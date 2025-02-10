Fiber altyapı ihalesi duyuruldu: Turkcell ihaleye katılacak

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisi için 2025 yılında ihale yapılacağını ve 2026’da ilk sinyalin verileceğini duyurmuştu. Şimdi de fiber altyapı için ayrı bir ihale yapılacağı duyuruldu.

Türk Telekom, 2001 yılında 25 yıllığına imtiyaz sözleşmesi imzalanmış ve altyapı kurulumu için özelleştirme yoluna gidilmişti. Bu sözleşme 2026 yılında sonra erecek. İmtiyazın sona ermesinin Türk Telekom altyapısının tamamı yeniden devlete dönecek.

Türkiye’de fiber altyapının yetersiz olması nedeniyle fiber ihalesi yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fiber altyapıdaİmtiyaz Sözleşmesi'nin 2026'da biteceğine işaret ederek, "Onun ihale süreci ayrıca devam edecek, orada ayrıca bir ihale yapacağız. Şu anda fiber altyapının yüzde 80-90'a yakını bir operatörün elinde. Oradaki süreci, rekabet şartlarını, ihale sürecinde görmüş ve tespit etmiş olacağız." dedi.

Turkcell: "İhaleye girip milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız"

Konuyla ilgili olarak bugün Turkcell’den yapılan açıklamada ise Turkcell’in hem 5G hem de fiber altyapı ihalesine hazır olduğu açıklandı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç; fiber altyapının, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde kritik bir rol oynadığını ve şirketin bu alandaki yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü kaydederek, "Sayın Bakanımızın çağrısını görev kabul ediyoruz. Her iki ihaleye de girip bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırmak için fiber altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İhale süreçleri sonunda kazanan Türkiye olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin fiber altyapısı için dev iddia: Ortak altyapıya geçil 2 ay önce eklendi

Ortak altyapı iddiası

Reuters’ın hükümete yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Türkiye’de ortak fiber altyapı kurulması için çalışmalara başlandı. Tüm fiber altyapı yatırımları, operatörler tarafından kurulacak özel bir şirket tarafından yürütülecek. Bu şirket tarafından kurulacak altyapıyı tüm operatörler kullanabilecek. Altyapı kurulumu ortak şirket tarafından, satış ise operatörler tarafından yürütülecek. Ortak şirket sayesinde altyapı kurulumu hızlanacak. Fiber ağda büyük gelişme kaydedilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de internet hızı dünya ortalamasının gerisinde

Türkiye’de internet pahalı ve yetersiz durumda. Speedtest verilerine göre Türkiye’nin internet hızı ortalaması 46,11 Mbps hız ile dünyada 102’inci sırada yer alıyor. Burkina Faso, Bangladeş, Jameika gibi ülkelerin gerisindeyiz. OECD ülkelerinin ortalamasına baktığımızda her 100 kişiden 24’ü 100 Mbps’den yüksek hız elde ederken Türkiye’de her 100 kişiden yalnızca 1’i 100 Mbps’den daha yüksek hızda internet kullanıyor.

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