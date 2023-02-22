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    2024 BMW X5 M ve X6 M tanıtıldı: Agresif tasarım ve hafif hibrit desteği

    Yenilenen BMW X5 M ve X6 M modelleri Competition formunda V8 motordan aynı gücü almaya devam ediyor ancak bu kez hafif hibrit desteği de söz konusu. İşte detaylar:

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    2024 BMW X5 M ve X6 M tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce tanıtılan makyajlı X5 ve X6 modellerini tanıtan BMW bu kez performanslı M versiyonlarını sahneye çıkardı. Competition formunda karşımıza çıkan 2024 BMW X5 M ve X6 M; sert çizgilere sahip agresif tasarım, kavisli dijital kokpit ve 48V hafif hibrit destekli V8 motor gibi güncellemelere sahip.

    Yeni BMW X5 M ve X6 M, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni BMW X5 M ve X6 M modelleri 4.4 litre twin turbo V8 motordan güç almaya devam ediyor ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kez hafif hibrit desteği de mevcut. Bu sistem dahilinde gelen 12 hp güç ve 199 Nm tork üreten küçük elektrik motoru 8 ileri otomatik şanzımana entegre edilmiş.

    Performanslı SUV'ların toplam güç ve tork (617 hp/750 Nm) verilerinde değişiklik yok. Alman üretici, hafif hibrit sistemin V8 motoru kalkışlarda daha iyi performans sunması ve yakıt verimliliği açısından desteklediğini belirtiyor.

    2024 BMW X5 M ve X6 M tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrifikasyonun yanı sıra V8 motorun kendisinde de bazı bileşenler güncellenmiş. Güçlendirilmiş krank mili, elektronik kontrollü turbo valfi, revize edilmiş hava giriş borusu, pervane tipi yakıt pompası ve yeni egzoz manifoldu gibi değişiklikler söz konusu. BMW X5 M ve X6 M'de ayrıca M Sport egzoz sistemi ve emisyonu düşürmek adına güncellenen katalitik konvertörler bulunuyor.

    2024 BMW X5 M ve X6 M modelleri 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlıyor. SUV'ların son hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış ancak opsiyonel M Sürücü Paketi ile bu sınırı 285 km/s'e yükseltmek mümkün. BMW ayrıca şanzımanı da güncellemiş. Şanzıman ilk üç viteste daha kısa oranlara sahip. Buna ek olarak, artırılmış sıvı kapasitesine ve soğutma kanatçıklarına sahip yeni dökme alüminyum yağ karteri de listede.

    Tasarım

    2024 BMW X5 M ve X6 M tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 BMW X5 ve X6 modellerinde olduğu gibi M Competition versiyonları da yeni ince farlarıyla dikkat çekiyor. Performanslı modellerde büyük böbrek ızgara tamamen siyah olarak tasarlanmış. Ön tampon da piyano siyahı çerçeveli daha büyük hava girişleriyle agresif görünüme katkı sağlıyor. Dış tasarımda gri ve yeşil tonlarından oluşan yeni metalik renk seçenekleri de mevcut.

    İç mekânda ise 12.3 inç gösterge ekranı ve 14.9 inç multimedya ekranlarından oluşan kavisli panel en dikkat çekici yenilik. Buna ek olarak performanslı modellerde bolca karbon fiber trim kullanıldığını görmekteyiz. M deri direksiyon simidi, Merino deri döşemeler, koltuk ısıtma, panoramik cam tavan ve Harman Kardon ses sistemi de standart özellikler arasında.

    2024 BMW X5 M ve X6 M modellerinin üretimine Nisan ayında başlanacak. Spartanburg fabrikasında üretilecek olan performanslı SUV modellerin fiyatları X5 M için 122.300 dolar ve X6 M için 127.200 dolar seviyesinden başlıyor. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 8 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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