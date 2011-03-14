GeForce GTX 590'ın detayları netlik kazanıyor

Nvidia'nın 22 Mart'ta lanse etmeye hazırlandığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modeline ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve GeForce GTX 580'de de kullanılan GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacak yeni model, her GPU için 1536MB olmak üzere toplamda 3072MB GDDR5 bellekle gelecek.
Saat hızları henüz açıklanmayan ancak GPU hızlarının 600MHz seviyesinde tutulacağı öne sürülen GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimine ve 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Yüksek stabilite ve sinyalizasyon için bakır yoğunluğu arttırılmış (2oz, 57 gram) 12 katmanlı baskılı devre kullanan karta, 10 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor.
GPU'ların haberleşebilmesi için özel köprü yonga kullanılan ekran kartı, soğutucusuyla da dikkat çekiyor. Her iki GPU için de Vapor Chamber tabanlı soğutucu bloklar kullanılırken, soğutucunun kolayca temizlenebilmesi için çıkartılabilir kapak tasarımına yer verildiği belirtiliyor. SLI desteği de sunan kart üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunuyor.
Görüntü aktarımı için üç adet DVI ve Mini DisplayPort konnektörleri donatılan GeForce GTX 590, 3DVision Surround teknolojisi ile çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor. Nvidia tarafından geliştirilen en güçlü ekran kartı olarak 22 Mart'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 590'ın, AMD HD 6990 karşısında neler yapacağını bekleyip göreceğiz.
http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1534815&postcount=8098 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buarada kartın tek mantıklı tarafının Nvidia'nın 3dVision Surround teknolojisini tek kart ile sağlamasındır bana göre. Onun için de bu kart alınır mı, tartışılır...
yoksa bu haliyle 6990i gecmezi cok zor bazı oyunlarda gecebilir ama bu daha hızlı bir kart oldugunu göstermez.
bu arada yeni bir slayt. görünüşe göre 6990'dan 10w daha düsük stock degeri kartın.
Özel soğutucu ile hız aşırtmalı olacaksa gelebilir. Ama normal 590'da olmaz bu.
Soğutucu tipi aynı
temizlenebilir-çıkartılabilir kapak, fan ve köprü yongası > Galaxy'i hatırlattı..
Güç stabilitesini aşarsa(375 i bi kenara bırakırsak) bence 500w full gf110 bi kart yapmalı her ne kadar 500w fail olsada antilles i başka türlü geçemez