5 sm kümesi fazlası var 1sm kümesi:32cuda çekirdeği
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