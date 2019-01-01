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Samsung Galaxy M10 son sertifikalarını da aldı

Samsung’un yeni giriş seviyesi akıllı telefon serisi Galaxy M detaylanıyor. Samsung Galaxy M10 modeli haberleşme kurumlarının onaylarında ortaya çıkmaya başladı.
4 ay
6,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un bu yıl içinde hayata geçireceği yeni Galaxy M serisi detaylanıyor. Bluetooth ve WiFi sertifikalarından sonra son adım olan haberleşme kurumu sertifikaları da tamamlandı. Yakın zamanda seriyi piyasada göreceğiz.

Samsung Galaxy M10 özellikleri

ABD haberleşme kurumundan onay alan Samsung Galaxy M10 modeli ile ilgili pek çok detay da netleşti. 6 inçlik bir ekrana sahip olan Samsung Galaxy M10 modelinin boyutları 155.7 x 75.8mm yani Galaxy S9+ ile hemen hemen aynı.

Ayrıca Bkz. "Nokia 9 PureView basın videosu sızdırıldı"

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak olan modelin bataryası da 3400mAh kapasiteli.

Samsung’un Galaxy M serisini ayın ortalarına doğru duyurması bekleniyor. Galaxy M10 serinin giriş seviyesi modeli olacak. Diğer iki model Galaxy M20 ve Galaxy M30 olarak sıralanıyor. Diğer taraftan Galaxy A ve J serilerinin de devam edeceği tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-M10-display-battery-FCC_id112330 Yorum Yaz
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ironman 4 ay
Arkadaşlar YURT dışına Dragonu da verseler Dragan ı da verseler..Siz de T.C de SnapdragON
versiyonlu MADE İN KOREA
V30+ G7 yada G6 alın daha hızlı çalıştığını çok az donduğunu göreceksiniz..
Kullandım denedim onun çin yazıyorum.
Çok donan Exynos a bağımlı olmamak adına şikayet edenler adına yazdım...
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bkamber 4 ay
samsung galaxy i7500 telefonuma custom rom sonra stock yukledim. Android 1.5 😂 samsung un ayıplı mallarından 😒 zorla 1.6 guncellemesini verebilmislerdi 😒 drakaz yada gaosp ile 2.2.3 surumunu gorebildim cm 6 vardı 📴islemcisi rami yetersizmis o zaman piyasaya sürmeseydi 📵 edge serisiyle cektigi ilgiyi artik katlanabilir flex ekranlarla cekebilir belki 🤔 avrupaya snapdragon versiyonları bize exynos geliyordu 😂
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intel7mix 4 ay
16 GB depolama 1 nisan şakası olsun.
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burakdc 4 ay
"8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak olan modelin bataryası da 3400mAh kapasiteli."
Bu ozellıkler zamanın amıral gemisi Note 3 ten fazla ve M10 a aşt M20 yı ve M30 u saymıyorum. ve ben hala ısrar ve ınatla her ısımı fazlasıyla note 3 ten yapabılıyorum :) ama sanırım bır sene sonra ve ya bu sene ıcınde bazı programlar desteklerını kesecekler yada bır yerlerde yanılmıyorsam androıd 5.0 ıcın google servıslerı onumuzdekı yıl kapatılacak gıbı bır yazı gormustum. Google servıslerı olmayan bır androıd telefon cop olur zaten. Yenı telefon alıp 7.1.2 rom kuracam gıdecegı yere kadarda 2. telefon olarak kullanıcam. :)
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yolyordam35 4 ay
Ne exynos 7870 miş arkadaş
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SkyTech74 4 ay
Samsung dur Allah aşkına dur. Bir sürü telefon çıkarıyorsun, kaç yıl sonra bir güncelleme geliyor..
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K_Spartakus 4 ay
Al sana yeni bir karmaşa ! Alfabe serisi de devam edecek , yenilik diye vatandaşa neler sunuyorlar.
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