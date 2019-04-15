Geleceğin elektrikli şehir araçlarına bir yenisi eklendi: Audi AI:ME

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e-Tron ailesiyle elektrikli araç pazarına giriş yapan Audi, elektrikliye dönüşümü en çok destekleyen ülkelerden biri olan Çin’deki Şanghay Otomobil Fuarı’nı da boş geçmedi. Alman üretici, “mega şehirlerde geleceğin ulaşım aracı” olarak yorumladığı elektrikli şehir otomobili Audi AI:ME’yi tanıttı.

Fütüristik bir tasarıma sahip olan Audi AI:ME konsepti, 2017’de tanıtılan ve uzun yolculuklar için tasarlanan Audi AIcon isimli otonom aracın şehir içine odaklanan bir versiyonu olarak karşımızda duruyor. Aracın uzunluğu 4.3 metre, genişliği 1.9 metre, yüksekliği ise 1.52 metre olarak ölçülüyor. 2.77 metrelik aks mesafesi de Audi’nin küçük şehir otomobilinin iç yaşam alanını geniş tutmaya odaklandığını gösteriyor.

Elektrikli ve otonom bir araç olan Audi AI:ME konseptinin kabini de fazlasıyla sıra dışı. Ahşap ve kumaş detaylarla bezeli alanın tavanında bitkilere de yer verilmiş olması dikkat çekiyor. Ferah bir alan yaratmak için A, B ve C sütunları mümkün olduğunda ince tutulan aracın cam tavanı da bu özelliği destekliyor.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi

Kokpit tarafında boydan boya uzanan ince bir 3D OLED ekrana sahip olan Audi AI:ME konseptinin dört bir yanında hoparlör bulunuyor. Ayrıca araçta hala bir direksiyon ve pedalların bulunduğu göze çarpıyor. Bu da AI:ME konseptinin seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip olmasından kaynaklanıyor. Zira bu teknolojiye sahip araç pek çok durumda kendi kendini sürebilse de bazı durumlarda sürücünün müdahalesine ihtiyaç duyabiliyor.

Audi AI:ME konseptinin arka aksında 170 beygir güç üreten bir senkron elektrik motoru bulunuyor. Bu motoru beslemek için de 65 kWh kapasitede batarya paketi kullanılıyor. Aracın tahmini menzil değeriyle ilgili henüz bir paylaşımda bulunmayan Alman üretici, hızlanma ve maksimum hız gibi değerlerin bu araç için önemsiz olduğunu da belirtiyor. Zira şehir içi kullanıma odaklanan aracın çoğunlukla 20 km/s ve 70 km/s arasında seyredeceği söyleniyor.

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/mobility-for-megacities-audi-aime-11484