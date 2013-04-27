Gece spor yapanlar için geliştirilmiş giyilebilir güvenlik sistemi projesi, "Tracer360 ve Torch"





Geceleyin düşük ışıklı ortamlarda spor yapan, ya da çeşitli oyunlar oynayan kullanıcıların birbirlerini görmeleri ve kişisel güvenlik amaçlı olarak geliştirilmiş olan Tracer360 ve Torch, Kickstarter üzerinde beklediği desteği bulmuş durumda.

Farklı teknolojik ürünlerin son zamanlardaki en büyük merkezi durumuna gelen Kickstarter üzerinde Noxgear tarafından başlatılan ve "Fiber Optic Athletic Gear" ismine sahip olan proje, temelinde Tracer360 ve Torch olmak üzere iki ürün barındırıyor. Giyilebilir formda hazırlanmış olan ürünlerden Tracer360, daha çok geceleyin aktif trafik bölgelerinde koşan, yürüyen ya da bisiklete binen kullanıcıların güvenliklerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş durumda. Diğer bir model olan Torch ise daha çok gece oyunları ya da gece yapılan spor müsabakaları için hazırlanmış ve kullanıcıların birbirlerini görmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanmış.

Yüksek parlaklığa sahip LED ışıklardan oluşan iki sistemde, fiber optik teknolojisi ile oldukça hafif ve rahatça giyilebilir formda hazırlanarak, kullanıcıların hareket kapasitelerini azaltmayacak şekilde tasarlanmış. AAA pil ile çalışan modellerden Tracer360 40 saat aktif kullanım ömrüne, Torch modeli ise 20 saat aktif kullanım ömrüne sahip.

Farklı bedenlere göre ayarlanabilir yapıdaki yeni giyilebilir güvenlik sistemleri, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 18,223$ hedefin bitimine 6 gün kala 387 bağış ile 24,883$ seviyesine taşımış ve projeyi başarı ile bitirmiş durumda. Site üzerinde yapılacak 45$ (Torch) ve 57$ (Tracer360) bağışlar ile Ağustos ayında elde edilebilen ürünler hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünlerin gerçekte nasıl performans verdiklerini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/noxgear/fiber-optic-athletic-gear-revolutionizing-sports-a/