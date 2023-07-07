Chery'nin alt markasına ait JAECOO 7 modeli yılın üçüncü çeyreğinde yollara çıkacak

Chery’nin küresel Ar-Ge yatırımları ve deneyimi sonucunda nihai haline getirilen, “Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi-ARDIS” ile donatılan JAECOO 7, farklı yol ve zemin koşullarına bu sistem sayesinde uyum sağlıyor. Aracın teknik geometrisi üzerinde uyarlama yapılan bu sistem ile güvenli ve sorunsuz yolculuklar yaşanması hedefleniyor.
JAECOO 7’deki akıllı donanımlar arasında dikkat çekenlerden bir diğeri de W-HUD. Yüksekliği ve parlaklığı ayarlanabilen bir “Head-Up-Display” olan sistemde temel sürüş bilgileri, sürücünün doğrudan görüş alanı içerisinde ön cama yansıtılıyor. Konfor ve güvenliği artıran W-HUD ile Chery’nin “IS” olarak adlandırdığı “Akıllı Sistemler”den bir diğeri daha sunulmuş olacak.
JAECOO 7’deki zengin bilgi ve eğlence arayüzleri, pek çok rakibinden büyük 14,8 inçlik ekrandan kontrol edilebiliyor. Parlaklığı ve görünümü kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilebilen ekran deneyimi, bağlanabilir akıllı telefonların da entegre edilmesine olanak sağlıyor. Mobil cihazlar için 50W kablosuz hızlı şarj, kabin içi deneyime katkı sağlıyor. Ayrıca
64 renkli ritmik ortam aydınlatması ise iç mekân deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyarak gelişmiş bir sürüş deneyimi yaşatıyor.
Kısa süre önce JAECOO markasının resmi Türkiye Instagram hesabı açıldı ancak bu yıl Türkiye'de satışa sunulması pek mümkün görünmüyor. Önümüzdeki yıl bir ihtimal gelebilir.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)