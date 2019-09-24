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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell'de cep telefonu kiralama dönemi başladı

    Turkcell, cep telefonu kiralama işine girdi. Müşteriler üst segment telefonları 24 aylığına kiralayabilecek. Kiralama ücreti aylık 78 TL'den başlıyor. Turkcell telefon kiralama hakkında detaylar:
    2 sa. (Son Güncelleme: 45 dk.)
    5,1b
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    41
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell'de cep telefonu kiralama dönemi başladı
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    Turkcell, bugün düzenlediği etkinlik ile telefon kiralama hizmetini resmen duyurdu. Telefon kiralama hizmeti sayesinde üst segment telefonları daha ucuza kullanabilmek mümkün olacak.
    Cep telefonu kiralama hizmeti, kurumsal müşterilere sunulacak. Model seçeneği olarak ilk etapta üst segment 21 model bulunacak. Samsung Galaxy Note 10+ ve iPhone Xs modelleri bu seçenekler yer alıyor. Kiralama hizmeti sayesinde müşterilerin yüzde 30’a varan maddi avantaj elde edeceği belirtiliyor.

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    Turkcell’in telefon kiralama süresi 24 ay olacak. En uygun fiyatlı modelin aylık kiralama bedelinin 78 TL olacağı belirtiliyor. Kiralan telefonlar, diğer operatör hatlarıyla da kullanılabilecek. Ayrıca ücretsiz olarak sigorta, cihaz koruma, destek ve yardım masası hizmeti sunuluyor.

    Turkcell’in telefon kiralama hizmeti sunacağı bilgisini Kasım 2018’de yayınladığımız bir video ile ilk kez duyurmuştuk.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Adoring 1 sa. en beğenilen
    Note 10 gibi telefonlar ayda 200-300 tl isterler zaten ayda o kadar parayı verecek adam gider telefonu alır:D Çok saçma sistem geliyor bence.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Farfaraway21 1 sa.
    Aylık o fiyata telefon alıyorduk. Nereden nereye geldi türkiye
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    fuckulteli 8 dk.
    Kurumsal da olsa bir şirket niçin telefon kiralar?
    Şu olabilir; şirket için yurt dışından çalışmaya gelen yabancı çalışan Türkiye'de 3-5 ay çalışacaksa şirketi çalışanı için telefon kiralayabilir. Ama bu senaryolar çok kısıtlı senaryolar..
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    Rachsuchtig 39 dk.
    Cep telefonu kiralama hizmeti, kurumsal müşterilere sunulacak.

    Kimse okumadığı için haberleri göz ardı edilmiş.
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    OverClocK1ng 1 sa.
    Ben de diyorum ki, videoda niye Mesut'un saçı yok. Eski videoymuş...
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    ozgur79 1 sa.
    Sadece işletmelere verilecek. Hemen atlamayın kurumsal dışında böyle bir hizmet yok.
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    bulbulhalil 1 sa.
    Hemen baliklama atlanmis yine. Kurumsal'a verilecek hizmet. Haberin dikkat cekmesi icin, aralara gizlenmis bilgi :)
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    labtek38 1 sa.
    Ben ortalama 5 yıl kullanıyorum bir telefonu 😄
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    Myhres7 1 sa.
    Sadece şirketlere mi ? Ne yani bireysel müşteri alamayacak mı ?
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    AribyAriana 1 sa.
    10k veremeyeceğim lakin merak ettiğim telefonlara bir aylığına 100, 200, 300 tl verip bari içimizdeki ukteyi, hevesi gideririz. Bir de o ay boyunca herkese 'bakın telefonum var oh oh' diyerek havamı atarım. Ne yapayım bir aylığına zengin olmak benim de hakkım. :) Ne yani oturup her gün vergiler yüksek, para birimiz düşük diye üzülüyüm mü!
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    shade_boi 1 sa.
    Çok mantıklı. Amerika’da Apple yapıyor bunu. Eskiyi getirene yenisi aylık 25-30 dolar oluyor. Hem 2 yılda bir yeni modele geçiyorsun. Telefonu satamadım değeri düştü derdi de yok. 10bin lira vermektense 2 yılda 3bin lira vermek daha mantıklı.
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    wearrydreams 1 sa.
    Zaten 2 yılda bir telefon değiştiren bir kişi kullanırsa gerçekten yarı yarıya kâr edebilir aslında ..
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