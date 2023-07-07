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    Chery'nin alt markasına ait JAECOO 7 modeli yılın üçüncü çeyreğinde yollara çıkacak

    Tasarımı ve sahip olduğu teknolojik özellikleriyle dikkat çeken JAECOO 7, yılın üçüncü çeyreğinde bazı pazarlarda satışa sunulacak. Türkiye için bu yıl pek mümkün görünmüyor.
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    Chery'nin alt markasına ait JAECOO 7, üçüncü çeyrekte yollarda Tam Boyutta Gör
    Chery’nin yeni markası JAECOO’nun, kentli yaşamı benimseyen ancak arazi sürüşlerini de hedefleyenler için tasarladığı akıllı SUV’u JAECOO 7, 2023’ün üçüncü çeyreğinde dünya genelinde yollara çıkmaya hazırlanıyor. Arazi sürüşlerine uygun yapısına ek olarak ileri teknolojileri barındıran akıllı kabin özellikleriyle de dikkat çeken JAECOO 7, üstün güvenlik donanımları, verimli araç-insan arayüzleri ve konfor ekipmanlarıyla, sürüş deneyiminde tüm yolcuları memnun etmek üzere yola çıktı.

    Chery’nin küresel Ar-Ge yatırımları ve deneyimi sonucunda nihai haline getirilen, “Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi-ARDIS” ile donatılan JAECOO 7, farklı yol ve zemin koşullarına bu sistem sayesinde uyum sağlıyor. Aracın teknik geometrisi üzerinde uyarlama yapılan bu sistem ile güvenli ve sorunsuz yolculuklar yaşanması hedefleniyor.

    JAECOO 7’deki akıllı donanımlar arasında dikkat çekenlerden bir diğeri de W-HUD. Yüksekliği ve parlaklığı ayarlanabilen bir “Head-Up-Display” olan sistemde temel sürüş bilgileri, sürücünün doğrudan görüş alanı içerisinde ön cama yansıtılıyor. Konfor ve güvenliği artıran W-HUD ile Chery’nin “IS” olarak adlandırdığı “Akıllı Sistemler”den bir diğeri daha sunulmuş olacak.

    Chery'nin alt markasına ait JAECOO 7, üçüncü çeyrekte yollarda
    Üst düzey araç içi deneyimi sunmaya hazırlanan SUV’de, Qualcomm’un Amiral Gemisi işlemcilerinden 8155 kullanılıyor. Qualcomm 8155 işlemci sayesinde akıllı navigasyon, müzik sistemi, sesli kontrol gibi araç işlevleri çok daha hızlı tepkime vererek üst düzey bir insan-araç etkileşimi sağlanıyor.

    JAECOO 7’deki zengin bilgi ve eğlence arayüzleri, pek çok rakibinden büyük 14,8 inçlik ekrandan kontrol edilebiliyor. Parlaklığı ve görünümü kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilebilen ekran deneyimi, bağlanabilir akıllı telefonların da entegre edilmesine olanak sağlıyor. Mobil cihazlar için 50W kablosuz hızlı şarj, kabin içi deneyime katkı sağlıyor. Ayrıca

    64 renkli ritmik ortam aydınlatması ise iç mekân deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyarak gelişmiş bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

    Kısa süre önce JAECOO markasının resmi Türkiye Instagram hesabı açıldı ancak bu yıl Türkiye'de satışa sunulması pek mümkün görünmüyor. Önümüzdeki yıl bir ihtimal gelebilir.

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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