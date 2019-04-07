Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir

Yeni yapılan araştırmaya göre noktürinin sebebi fazla tuz alımı ve yetersiz antidiüretik hormon üretimi olabilir. Araştırmanın nedenselliği ise henüz kesin olarak kanıtlanmış değil.
1 ay
2,7b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre geceleri idrar yapma ihtiyacı olarak adlandırılan noktürinin hipertansiyonla ve fazla sodyum alımıyla ilişkili olabileceği tespit edildi. Noktüri; kişilerin geceleri idrar yapma ihtiyacı ile uyanması olarak adlandırılan durumu oluşturuyor. Geceleri sık idrara çıkma sebeplerinin başında ise fazla sıvı alımı, uyku bozuklukları ve mesane darlıkları bulunuyor.

Noktürisi olmayan kişiler 8 saat boyunca idrar yapma ihtiyacı olmadan aralıksız uyuyabiliyor lakin bazı durumlarda bu dilim içerisinde 1 kez uyanabiliyorlar. Bu dilim içerisinde 1 kez idrara çıkma isteği ve eylemi ise normal limitler arasında kabul ediliyor. Noktürisi olan bireyler ise bu dilim içerisinde sayıları 2 ila 6 arasında değişen miktarlarda idrar yapma ihtiyacı ile uyanıyorlar. Noktüri; mesane prolapsusu, mesane tümörü veya prostat tümörü, sfinkter kontrolünü etkileyen çeşitli hastalık çeşitleri gibi durumların belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca hamile kadınlarda, kalp veya karaciğer yetmezliği olanlarda ve diyabeti bulunan hastalarda da noktüri ile karşılaşılıyor.

Kişiler yaşlandıkça Antidiüretik hormon (ADH) olarak adlandırılan ve vücutta su tutulmasında görevli olan hormon daha az üretiliyor ve bu durum geceleri daha fazla idrar üretilmesine sebebiyet veriyor. Yaşlı insanlarda ise idrar tutma kapasitesi azalıyor ve mesaneyi etkileyen çeşitli sağlık sorunlarının görülme ihtimali de artıyor. National Sleep Foundation kurumunun 2003 yılında yaptığı bir ankete göre yaşları 55 ile 84 arasında değişen kişilerin en az 3'te 2'sinin haftada birkaç gece noktüri problemi yaşadığı tespit edildi.

Tuz alımının azaltılması noktüri şikayetini azaltabiliyor

Japon Dolaşım Derneği'nin 83. Yıl Bilimsel Toplantısı'nda da yayımlanan araştırmaya göre geceleri tuvalete gitme ihtiyacı yani noktürinin aşırı tuz alımı ve yüksek kan basıncı ile ilişkili olabileceği belirtildi. Araştırmanın yazarı Dr.Satoshi Konno noktüri problemi olan hastalarda yüksek tansiyon veya aşırı sıvı tutulumu olabileceğini ekledi. Önceki araştırmalar ise aşırı tuz alımının ve hipertansiyonun nokturi probleminin gelişmesinde etkili olduğunu göstermişti.
Araştırmacılar 2017 yılında Watari kasabasında yaşayan 3.749 kişiyi kayıt altına aldılar ve kişilerin kan basınçları ile noktüri durumları hakkında veri topladılar. Verilere göre nöktürisi olan kişilerin yüksek kan basıncına sahip olma ihtimali %40 daha fazla, başka bir deyişle hipertansiyon riski klinik olarak anlamlı olarak ; noktüri görülen gece sayısı arttıkça yükseliyor.

