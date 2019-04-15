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Geleceğin elektrikli şehir araçlarına bir yenisi eklendi: Audi AI:ME

Audi, gelecekte mega şehirlerde kullanılmak üzere satışa sunacağı otonom şehir araçlarının bir ön gösterimi olarak AI:ME konseptini tanıttı. Audi AI:ME, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Geleceğin elektrikli şehir araçlarına bir yenisi eklendi: Audi AI:ME
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e-Tron ailesiyle elektrikli araç pazarına giriş yapan Audi, elektrikliye dönüşümü en çok destekleyen ülkelerden biri olan Çin’deki Şanghay Otomobil Fuarı’nı da boş geçmedi. Alman üretici, “mega şehirlerde geleceğin ulaşım aracı” olarak yorumladığı elektrikli şehir otomobili Audi AI:ME’yi tanıttı.

Fütüristik bir tasarıma sahip olan Audi AI:ME konsepti, 2017’de tanıtılan ve uzun yolculuklar için tasarlanan Audi AIcon isimli otonom aracın şehir içine odaklanan bir versiyonu olarak karşımızda duruyor. Aracın uzunluğu 4.3 metre, genişliği 1.9 metre, yüksekliği ise 1.52 metre olarak ölçülüyor. 2.77 metrelik aks mesafesi de Audi’nin küçük şehir otomobilinin iç yaşam alanını geniş tutmaya odaklandığını gösteriyor.

Elektrikli ve otonom bir araç olan Audi AI:ME konseptinin kabini de fazlasıyla sıra dışı. Ahşap ve kumaş detaylarla bezeli alanın tavanında bitkilere de yer verilmiş olması dikkat çekiyor. Ferah bir alan yaratmak için A, B ve C sütunları mümkün olduğunda ince tutulan aracın cam tavanı da bu özelliği destekliyor.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi 

Kokpit tarafında boydan boya uzanan ince bir 3D OLED ekrana sahip olan Audi AI:ME konseptinin dört bir yanında hoparlör bulunuyor. Ayrıca araçta hala bir direksiyon ve pedalların bulunduğu göze çarpıyor. Bu da AI:ME konseptinin seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip olmasından kaynaklanıyor. Zira bu teknolojiye sahip araç pek çok durumda kendi kendini sürebilse de bazı durumlarda sürücünün müdahalesine ihtiyaç duyabiliyor.

Audi AI:ME konseptinin arka aksında 170 beygir güç üreten bir senkron elektrik motoru bulunuyor. Bu motoru beslemek için de 65 kWh kapasitede batarya paketi kullanılıyor. Aracın tahmini menzil değeriyle ilgili henüz bir paylaşımda bulunmayan Alman üretici, hızlanma ve maksimum hız gibi değerlerin bu araç için önemsiz olduğunu da belirtiyor. Zira şehir içi kullanıma odaklanan aracın çoğunlukla 20 km/s ve 70 km/s arasında seyredeceği söyleniyor.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/mobility-for-megacities-audi-aime-11484 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
Audi bu aracı daha şık ve modern bir araç yapabilmek için çok emek harcamış aracın her detayında verilen emeği görebiliyoruz. Audi'nin yeni tasarımlarını çok beğeniyordum bu da çok başarılı olmuş. Audi ve Mercedes tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken markalar bmw ise bunların yanında çok sönük kalıyor. Bravo Audi!
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DH Misafiri 1 ay
Premium markalar içerisinde en iyi tasarım yapan marka 1.Mercedes/Audi bmw emekleme döneminde. Bmw tasarım konusunda rakiplerinin çok gerisinde Bmw'nin tasarım olarak kendini geliştirmesi lazım. Başarılı bir konsept olmuş Audi seri üretime geçerse a1'in altına yerleştir tıpkı Smart'ın A-Serisi'nin altına yerleştirdiği gibi
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DH Misafiri 1 ay
A1'in altına yerleşir smart'ın mercedes a-serisinin altına yerleştiği gibi
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DH Misafiri 1 ay
Kapı tasarımı ve tavan hariç fena değil, o değil de milli EVT1 e ne oldu??? Biraz ilgilenilse o araç da güzeldi.
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The.Mafia 1 ay
Genel olarak elektrikli araçların tasarımları birbirine çok yakın güzel araç olmuş yalnız
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bulentcandan 1 ay
Seviye 4. otonom... Direksiyon kendiliğinden kaybolmuş resmin birinde. O zaman direksiyonun üstündeki tahtada kokoreç hazırlayıp yan taraftaki beyaz yüzeyde servis edilebilircesine bir hal var sanki.
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sml_akyz 1 ay
Çok uğraşmışlardır bu araç için
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esmerbuyucu 1 ay
Muazzam bir konsept.
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bulentcandan 1 ay
Tavandaki sarmaşık büyüyünce güzel çardak olur ama haa.
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atilasat 1 ay
çok güzel olmuş.
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