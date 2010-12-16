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Geleceğin kitabı dünyaya İstanbul'dan merhaba dedi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Geleceğin kitabı dünyaya İstanbul'dan merhaba dedi
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Dünyanın önde gelen iletişim firmalarından Vodefone'un global düzeyde desteklediği Future Agenda platformunun ilk meyvesi; Future Agenda: 2020 Yılında Türkiye İstanbul'da tanıtıldı. Adından da rahatlıkla anlayacağınız gibi kitap, 2020 yılında dünyanın durumuna ışık tutan ön görüleri ve kesin bilgileri 16 ana başlık altında topluyor.

Global lansmanı, Napoloen'un dünyanın başkenti olarak ilan ettiği İstanbul'da yapılan kitap yaklaşık 1,5 senelik bir çalışmanın eseri. İnovasyon ve büyüme alanında dünyanın önde gelen isimlerinden olan Dr. Tim Jones’un koordinatörlüğünde geliştirilen kitapta alanlarında uzman isimler tarafından ortaya atılan 200 öngörü yer alıyor.

Geleceğin kitabı dünyaya İstanbul'dan merhaba dedi
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Lansmanda konuşma yapan Dr. Tim Jones gelecekte umut olduğunun altını çizerek “Büyük ilerlemeler ve gelişmeler genellikle disiplinler arası işbirliği yapıldığı zaman ortaya çıkar. Biz de bunu dikkate alarak dünya çapında uzmanların görüşlerini yenilik fırsatları yaratacak şekilde bir araya getirdik. Eğer bu şekilde bir disiplinler arası ortak çalışma yapılmasa, bu fırsatlar kaçabilirdi. Bu önemli programı İstanbul’da duyurmaktan ise özellikle mutluluk duyuyoruz. Avrupa ile Asya’nın kucaklaştığı bir ülke olarak Türkiye yeni fırsatların değerlendirilmesi anlamında mükemmel bir yer.” derken; lansmana katılan Vodafone Group İcra Kurulu Üyesi Matthew Kirk ise Vodafone Group’un bu girişime verdiği öneme dikkat çekerek, “İletişimin, giderek artan bir biçimde toplumun gelecekte karşılaşacağı sorunları çözmek adına çok önemli bir görev üstleneceğine inanıyoruz. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor." dedi.

Geleceğin kitabı dünyaya İstanbul'dan merhaba dedi
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Haberin başında da söylediğimiz gibi kesin bilgilerin yanı sıra 200 öngörünün de bulunduğu; ve akademik araştırmalara da referans olabilecek bir kaynak olabileceğinin altı çizilen kitabın ışık tuttuğu 2020 ile ilgili bazı kesin bilgiler ve öngörüler şunlar;

  • 2020 yılına kadar dünyanın nüfusu 750 milyon kişi daha artacak ve bu artışın büyük bölümü en elverişsiz bölgelerde gerçekleşecek. (Kesin bilgi)
  • 2020 yılına kadar yıllık karbon emisyonu 5000 milyon ton artış gösterecek. (Kesin bilgi)
  • Sanal bağlantılar gerçek bağlantılara oranla daha yaygın bir duruma geldikçe bir şeyin parçası olabilmek ve bir anı başkalarıyla paylaşabilmek fırsatı giderek daha önemli olacaktır. (Öngörü)
    • Günümüzden 2030 yılına kadar tüketeceğimiz bakır, alüminyum ve çelik miktarı, bütün tarihimiz boyunca tükettiğimiz miktardan daha fazla olacak. (Kesin bilgi)
    • İngiltere'de yaşlanan nüfus nedeniyle gelecek 20 yılda sosyal bakım talebi yüzde 50 artacak. (Öngörü)
    Geleceğin kitabı dünyaya İstanbul'dan merhaba dedi
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    • SMART 2020 programı, akıllı binalar ve akıllı şebekeler sayesinde 2020 yılında 4 gigaton civarında CO2 emisyonunun önlenebileceği öngörülmektedir.
    • 2020 yılına kadar satılan tüm otomobillerin yaklaşık üçte biri elektrikli olacak ve dünyanın araç filolarının %10’unu oluşturacaktır. (Öngörü)
    • Akıllı otoyollar arabaların bir sorunu önceden algılayıp yönettikleri (diğer trafik ile ilgili olarak) ve böylece tıkanıklığın ve kazaların azaltıldığı, yakıt verimliliğinin iyileştirildiği bir dünya anlamına gelecektir. (Öngörü)

