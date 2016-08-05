Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelecek yıl, iki büyük Windows 10 güncellemesi olacak

Normalde Windows 10 için 2 parçalı bir Redstone güncellemesi belirleyen Microsoft, sayıyı üçe çıkarmış durumda. Yıldönümü güncellemesi sonrasında, iki büyük güncelleme daha gelecek.
2 yıl
7,1b
1
28
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz ay sonunda birinci yılını dolduran ve ücretsiz yükseltme programını sona erdiren Microsoft, hemen ardından da büyük yıl dönümü güncellemesini indirmeye sunmuştu. Firmanın 2017 planları yeniden revize edildi.

Bilindiği üzere Windows 10 ile birlikte, Microsoft’un stratejisi de değişmişti. Sürekli yükseltilen bir işletim sistemi yerine, artık tek bir işletim sistemi ve sonrasında belirli aralıklarla güncellenen sistem bileşenleri yöntemi benimsenmişti. Bu yıl ki büyük güncellemenin ardından, gelecek yıl ki yol haritası da belirlendi.

Normalde Microsoft, Windows 10 için 2 parçalı bir Redstone güncellemesi belirlemişti. İlk parçası bu yıl indirmeye sunulacak olan güncellemenin, ikinci parçası ise gelecek yıl ortalarında dağıtılacaktı. Microsoft, gelecek yıl ki parçayı da ikiye bölmüş durumda.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı"

Redstone 2 adındaki ilk güncellemenin bahar başlarında dağıtılması planlanıyor. Redstone 2 için şimdiden kapalı beta süreci başladı ve yakın zamanda Insider programına da sunulacak. Redstone 2 ile birlikte Surface Book 2 ve Surface 5 serisinin de satışa çıkması bekleniyor.

Redstone 3 için ise, gelecek yılın sonları işaret ediliyor. İki parçalı büyük güncelleme stratejisi ile, Microsoft daha fazla yenilik sunmayı ve eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor. Şimdilik bu güncellemelerde neler sunulacak belli değil. Insider programı ile birlikte, detaylar da netleşmeye başlayacaktır. 

 

http://www.theverge.com/2016/8/5/12385240/microsoft-windows-10-redstone-updates-2017 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 2 yıl en beğenilen Guest-05F99D7C6
windows %20 performans artışı vaad etti daha ne olsun.Ve gördüğüm kadarıyla yalan dememişler.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 2 yıl
Eğer zorunda değilseniz bence elinizde de kurulu bir Win7 var ise Win10'a geçmek tamamen absürt bir seçim, Deneyimlendirdiğim kadarıyla kesinlikle beğenmediğim bir işletim sistemi. Çok az şey cazip geldi aradığım her şeyi Win7'de bulmuş bir adam olarak Win10 tamamen hüsran.
Win10 için açılış süresi çok hızlı bunun için bile kurulur diyenin aklına şaşarım. Ben Win7'de bilgisayarımı hep uyku moduna alırdım tam kapatmazdım açılış süresi 3 saniyeydi. Pil de yemiyordu. Hem tamamen kapatıp açsan ne olacak açılış süresi yine 15 saniye filan. Sanki Nasa'dasın da uzaya roket fırlatıcan o 10 saniyede seni bekliyorlar sanki. Sırf Facebookda iki kişiyi dürtecen diye 10 saniye önce girsen ne olur girmesen ne olur.
Win7 hala gözdem Microsoft üzerine para verse bile elimdeki bilgisayara Win10 kurmam, yeni aldığımda üzerinde Win10 kurulu geliyor lanet şey.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 2 yıl
Windows XP'den sonra 7 kullanmaya başladım ve 7'yi beğendim.
Windows 7'den sonra 8 kullanmaya başladım ve 8'i beğendim.
Windows 8'den sonra 8.1 kullanmaya başladım ve 8.1'i beğendim.
Windows 8.1'den sonra 10 kullanmaya başladım ve 10'u beğendim.

