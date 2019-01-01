Samsung Galaxy M10 son sertifikalarını da aldı

Samsung’un bu yıl içinde hayata geçireceği yeni Galaxy M serisi detaylanıyor. Bluetooth ve WiFi sertifikalarından sonra son adım olan haberleşme kurumu sertifikaları da tamamlandı. Yakın zamanda seriyi piyasada göreceğiz.

Samsung Galaxy M10 özellikleri

ABD haberleşme kurumundan onay alan Samsung Galaxy M10 modeli ile ilgili pek çok detay da netleşti. 6 inçlik bir ekrana sahip olan Samsung Galaxy M10 modelinin boyutları 155.7 x 75.8mm yani Galaxy S9+ ile hemen hemen aynı.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak olan modelin bataryası da 3400mAh kapasiteli.

Samsung’un Galaxy M serisini ayın ortalarına doğru duyurması bekleniyor. Galaxy M10 serinin giriş seviyesi modeli olacak. Diğer iki model Galaxy M20 ve Galaxy M30 olarak sıralanıyor. Diğer taraftan Galaxy A ve J serilerinin de devam edeceği tahmin ediliyor.