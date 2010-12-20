GeForce GTX 560'ın teknik özellikleri netleşiyor

Henüz Nvidia tarafından doğrulanmış olmasa da 20 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 560 için detaylı teknik özellik bilgileri gelmeye başladı. GF104 GPU'su ile dikkat çekici sonuçlara imza atan GeForce GTX 460 modelinin yerini alacak ekran kartına, GF114 kod adlı yeni grafik yongası güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek desteğine sahip olan GeForce GTX 560'ta, GeForce GTX 460 ile kıyaslandığında fark yaratacak en önemli güncelleme olarak paralel işlemci sayısındaki artış gösteriliyor zira GeForce GTX 460'ta 336x olan paralel işlemci sayısı yeni modelde 384'e çıkartılıyor.

Yayınlanan GPU-Z görüntüsünden de anlaşılabileceği züere grafik işlem biriminin 820MHz'de, paralel işlemcilerinin 1640MHz'de ve belleklerinin de 4000MHz'de görev yapması beklenen GeForce GTX 560'ta ısıl tasarım gücünün ise 180 Watt olacağı üzerinde duruluyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere lansman tarihi olarak 20 Ocak tarihinin konuşulduğu GeForce GTX 560 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.