Gelecek yıl, iki büyük Windows 10 güncellemesi olacak

Geçtiğimiz ay sonunda birinci yılını dolduran ve ücretsiz yükseltme programını sona erdiren Microsoft, hemen ardından da büyük yıl dönümü güncellemesini indirmeye sunmuştu. Firmanın 2017 planları yeniden revize edildi.

Bilindiği üzere Windows 10 ile birlikte, Microsoft’un stratejisi de değişmişti. Sürekli yükseltilen bir işletim sistemi yerine, artık tek bir işletim sistemi ve sonrasında belirli aralıklarla güncellenen sistem bileşenleri yöntemi benimsenmişti. Bu yıl ki büyük güncellemenin ardından, gelecek yıl ki yol haritası da belirlendi.

Normalde Microsoft, Windows 10 için 2 parçalı bir Redstone güncellemesi belirlemişti. İlk parçası bu yıl indirmeye sunulacak olan güncellemenin, ikinci parçası ise gelecek yıl ortalarında dağıtılacaktı. Microsoft, gelecek yıl ki parçayı da ikiye bölmüş durumda.

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Redstone 2 adındaki ilk güncellemenin bahar başlarında dağıtılması planlanıyor. Redstone 2 için şimdiden kapalı beta süreci başladı ve yakın zamanda Insider programına da sunulacak. Redstone 2 ile birlikte Surface Book 2 ve Surface 5 serisinin de satışa çıkması bekleniyor.

Redstone 3 için ise, gelecek yılın sonları işaret ediliyor. İki parçalı büyük güncelleme stratejisi ile, Microsoft daha fazla yenilik sunmayı ve eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor. Şimdilik bu güncellemelerde neler sunulacak belli değil. Insider programı ile birlikte, detaylar da netleşmeye başlayacaktır.