Geekbench testlerine göre yeni iMac'ler %20'ye varan oranlarda daha hızlı

Kısa süre önce iMac ailesini Intel'ın 6. jenerasyon Skylake işlemleri ile yenileyen ve 4K ekranlı 21.5-inç modelini görücüye çıkartan Apple, ilk performans testleriye gündeme gelmeye başladı.

Japonya merkezli Mac Otakara'nın Geekbench 3 üzerinden aldığı verileri göre yeni 21.5-inç ve 27-inç iMac ailesi, eski modellerden %7 ile %20 oranında daha yüksek performans ortaya koyabiliyor. Rakamsal detaylara indiğimiz zaman ise 3.1 GHz hızında çalışan Intel Core i5 işlemcili yeni 4K 21.5-inç iMac'ın 64-bit tek çekirdek skoru "3,787", çok çekirdek skoru ise "12,803" seviyesinde görünüyor.

Karşılaştırmak adına 2.9 GHz hızında çalışan 2013 sonu 21.5-inç iMac'in tek çekirdek skoru "3,543", çok çekirdek skoru ise "10,685" seviyesinde karşımıza çıkıyor. 2015 model retina olmayan 2.8 GHz Core i5 işlemcili 21.5 -inç iMac ise testlerden tek çekirdek için "3,532", çok çekirdek içinse "11,865" puan alıyor. 2.7 GHz Intel Core i5 işlemcili 2013 sonu 21.5-inç iMac ise tek çekirdekte "3,175", çok çekirdekte ise "10,199" puan elde ediyor.

Yenilenen 27-inç iMac ailesinin en düşük versiyonunun tek çekirdek skoru "3,931", çok çekirdek skoru ise "12,079" seviyesinde oluşurken, en üst model ise "4,214" ile "13,081" puanlarını elde ediyor. Karşılaştırmak adına 2014 sonu en düşük 5K 27-inç iMac sırasıyla "3,329" ile "10,632" puanlarını elde ederken, 2015 ortası üst düzey 5K iMac ise "3,844" ve "12,129" puanları alıyor.

http://www.macrumors.com/2015/10/14/2015-imacs-4k-5k-benchmarks-geekbench-3/