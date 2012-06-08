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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelecek nesil iPhone'a ait olduğu iddia edilen kasa tasarımı için yeni bir video yayınlandı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Apple'ın yeni nesil iPhone'da 4 inç'lik bir ekrana yer vereceği dedikodularının gitgide arttığı bu günlerde yeni iPhone'a ait olduğu iddia edilen yeni bir arka kasa ortaya çıktı.

Videoda adı geçen iPhone kasasının internette daha öncesinde yayınlanan 4 inç'lik ön panel görüntüleri ile uyum göstermesi dikkat çekiyor. Sözde yeni iPhone kasanın alt bölümünde küçük bir dock konektör portu için yuva yapıldığı, kulaklık jankının da yerinin değiştirildiği görünüyor. Büyümüş bir ekrana ve birkaç küçük değişikliğe sahip olan kasanın tasarımda genel yapı itibarıyla iPhone 4S'e göre büyük değişiklikler getirmediği de görünüyor.

Her ne kadar bu kasa tasarımının yeni iPhone'a ait olduğu iddia edilse de bu konuda son sözü her zaman olduğu gibi Apple söyleyecek.


http://9to5mac.com/2012/06/06/video-hands-on-with-the-purported-next-generation-iphone-metal-back/ Yorum Yaz
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