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Geçen yılın amiral gemi telefonlarında SAR değerleri listelendi

Belirli bir süre maruz kalındığında insan sağlığını etkilediği belirtilen radyo dalgaları olarak ifade edilen SAR değeri, 2018 yılındaki akıllı telefonlar için bir araya getirildi. İşte SAR değerleri:
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın amiral gemi telefonlarında SAR değerleri listelendi

Akıllı telefon satın alırken tüketici olarak pek çok özelliği mutlaka arıyoruz. Kamera, ekran, işlemci, bellek kapasiteleri, batarya, fiyat bunlar arasında. Bu özellikleri satın alırken anında öğrenebiliyoruz. Ne var ki daha kritik olan SAR değerlerini görebilmemiz çok zor.

SAR nedir?

Akıllı telefonlardaki bağlantı yongalarının yaydığı radyo frekanslarını takip ederek hesaplanan SAR değeri insan vücudundaki 1-10gr arası dokuya yaptığı etkiye göre listeleniyor. Kg başı watt olarak belirlenen bu değer ne kadar yüksekse zararı da o kadar fazla oluyor.

24 saat olarak belirlenen sürekli maruz kalma durumlarında insan vücudunda bazı geçici rahatsızlıklar oluşurken uzun yıllara yayıldığında yüksek tansiyon gibi kalıcı rahatsızlıklar da ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M10 son sertifikalarını da aldı"

2018 yılında piyasaya çıkan amiral gemi telefonların SAR değerleri bir araya getirildi. SAR değerleri kafaya veya vücuda yapılan etki şeklinde sıralanırken bazı modellerin hotspot olarak kullanıldığında yaydığı dalgalar da ST şeklinde değerlendiriliyor. Genelde standart olarak en yüksek SAR değeri 1.6 W/kg olarak belirlenmiş durumda. 

2018 yılı SAR değerleri

Geçen yılın amiral gemileri arasında Sony Xperia XZ3 modelinin en düşük değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 9 modelleri de yine SAR değeri açısından düşük seviyelerde.

Üst sıralarda yeni nesil iPhone modelleri 1 ortalama ile yer alıyor. Google Pixel 3 serisi daha üst sıraya konumlanmış. OnePlus 6 serisi ve LG V40 modelleri de yine dikkat edilmesi gereken cihazlar arasında. Hali hazırda bir amiral gemisi telefon almak isteyenlerin listeyi dikkate almasında fayda var.

 

https://www.phonearena.com/news/Phones-with-highest-SAR-radiation-value-in-2018_id112286 Yorum Yaz
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kucukyenici 4 ay en beğenilen
Alan aldı, satan sattı. Şu listeyi cihazlar yeni çıktığında yayınlasanız daha iyi olmaz mı?
1 Yanıt Yanıtla +40
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fth-bsky 4 ay
Bir Sony e bak birde diğerlerine. Sony den şaşmayacaksın adamlar yapıyor başlarım çerçevesine çentiğine.
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SEO-Uzmanı 4 ay
sony dışında hepsi zehir gibi !
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cumur 4 ay
huawei yüksek çıkması normal zaten, adam ağ ve telekomünikasyon üreticisi
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takip1 4 ay
Iphone sony ve samsung un 8 katı fazla radyasyon yayıyor.
Bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
Kanser vb hastalıkları ne kadar etkiler.
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cabriyo 4 ay
huawei yüksek çıkmış. samsungun 2 katı çıkmış baş kısmında.
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aycibin 4 ay
bildiğim kadarıyla ürün paketi üzerinde veya kitapçıkta yazıyor SAR'lar.alırken dikkat etmek lazım bunlara da
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alaz1903 4 ay
Google Pixel derisinin tamamı, Oneplus'lar, Iphone ve Xiaomi Mi8'den uzak durun demiş liste. LG'den zaten uzak duruyoruz:))) Testte en iyi durumdaki Sony'nin yalnızca bir telefonu var. Diğer telefonları da olsaydı marka hakkında kesin hükmümüzü verirdik. Bütün telefonlarıyla düşük değerler veren Samsung en iyisi. Huawei orta seviyede ama yukarıdakilere daha yakın.
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Amore 4 ay
Bu üreticiler EMC(Elektromagnetik uyumluluk) direktifi 2014/30/EC 'ye uyduklarını elbette belgeliyorlar ancak yeterli mi tartışılır.
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Krone 4 ay
XZ3 neredeyse zararsız gibi bir şey. Bence artık SAR değerleri de donanım gibi bir kıstas olmalı. Sonuçta sağlık her şeyden önce gelir. Varsın Ram'i 1 gb eksik olsun.
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burakdc 4 ay
Sar degerinin düsük olması ıyımı koyumu sımdı?
Dusuk olan kanser yapmıyor ama konusturmuyor cekme problemı var.
Yuksek olan kanser yapıyor ama konusturuyor cekme problemı yok.
onemli olan saglıksa ozaman telefon kullanmamak lazım dıye bır sonuc cıkıyor. Cunku az kullandınmı zararıyok dıye bısey yok. Bu seferde az zararı oluyor ama yine oluyor. Tamam kanser olmuyor sun ama erken bunama oluyor. Kısacası bu nimeti kullanıyorsan kanserde olacan bunayacanda yasak meyve gıbı. Kulanmazsanda belli bir yasa gelınce oleceksin cesedin yakısıklı olacak. Kımbılır dıger tarafta kullanmadı dıye madalyada takarlar. Soyledıklerıme kızanlar olabılır ama gercekler bunlar.
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mavizaman 4 ay
şimdi bu tabloya bakıp sony alanlar çıkacaktır.
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Xiaomiseverim 4 ay
Bi garip geldi bana her telefonun sar değeri 1.32 0.22 vs şeklinde karışık sayılarken iphone modelleri 1, 0.9,1.1 gibi net değerler vermiş. Tesadüf mü?
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