Araştırmanın nedenselliği henüz kesin olarak kanıtlanmadı

Dr. Konno; sonuçların nokturi ile hipertansiyon arasındaki nedenselliği kanıtlamadığını ve Japonya dışında yaşayan insanlara uygulanamayacağını belirtti. Nedenselliğin; yaşam tarzı, tuz alımı, etnik köken ve genetik altyapı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebileceğini de sözlerine ekledi. Araştırmanın basın koordinatörlüğünü yapan isim Dr. Mutsuo Harada ise, hipertansiyonun erken saptanmasının kalp hastalıklarını önleme açısından çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca hastalarda nöktürinin nedeninin araştırılmasının ve incelenmesinin çok önemli olduğunun; bu problemin sadece üriner sistemden kaynaklanmadığının, hipertansiyon gibi çeşitli hastalıklardan da kaynaklanabileceğinin altını çizdi.
Hipertansiyon ve buna bağlı semptomlar günlük hayatımızda karşımıza çıkabiliyor. Yaşam tarzı değişikliği, stressiz bir hayat, tuz ve alkol kısıtlaması, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile bu semptomlar giderilebilir veya hafifletilebilir.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324893.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gren 1 ay
Hersey hastalık deıl
neymis efendim cokmus azmis suymus buymus
gucun takatın yerinde mi no problem
hastalik hastasi olmamak gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper 1 ay
Yok öyle olabilecegi, yok böyle olabilecegi, sonuclarin nedenselligi kanitlamadigi....
Bilimsel calisma yapiyoruz ayagiyla bosa harcanan zaman ve para, popülarite ve kafadan sallamayla yapilan beslenme önerileri. Cok iyi yapiyorlar.
Evet iyi kontrol edin, insanlarin onbinlerce yildir yedigi et, yumurta, tereyagi, tuz gibi seyleri defalarca kontrol edin, bunlar cok zararli. Ama sakin son 30-40 yildir yayginlasan GDO lu ürünleri, katki maddelerini, tarim ilaclarini, fruktozu-sekeri bol ürünleri, trans yaglari ve insanlara yedirilen bilimum organik-inorganik maddeyi arastirmayin. Sonra, niye herkes diyabet, herkes obez, herkes kalp damar hastasi, herkes kanser? Kesin tuzdan!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı 1 ay Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu 1 ay Asus ROG Phone 2 geliyor 1 ay GPS sistemi sıfırlandı 1 ay New York şehri sürücüler için yüz tanımanın ilk denemesinde başarısız oldu 1 ay 40MP Sony IMX600 kameralı Honor 20 Pro yakında tanıtılacak 1 ay Asus’tan FPS oyuncuları için özel klavye serisi 1 ay Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti 1 ay 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parmak izi Galaxy S10'u kandırmayı başardı 1 ay Boeing 737 Max üretimi geçici olarak yavaşlatıldı 1 ay Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak 1 ay Vivo'nun devasa pil ve üç arka kameralı telefonu ortaya çıktı 1 ay Mars'tan 'güneş tutulması' görüntüleri: İşte Curiosity'nin gönderdiği video 1 ay Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre 1 ay Avengers: Endgame'in ön satışlarını kaçıran sinemasever iki bilet için 15 bin dolar ödedi 1 ay Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı 1 ay Türünün ilki olan HIV terapisi, virüsü saklandığı yerden çıkarıp öldürebiliyor 1 ay Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite 1 ay Core i7-9750H ve GTX 1650’nin slaytları sızdı: İşlemci tarafında %28 performans artışı yolda 1 ay Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir Sonraki Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek 1 ay AMD Navi HWINFO'da göründü 1 ay Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor 1 ay Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor 1 ay Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı 1 ay HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak 1 ay Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor 1 ay Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi 1 ay Samsung Galaxy S10 5G ilk kez parçalarına ayrıldı 1 ay Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna devam ediyor 1 ay Çinli temizlik işçileri artık konum takibi ve sesli uyarı yapan akıllı bileklikler takmak zorunda 1 ay Xiaomi Redmi 7 bekleme süresi canlı yayında 435 saate ulaştı 1 ay Beğenilen Spirit Roots platform oyunu Android’e geldi 1 ay Android Q, 3D Touch benzeri “deep press” özelliği ile gelecek 1 ay Apple Watch yine hayat kurtarmasıyla gündemde 1 ay Google Asistan artık daha görsel içerikli cevaplar verecek 1 ay Facebook vergi almaya başladı 1 ay Christopher Nolan'ın yeni filmiyle ilgili ilk detaylar geldi 1 ay Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitini bombaladı 1 ay Youtube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Premium olmayan kullanıcılarla buluşuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim