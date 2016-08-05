Gelecek yıl, iki büyük Windows 10 güncellemesi olacak

Geçtiğimiz ay sonunda birinci yılını dolduran ve ücretsiz yükseltme programını sona erdiren Microsoft, hemen ardından da büyük yıl dönümü güncellemesini indirmeye sunmuştu. Firmanın 2017 planları yeniden revize edildi.
Bilindiği üzere Windows 10 ile birlikte, Microsoft’un stratejisi de değişmişti. Sürekli yükseltilen bir işletim sistemi yerine, artık tek bir işletim sistemi ve sonrasında belirli aralıklarla güncellenen sistem bileşenleri yöntemi benimsenmişti. Bu yıl ki büyük güncellemenin ardından, gelecek yıl ki yol haritası da belirlendi.
Normalde Microsoft, Windows 10 için 2 parçalı bir Redstone güncellemesi belirlemişti. İlk parçası bu yıl indirmeye sunulacak olan güncellemenin, ikinci parçası ise gelecek yıl ortalarında dağıtılacaktı. Microsoft, gelecek yıl ki parçayı da ikiye bölmüş durumda.Ayrıca Bkz. "Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı"
Redstone 2 adındaki ilk güncellemenin bahar başlarında dağıtılması planlanıyor. Redstone 2 için şimdiden kapalı beta süreci başladı ve yakın zamanda Insider programına da sunulacak. Redstone 2 ile birlikte Surface Book 2 ve Surface 5 serisinin de satışa çıkması bekleniyor.
Redstone 3 için ise, gelecek yılın sonları işaret ediliyor. İki parçalı büyük güncelleme stratejisi ile, Microsoft daha fazla yenilik sunmayı ve eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor. Şimdilik bu güncellemelerde neler sunulacak belli değil. Insider programı ile birlikte, detaylar da netleşmeye başlayacaktır.
http://www.theverge.com/2016/8/5/12385240/microsoft-windows-10-redstone-updates-2017 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Win10 için açılış süresi çok hızlı bunun için bile kurulur diyenin aklına şaşarım. Ben Win7'de bilgisayarımı hep uyku moduna alırdım tam kapatmazdım açılış süresi 3 saniyeydi. Pil de yemiyordu. Hem tamamen kapatıp açsan ne olacak açılış süresi yine 15 saniye filan. Sanki Nasa'dasın da uzaya roket fırlatıcan o 10 saniyede seni bekliyorlar sanki. Sırf Facebookda iki kişiyi dürtecen diye 10 saniye önce girsen ne olur girmesen ne olur.
Win7 hala gözdem Microsoft üzerine para verse bile elimdeki bilgisayara Win10 kurmam, yeni aldığımda üzerinde Win10 kurulu geliyor lanet şey.
Windows 7'den sonra 8 kullanmaya başladım ve 8'i beğendim.
Windows 8'den sonra 8.1 kullanmaya başladım ve 8.1'i beğendim.
Windows 8.1'den sonra 10 kullanmaya başladım ve 10'u beğendim.
Sonuç olarak yapılan yorumların hiçbirini anlamıyorum. Her şeye takılmak yerine olduğu gibi kabul ederseniz sorun yaşamazsınız.
benim güncelleme felsefem şu: laptop da sorun yoksa güncellemeyede gerek yok.
her program ve işletim sisteminde bu düşünceyle hareket ediyorum
format atalı 2 ay falan olmuştu hızından gayet memnundum bilgisayarın, forumda redstone geldi daha iyi daha hızlı diye o kadar övüyolar kurdum hemen, ama microsft her zamanki pismanlık tan başka bişe değil. bi iyi yapıyolar bi kötü bu huyları hiç değişmedi.
Seninle aynı fikirde değilim. H110 chipsetli anakart ve i5 6600 işlemcim var. Onboard ekran kartına hdmi dan bağlı dahili hoparlörü olan monitörüm ve logitech kablosuz klavye mouse seti kullanıyorum. En son çıkan güncellemeleri yapmama rağmen zaman zaman hd grafik motoru duruyor. Yine arasıra monitörden ses alamıyorum. Bunlar yetmezmiş gibi fare donuyor ve klavyede yazdığım yazılar yazmıyormuş gibi yapıp 3-5 saniye sonra toplu olarak yazılıyor. Yazıları silerken fazladan silinenler cabası. Asus mouse da denedim, o daha beter oldu. Virüs falan demeyin, iki defa tam format attım. Sıfır samsung evo 850 ssd takılı sistemde. 20 yıla yakındır windows kullanıyorum, win98 den buyana bu kadar başım ağrımamıştı. 3ay önce win7 yüklemiştim hiçbir sorun yaşamamıştım. Ayrıca 2 yaşında thinkpad yoga ultrabook da kullanıyorum. Onda 1 yıldır hiç sorun yaşamadım. Masaüstünde kullandığım windows 10 pro dan hiç memnun kalmadım, ultrabook hariç. Şimdilik yeni çıkacak driver, bios ve windows updatelerini beklemekten başka çarem yok. Bu kadar para ve emek harcadıktan sonra eli kolu bağlı beklemek çok sinir bozucu. Özetle senin makinanın düzgün çalışması diğerlerininde aynı şekilde çalışacağı anlamına gelmiyor. Fikir beyan etmeden önce başka olasılıkların da olabileceğini göz önünde bulundurmak gerek.
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