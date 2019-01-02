Geçen yılın amiral gemi telefonlarında SAR değerleri listelendi

Akıllı telefon satın alırken tüketici olarak pek çok özelliği mutlaka arıyoruz. Kamera, ekran, işlemci, bellek kapasiteleri, batarya, fiyat bunlar arasında. Bu özellikleri satın alırken anında öğrenebiliyoruz. Ne var ki daha kritik olan SAR değerlerini görebilmemiz çok zor.

SAR nedir?

Akıllı telefonlardaki bağlantı yongalarının yaydığı radyo frekanslarını takip ederek hesaplanan SAR değeri insan vücudundaki 1-10gr arası dokuya yaptığı etkiye göre listeleniyor. Kg başı watt olarak belirlenen bu değer ne kadar yüksekse zararı da o kadar fazla oluyor.

24 saat olarak belirlenen sürekli maruz kalma durumlarında insan vücudunda bazı geçici rahatsızlıklar oluşurken uzun yıllara yayıldığında yüksek tansiyon gibi kalıcı rahatsızlıklar da ortaya çıkabiliyor.

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2018 yılında piyasaya çıkan amiral gemi telefonların SAR değerleri bir araya getirildi. SAR değerleri kafaya veya vücuda yapılan etki şeklinde sıralanırken bazı modellerin hotspot olarak kullanıldığında yaydığı dalgalar da ST şeklinde değerlendiriliyor. Genelde standart olarak en yüksek SAR değeri 1.6 W/kg olarak belirlenmiş durumda.

2018 yılı SAR değerleri

Geçen yılın amiral gemileri arasında Sony Xperia XZ3 modelinin en düşük değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 9 modelleri de yine SAR değeri açısından düşük seviyelerde.

Üst sıralarda yeni nesil iPhone modelleri 1 ortalama ile yer alıyor. Google Pixel 3 serisi daha üst sıraya konumlanmış. OnePlus 6 serisi ve LG V40 modelleri de yine dikkat edilmesi gereken cihazlar arasında. Hali hazırda bir amiral gemisi telefon almak isteyenlerin listeyi dikkate almasında fayda var.