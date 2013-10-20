Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geleceğin savaş alanlarına makineli tüfek taşıyan yeni robot: Protector

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
944
1
22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geleceğin savaş alanlarına makineli tüfek taşıyan yeni robot: Protector
Yaptığı yatırımlar ile aktif savaş alanlarından askerlerini çıkartmak isteyen ve geleceği insansız araçlar üzerine kurmaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Protector adı verilen bir robot ile yeniden gündemde.

HDT Robotics, iRobot, Northrop Grumman ve QinetiQ firmalarının ortak çalışması ile hazırlanan Protector, paletli yapısıyla her türlü arazide saatte 8 Km hızla hareket edebiliyor ve üzerinde yaklaşık 260 Kg askeri malzeme taşıyabiliyor. 5 yıl içerisinde aktif olarak kullanıma başlanabileceği belirtilen robot, 1 Km mesafeden kablosuz olarak kontrol edilebiliyor ve bağlanan M240 isimli makineli tüfeğiyle 150 metre mesafeden hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor. Yardımcı bir araçtan öte takımın parçası olarak görülen Protector, insansız hava araçları ile ortaklaşa çalışma göstererek askeri üstünlüğün kurulması noktasıda önemli bir görev üstleniyor.
Robot hakkında hazırlanan deneme videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://mashable.com/2013/10/18/military-robot-machine-gun/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TempleJoker 6 yıl en beğenilen
Bu tip haberleri gördükçe 2si1de talha abinin söylediği şeyler aklıma geliyo. "Abi askersiz olucaksa girsinler BF4 MP de kapışsınlar" demişti. Adam haklı beyler :D
Bu tip haberleri gördükçe 2si1de talha abinin söylediği şeyler aklıma geliyo. "Abi askersiz olucaksa girsinler BF4 MP de kapışsınlar" demişti. Adam haklı beyler...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
ARKADAŞ
Adamlar kendi reklamını yapıyor. Daha ne olsun. Bizde ise hala kum torbalarından ve kayadan mevziler. g3 tüfekler ve rpg 7 ler var. Ve doğuda kullanılmasına izin verilmeyen tanklar. İnsan baktıkça gözünden yaş geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
kan kokusu alıyorum bu haberde petrol kokusu alıyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
citadel 6 yıl
Bunun gibi videolar izlemişsinizdir. Bunun gibi Makineleri dünya çapında oyuncak niyetine yapıyorlar. RC Hobby ciler iyi bilirler. Bunlar Reklamdan ibaret.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 6 yıl
ölüm makinası dedikleri bu olsa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 6 yıl
Bzim ülkede daha fazla insanı asker almak isteyen dahiler umarım görür
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
ona bakarsaniz 60tonluk leopar tankininda bir roketatarlik isi var.

biz bunu uzaktan kumandali aracla yaptik diyenlerede sadece guluyorum. zor olan savas ortaminda cok genis karmasik alanda, uzakdan dusmani gorup algilayabilecek, gidecegi yolu kendi cizebilcek bir arac yapmasi. yoksa 60 sene oncesinde almanlar uzakdan kumandali araclar yapmasini cok iyi biliyorlardi. eline 2.4 ghz alici vericiyi geciren herkezin teknolojide cigir actigini sanmasi yokmu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
bundan aselsan'da yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saruman_me 6 yıl
tanka 3 köşe teşkil yaptırmadıkları için ha bire karanava sıkıyor ama en sonunda adam sizinde silahınızında hadefinizinde diyip tüm mermiyi boşatıyor..:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saslove1984 6 yıl
tüfeğin namlusunu zincirle bağlamışlar, demek ki bu makine de arasıra kafayı sıyırıp insan avlıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmAySiks 6 yıl
Ben bu tarz birşeyi uzaktan kumandalı arabayla yapmıştım koskoca amerika arge ye milyar dolarlar harcıyarak bunu mu yapmış ? ona verdiği paralarla bir tane sadece hedefi görebilen ve silah taşıyabilen bir robot yapsalar ya? uçaklardaki hedefe kitleme sisteminide uzaktan kontrol ederler alsana yapay asker.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukumran 6 yıl
150 metre etkili menzili var 1 km de azami kontrol mesafesi. Çok yetersiz, bu haliyle işe yaramaz. Ama çok geçmeden uydudan kontrol edilebilen daha komplike daha mobil, menzili daha uzun ve roketatar destekli modelleri içimizi ürpertmeye başlayacak. Bu yarışın gerisindeyiz. Hem de çok gerisindeyiz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
944 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, robot
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim