GeForce GTX 590'ın detayları netlik kazanıyor

Nvidia'nın 22 Mart'ta lanse etmeye hazırlandığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modeline ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve GeForce GTX 580'de de kullanılan GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacak yeni model, her GPU için 1536MB olmak üzere toplamda 3072MB GDDR5 bellekle gelecek.

Saat hızları henüz açıklanmayan ancak GPU hızlarının 600MHz seviyesinde tutulacağı öne sürülen GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimine ve 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Yüksek stabilite ve sinyalizasyon için bakır yoğunluğu arttırılmış (2oz, 57 gram) 12 katmanlı baskılı devre kullanan karta, 10 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor.

GPU'ların haberleşebilmesi için özel köprü yonga kullanılan ekran kartı, soğutucusuyla da dikkat çekiyor. Her iki GPU için de Vapor Chamber tabanlı soğutucu bloklar kullanılırken, soğutucunun kolayca temizlenebilmesi için çıkartılabilir kapak tasarımına yer verildiği belirtiliyor. SLI desteği de sunan kart üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunuyor.

Görüntü aktarımı için üç adet DVI ve Mini DisplayPort konnektörleri donatılan GeForce GTX 590, 3DVision Surround teknolojisi ile çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor. Nvidia tarafından geliştirilen en güçlü ekran kartı olarak 22 Mart'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 590'ın, AMD HD 6990 karşısında neler yapacağını bekleyip göreceğiz.

http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1534815&postcount=8098