Dördüncü trafik ışığı geliyor: Artık öncelik insanda olmayacak

Tam Boyutta Gör Gelişen teknoloji ile birlikte otonom araçlar yakın gelecekte hayatımızın bir parçası olacak. Otonom araçlar kendi içlerinde haberleşerek trafik akışını zaten iyileştirmeyi hedefliyor ancak bilim insanları otonom ve insan eşgüdümü için beyaz renkli dördüncü trafik ışığını öneriyor.

Trafik akışının optimizasyonu için otonom araçlar hem birbirleriyle hem de belediyenin, kara yollarının trafik kontrol sistemleriyle iletişim kuruyor. Bilim insanları ise akışı daha da iyileştirecek bir öneride bulunuyor. Yapılan çalışmalar, kontrollü kavşaklarda ekstra bir beyaz ışığın insan sürücüler ile otonom araçların entegrasyonunu kolaylaştırdığı ve trafik akışını daha da güçlendirdiğini gösteriyor.

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Yapılan çalışma, otonom araçların azınlık olduğu durumlarda veya süreçlerde trafik ışıkların yeşil/sarı/kırmızı olarak kalmaya devam edeceğini ve bunun daha iyi sonuç vereceğini belirtiyor. Fakat, North Carolina Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Ali Hajbabaie ve meslektaşları, otonom araçların yaygınlaşmasıyla durumun değişeceğini söylüyor. Beyaz trafik ışığı da bu noktada devreye giriyor.

Öncelik insanın olmayacak

Tam Boyutta Gör Çalışmanın temel fikri, otonom araçların birbirleri ve kavşakta çalışan trafik ışıklarını çalıştıran bilgisayar ile iletişim halinde olmasını öneriyor. Bu iletişim sayesinde otonom araçlar hızlı ve verimli bir şekilde çok fazla dur kalk yapmadan ilerleyebilecek ve tüm otonom araçlarının koordinasyonu sağlanacak.

Elbette trafikteki tüm araçlar bir anda otonom olmayacak ve insanlı sürücüler de uzunca bir süre trafikte bulunacak. Hem otonom hem de insan sürücülerin olduğu trafik şartlarında beyaz ışık aslında insanlar için gösterilecek. Beyaz ışığın anlamı ise geçiş üstünlüğü ve önceliğinin otonom araçlar tarafından belirlenecek olması. Dolayısıyla, insanlar beyaz ışığı gördüklerinde yapmaları gereken tek şey önlerindeki aracı takip etmek olacak. Bu senaryo, kavşaktaki bulunan araçlarının çoğunluğu otonom olduğu zaman geçerli olacak. Otonom araç sayısı az ise klasik düzen devam edecek.

Yüzde 90’a varan verimlilik artışı

Bilim insanlarına göre gerçek dünyadaki trafik akışına dayalı bilgisayar simülasyonları bu fikrin kesinlikle bir değeri olduğunu gösteriyor. Örneğin bazı durumlarda beyaz ışık, gecikmeleri yüzde 90’un üzerinde azaltabiliyor.

Bilim insanları zaten otonom araçların akışı iyileştireceğini ancak beyaz ışık ile bu iyileşmenin daha da büyüyeceğini söylüyor. Bu akış iyileşmesi aynı zamanda yakıt tüketiminden de tasarruf sağlanması anlamına geliyor. Araştırma şimdilik gerçek dünyada test edilmedi ancak testlerin devam edeceği belirtiliyor.

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Beyaz renkli dördüncü trafik ışığı geliyor