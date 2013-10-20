Geleceğin savaş alanlarına makineli tüfek taşıyan yeni robot: Protector

Yaptığı yatırımlar ile aktif savaş alanlarından askerlerini çıkartmak isteyen ve geleceği insansız araçlar üzerine kurmaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Protector adı verilen bir robot ile yeniden gündemde.





HDT Robotics, iRobot, Northrop Grumman ve QinetiQ firmalarının ortak çalışması ile hazırlanan Protector, paletli yapısıyla her türlü arazide saatte 8 Km hızla hareket edebiliyor ve üzerinde yaklaşık 260 Kg askeri malzeme taşıyabiliyor. 5 yıl içerisinde aktif olarak kullanıma başlanabileceği belirtilen robot, 1 Km mesafeden kablosuz olarak kontrol edilebiliyor ve bağlanan M240 isimli makineli tüfeğiyle 150 metre mesafeden hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor. Yardımcı bir araçtan öte takımın parçası olarak görülen Protector, insansız hava araçları ile ortaklaşa çalışma göstererek askeri üstünlüğün kurulması noktasıda önemli bir görev üstleniyor.

Robot hakkında hazırlanan deneme videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://mashable.com/2013/10/18/military-robot-machine-gun/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner