GeForce GTX 560'ın teknik özellikleri netleşiyor

Henüz Nvidia tarafından doğrulanmış olmasa da 20 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 560 için detaylı teknik özellik bilgileri gelmeye başladı. GF104 GPU'su ile dikkat çekici sonuçlara imza atan GeForce GTX 460 modelinin yerini alacak ekran kartına, GF114 kod adlı yeni grafik yongası güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek desteğine sahip olan GeForce GTX 560'ta, GeForce GTX 460 ile kıyaslandığında fark yaratacak en önemli güncelleme olarak paralel işlemci sayısındaki artış gösteriliyor zira GeForce GTX 460'ta 336x olan paralel işlemci sayısı yeni modelde 384'e çıkartılıyor.
Yayınlanan GPU-Z görüntüsünden de anlaşılabileceği züere grafik işlem biriminin 820MHz'de, paralel işlemcilerinin 1640MHz'de ve belleklerinin de 4000MHz'de görev yapması beklenen GeForce GTX 560'ta ısıl tasarım gücünün ise 180 Watt olacağı üzerinde duruluyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere lansman tarihi olarak 20 Ocak tarihinin konuşulduğu GeForce GTX 560 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Eskiden bu OC farkını kullanıcılara bırakırdı Nvidia. Kartlara OC'yi basınca iyice coşardı GPU. 576 MHZ'lik kağnı hızındaki GTX 260'ın gücünü bilmeyen yoktur herhalde. Şimdi Nvidia daha agresif davranıyor. Ki OC yapmayı bilmeyenler için daha iyi kartlar demek bu aslında. Gelişmiş kullanıcılar için ise pek bir olayı yok.
mesela gtx580 çıktı gtx570de 480le aynı fiyat oldu 480 570den daha ucuz yada aynı fiyat olursa 480 almalı..
gtx560da 470 ile benzer sonuç gösterse fiyatı düşen 470 i alıp oc yapmak daha mantıklı gözüküyor..
sonra gtx 560ın 192bitine gtx460 256bit
Ati tarafındada 5850 6850 fiyatına inerse 5850...
5870de 6870 6950 arasına düşerse 5870..
Haksızmıyım ?
Çektiği elektriği Nvidia öderse haklısın. Gürültü kalp rahatsızlığı yapıyormuş, ayrıca belirteyim.
Kağıt üzerindeki verilerle 460+%30 gibi bir tablo oluşuyor. Bu durumda bu kart 5870 ile 470'in tam ortasına oturuyor. O yüzden 6950'ye rakip sayamıyorum ben. Aslında hiçbir karta rakip olarak göremiyorum çünkü performansına göre fiyatı 470 seviyesinde olacak gibi duruyor. Bu durumda da Nvidia eski kartlara veda etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Sanırım en iyi ihtimalle 460'taki fiyat indiriminden sonra boşalan 230-250$'lık aralığı girerek 6870'i fiyat indirimine zorlar. Nvidia sonuçta... Aşırı bir kart beklemek doğru olmaz. Sonra 69xx gibi hayal kırıklığına uğratır her ne kadar iyi bir kart olsa da...
Bende bu şekilde lansman edileceğini zannediyorum.
Birde fiyat yönünden konumunu merak ediyorum tabi
edit: ana başlıktaki altındaki resim doğru ise yanıldım
ona göre performansını değerlendirebilirsiniz.. hd6870ile aynı seviyede olacak...
192 biti ise 6850 yi geçeceğini sanmıyorum..
bu kart çıktıktan sonra GTx470 450liralara düşerse Sıcak Fırsat olur diye düşünüyorum..
GTX 560 cok can yakacak... Ama resimde gorunen fan tasarimi gercekse hem kendini hem rakiplerini yakacak gibi duruyor...
Tesekkurler,
Hicks
Resimdeki 2 ısı borulu soğutma zaten 460 ın ref soğutması ve ref olmayan blower a göre daha başarılı
560 ın soğutması nasıl olur bilinmez 180w ta az değil
Merhaba
gtx 560 son yillarin en buyuk fiyaskosu olacak
Tesekkurler
gpu ufak cuda sayısıda az olduğundan ve gpuda verimli oldğundan daha az elektrik harcayarak daha iyi iş yapabiliyor ve ısınmıyorki,gpu hızına yüklenmişler... ve böylece shader hızlarıda güzel seviyeye gelmiş
ama bu kartda+ 48cuda fazlası var yani 1,5 sm kümesi fazlası var 1sm kümesi:32cuda çekirdeği