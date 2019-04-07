Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor

Geçirdiğiniz bir rahatsızlık sonucu hastaneye gittiniz ve bir dizi tahlil sonucunda da kanser olduğunuzu öğrendiniz. Oldukça sarsıcı bir durum. Peki gerçekte basit bir rahatsızlık geçirdiğinizi ve kanser tanısı konulmasına da bir bilgisayar virüsünün neden olduğunu söylersek?

İsrail’deki araştırmacılar, hastalıkları teşhis etmek için kullanılan kritik tıbbi görüntüleme ekipmanlarında ve bu görüntüleri ileten ağlarda ciddi bir zayıflığa dikkat çekmek için çeşitli kötü amaçlı yazılımlar geliştirdiklerini açıkladılar. Bu virüsler, hastane bilgisayarlarına sızdırılarak, hastaların tetkiklerinde değişiklikler yapıyor ve sağlıklı bir insanı örneğin akciğer kanseri olmuş gibi gösterebiliyor.

Sağlık sektörü tehlike altında

Kötü amaçlı yazılımları oluşturan İsrail Ben-Gurion Üniversitesi Siber Güvenlik Araştırma Merkezi'nden Yisroel Mirsky, bu virüslerin politikacı veya başkanlık adayı olan kişilerin ciddi sağlık sorunları varmış gibi gösterilmesini ve yarıştan çekilmelerini sağlamak için kullanabileceğine dikkat çekiyor. Zira, Hillary Clinton'ın 2016 ABD başkanlık çalışmaları sırasında yaptığı halka açık konuşmalarda tökezlemesi ve öksürmesi, ciddi sağlık sorunlarınn olduğuna dair söylentilere yol açmış ve sağlık raporu almasına neden olmuştu.

Yapılan bir çalışmada bu kötü amaçlı yazılımlar tarafından değiştirilen gerçek BT akciğer taramalarında, üç üst düzey radyologun yanlış teşhis koydukları açıklandı. Virüs tarafından üretlien sahte kanser nodüllerine radyologlar tarafından yüzde 99 oranında kanser tanısı koyuldu. Kötü amaçlı yazılımların kanserli nodülleri taramalardan çıkarmaları sonucunda da, radyologlar kanserli hastaların yüzde 94'ünün sağlıklı olduğu sonucuna vardılar.

https://www.techspot.com/news/79529-researchers-fake-cancerous-nodes-ct-scans-machine-learning.html

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Bu çalışmalara katılan Kanadalı radyologise konuyla ilgili olarak: "Şok geçirdim ve halının altımdan çekildiğini hissettim." dedi. Aynı kötü amaçlı yazılımlarınvekonusunda da doktorları yanlış yönlendirebileceği ifade ediliyor.