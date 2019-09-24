Turkcell'de cep telefonu kiralama dönemi başladı

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Turkcell, bugün düzenlediği etkinlik ile telefon kiralama hizmetini resmen duyurdu. Telefon kiralama hizmeti sayesinde üst segment telefonları daha ucuza kullanabilmek mümkün olacak.

Cep telefonu kiralama hizmeti, kurumsal müşterilere sunulacak. Model seçeneği olarak ilk etapta üst segment 21 model bulunacak. Samsung Galaxy Note 10+ ve iPhone Xs modelleri bu seçenekler yer alıyor. Kiralama hizmeti sayesinde müşterilerin yüzde 30’a varan maddi avantaj elde edeceği belirtiliyor.

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Turkcell’in telefon kiralama süresi 24 ay olacak. En uygun fiyatlı modelin aylık kiralama bedelinin 78 TL olacağı belirtiliyor. Kiralan telefonlar, diğer operatör hatlarıyla da kullanılabilecek. Ayrıca ücretsiz olarak sigorta, cihaz koruma, destek ve yardım masası hizmeti sunuluyor.

Turkcell’in telefon kiralama hizmeti sunacağı bilgisini Kasım 2018’de yayınladığımız bir video ile ilk kez duyurmuştuk.