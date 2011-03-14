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GeForce GTX 590'ın detayları netlik kazanıyor

8 yıl
14,7b
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47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 22 Mart'ta lanse etmeye hazırlandığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modeline ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve GeForce GTX 580'de de kullanılan GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacak yeni model, her GPU için 1536MB olmak üzere toplamda 3072MB GDDR5 bellekle gelecek.

Saat hızları henüz açıklanmayan ancak GPU hızlarının 600MHz seviyesinde tutulacağı öne sürülen GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimine ve 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Yüksek stabilite ve sinyalizasyon için bakır yoğunluğu arttırılmış (2oz, 57 gram) 12 katmanlı baskılı devre kullanan karta, 10 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor.

GPU'ların haberleşebilmesi için özel köprü yonga kullanılan ekran kartı, soğutucusuyla da dikkat çekiyor. Her iki GPU için de Vapor Chamber tabanlı soğutucu bloklar kullanılırken, soğutucunun kolayca temizlenebilmesi için çıkartılabilir kapak tasarımına yer verildiği belirtiliyor. SLI desteği de sunan kart üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunuyor.

Görüntü aktarımı için üç adet DVI ve Mini DisplayPort konnektörleri donatılan GeForce GTX 590, 3DVision Surround teknolojisi ile çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor. Nvidia tarafından geliştirilen en güçlü ekran kartı olarak 22 Mart'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 590'ın, AMD HD 6990 karşısında neler yapacağını bekleyip göreceğiz.


http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1534815&postcount=8098 Yorum Yaz
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bersgurs 8 yıl
bu kartın hdmi girişi varmı :D
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Man From Atlantis 8 yıl
şuanki göstergeler 590'ın 6990'dan yavaş olacağını işaret ediyor.. daha ufak boyutta ve daha düşük güç tüketimi nedeniyle..

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DH Misafiri 8 yıl
590 Haberlerini Okumaya Başladığımda Bir ''Ati''ci olarak Nvidia Bu Sefer Yaptı Dedim İçimden Çok Güçlü Çok Agrasif Bir Kart Bekliyorum .. Dum .. Yazık Oldu (: Gerek Yok 6990 Bundan Ucuz Olucak İddia Ediyorum (:
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Proximity 8 yıl
365 beygirmiş.
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M@U 8 yıl
GTX295'te v2'de kullanılan soğutucunun iyileştirilmiş bir sürümü sanırım. GTX295'i serinletmeye yetmişti. Hatta oldukça iyi hale gelmişti kartın sıcaklığı. Bu durumda GTX590 için de durumun iyi olabileceğini düşünebiliriz. Ancak güç tüketimine bakılırsa saat hızları ciddi anlamda düşmüş. Bakalım görelim Nvidia bu sefer verdiği yanıt ile AMD'yi geride bırakabilecek mi?

Buarada kartın tek mantıklı tarafının Nvidia'nın 3dVision Surround teknolojisini tek kart ile sağlamasındır bana göre. Onun için de bu kart alınır mı, tartışılır...
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heatblast 8 yıl
bu karta gigabyte, asus veya zotac gibi markaların çok iyi bir soğutucu yapması lağzım güzel bir soğutucuyla 900mhz rahat çalışır
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fx57 8 yıl
Büyük bir üreticinin yol haritasında GeForce GTX 590 için "Worlds Fastest Single Graphic Card" ibaresinin yer aldığı bilgisi geldi.
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cestvrai 8 yıl
600mhz ve worlds fastest single graphics card? ilginç ... bakalım nvidia son dk suprizimi yapacak saat hızlarında
yoksa bu haliyle 6990i gecmezi cok zor bazı oyunlarda gecebilir ama bu daha hızlı bir kart oldugunu göstermez.


bu arada yeni bir slayt. görünüşe göre 6990'dan 10w daha düsük stock degeri kartın.

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adilazimdegilx 8 yıl

fx57

Büyük bir üreticinin yol haritasında GeForce GTX 590 için "Worlds Fastest Single Graphic Card" ibaresinin yer aldığı bilgisi geldi.

Özel soğutucu ile hız aşırtmalı olacaksa gelebilir. Ama normal 590'da olmaz bu.
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spaydix 8 yıl
nvidia bu sefer yapamamış demekki :D
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SatisFacti0n 8 yıl
GTX295 Çıktı Alamadım , Ucuzladı Alan Yok Buda Öyle Olacak Herkez Keşke Bir GTX590"ım Olsa Ha Ucuzladı GTX750ler Çıktı Boşver Aynı Performans
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vernoncougar 8 yıl
GTX 590 lıder olacaktır.
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JrMaster 8 yıl

Nvidia nın yaptıgı en güçlü grafik çözümü hmm dünyadaki en güçlü çözüm değil yani güzel kabullendiler yani
demekki ati kartları iyi inceleyememişler
güç sorunundan cok ısı sorunu yüzünden kartlarıda iyice kırpmışlar 580 sli daha iyi bir çözüm
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Applejack 8 yıl
gtx 295 v2 ile aynı olmuş nerdeyse, vapor chamber falan var gerçi iyi bari
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Next Gen 8 yıl

War Ensemble

gtx 295 v2 ile aynı olmuş nerdeyse, vapor chamber falan var gerçi iyi bari



Soğutucu tipi aynı
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alperrTR 8 yıl
Nvidia güç ve ısı'nın verdiği kısıtlamalardan dolayı gerisinde kaldı sanırım 6990'ın ki lansmanında "Nvidia tarafından geliştirilen en güçlü ekran kartı" cümlesini kullanıcaklarından da anlaşılabilir bu. HD6990 lansmanında mesaj neydi? "Fastest Graphics Card in the World" (:
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Man From Atlantis 8 yıl
2oz bakır > Gigabyte
temizlenebilir-çıkartılabilir kapak, fan ve köprü yongası > Galaxy'i hatırlattı..
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hellteam 8 yıl
Bu tip axial fan daha fazla toz tutuyo onun için çıkarılabilir yapmış olabilir

Güç stabilitesini aşarsa(375 i bi kenara bırakırsak) bence 500w full gf110 bi kart yapmalı her ne kadar 500w fail olsada antilles i başka türlü geçemez
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