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sansal07 8 yıl
Kitap geleceğe ışık tutması yönüyle ve bu öngüreleriyle bile ilgimi çekti şahsen .. Kitabın tanıtımının İstandul'da yapılması da ayrı bir hoşluk .. Güzel ülkemiz gün geçtikçe daha iyi bir yerlere geliyor diye düşünüyorum . Ayrıca bunu yapan firmanın vodofone gibi başarılı bir firmanın yapmasını gerçekten çok takdir ediyorum . Umarım bu gibi gelişmelerde İstanbul bir araç ve bir metropol olur diyorum...
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mr.respect 8 yıl
Hiç birşey olmayacak söyleyim size. O kadarda umutlanmayın. Hatırladığınız son 9 senede bulunduğunuz mahallede ne yenilikler oldu hele bi anlatın? Hiç. Hacı dursun hala şahin marka arabasına biner, bakkal osmanın sırf reklam panosu değişmiştir, tüpcü rıza hala tüp dağıtır. Bahçedeki kiraz ağacı büyümüştür başkada değişiklik yok bilader.

1973 yılında buna benzer bir kitap çıkmış amerikada. 2000 yılını öngören bir kitap. Adam resimli çizimler falan var kitapta.

Aklımda kitaptan kalan bazı şeyler şunlar: Yemek olayı kalmayacak herkes vitamin tabletleriyle beslenecek. Resimdeki kıyafetler futuristik gümüş renginde yakasız falan. Sonra uçan evler olacak. Herkes biryerden sıkılınca eviyle birlikte evin temelinde bulunan roketli bir sistemle havalanıp manzarasını beğendiği bir yere konacak. 2000 yılında taşınmak böyle olacak gibi şeyler çizmiş yazmış. Tabi o dönem insanlar için bunlar inandırıcı gelmiş.

Noooldu?! 2000 yılını geçeli 11 sene oldu. Kitapta yapılan tahminlerin ucundan bile geçmiyor günümüz teknolojisi.

Onun için inanmayın bu tür şeylere. Hiç birşey değişmeyecek. Elektrikli birkaç araba olur. Herkesin evinde bluray oynatıcı olur. Yeni bi video formatı çıkar. Bilgisayarlar gelişir. Cep telefonları gelişir o kadar işte.
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umtyilmz 8 yıl
Biraz konu dışı olacak ama İstanbul gerçekten tam anlamıyla dünya çapında onemli bir metropol
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mehmetaktaş 8 yıl

umtyilmz

Biraz konu dışı olacak ama İstanbul gerçekten tam anlamıyla dünya çapında onemli bir metropol



haklısın!!
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NidderuN 8 yıl

umtyilmz

Biraz konu dışı olacak ama İstanbul gerçekten tam anlamıyla dünya çapında onemli bir metropol

İstanbul'un negatif yönlerinden kurtulabilirsek dünyanın en güzel şehri olur.(Şuan tartışmasız Türkiye'nin en güzel şehri)
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metalok 8 yıl
Teknoloji büyük rahatlık, kolaylık ama aynı zamanda birçok sorunun da kaynağıdır. Teknoloji insanlığın sonu olacak diye düşünüyorum.
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tevfikteo 8 yıl
Büyük şirketlerin baskısı altında değilse genel bakış adına sevindirici. Görelim bakalım halimizi.
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devrimdoga 8 yıl

metalok

Teknoloji büyük rahatlık, kolaylık ama aynı zamanda birçok sorunun da kaynağıdır. Teknoloji insanlığın sonu olacak diye düşünüyorum.

katılıyorum
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