Sonuç olarak yapılan yorumların hiçbirini anlamıyorum.
Her şeye takılmak yerine olduğu gibi kabul ederseniz sorun yaşamazsınız.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCapedCrusader 2 yıl
bu ay gelen güncellemeyle sistem rahatladı, umarım daha da iyi bir hale gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 2 yıl
bu ay ki anniversary update'de sıkıntı varmış, ertelemenizi öneriyorum MS'den açıklama gelene kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 2 yıl
Windows 10 transparanlastirilamiyormu gorev cubugu yapilioda tam istedigim sekilde olmuyor yani windows7 deki gibi degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 yıl
Apple'ımsı hareketler ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merdempc 2 yıl
3 seferdir bilgisayar güncellemeyi indirip kurmaya çalıştı üçünde de bilgisayar açılmadı. sistem geri yükleme yaparak açtım. Nasıl bir güncellemedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gael 2 yıl
hala windows 7 deyim

benim güncelleme felsefem şu: laptop da sorun yoksa güncellemeyede gerek yok.

her program ve işletim sisteminde bu düşünceyle hareket ediyorum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tmk20 2 yıl
bilgisayarı redstone güncelledim yavaşladı acaba update üzerinden yaptım diyemi oldu diye bizspark dan yayınladıkları iso dosyasını indirip temiz kurulum yaptım gene bişe değişmedi her güncelleme geldidğinde pc yavaslıyor, eski hali daha hızlıydı.
format atalı 2 ay falan olmuştu hızından gayet memnundum bilgisayarın, forumda redstone geldi daha iyi daha hızlı diye o kadar övüyolar kurdum hemen, ama microsft her zamanki pismanlık tan başka bişe değil. bi iyi yapıyolar bi kötü bu huyları hiç değişmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 2 yıl
Yeni donanımlarla sorun yaşayan hiç görmedim eski eski bilgisayarlara kurup maval okumayın burda Microsoft'un en iyi işletim sistemi şu an son güncelleme ile en az w7 kadar stabil tek saçmalığı zorunlu güncelleme ve veri toplama o da kapatılabilir ilk çıktığında bende bu sene aldığım bilgisayarımda başlat tuşunun bozulması gibi saçma bir sorun vardı ve disk kullanımında sıkıntı vardı son güncelleme ile hiçbir şey kalmadı son görsel rütuşlar da güzel oldu zamanla modern arayüz her yere yayılır Explorer da redstone 3 te değişir muhtemelen
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 2 yıl Şeker Hapı
Archimert
Yeni donanımlarla sorun yaşayan hiç görmedim eski eski bilgisayarlara kurup maval okumayın burda Microsoft'un en iyi işletim sistemi şu an son güncelleme ile en az w7 kadar stabil tek saçmalığı zorunlu güncelleme ve veri toplama o da kapatılabilir ilk çıktığında bende bu sene aldığım bilgisayarımda başlat tuşunun bozulması gibi saçma bir sorun vardı ve disk kullanımında sıkıntı vardı son güncelleme ile hiçbir şey kalmadı son görsel rütuşlar da güzel oldu zamanla modern arayüz her yere yayılır Explorer da redstone 3 te değişir muhtemelen

Seninle aynı fikirde değilim. H110 chipsetli anakart ve i5 6600 işlemcim var. Onboard ekran kartına hdmi dan bağlı dahili hoparlörü olan monitörüm ve logitech kablosuz klavye mouse seti kullanıyorum. En son çıkan güncellemeleri yapmama rağmen zaman zaman hd grafik motoru duruyor. Yine arasıra monitörden ses alamıyorum. Bunlar yetmezmiş gibi fare donuyor ve klavyede yazdığım yazılar yazmıyormuş gibi yapıp 3-5 saniye sonra toplu olarak yazılıyor. Yazıları silerken fazladan silinenler cabası. Asus mouse da denedim, o daha beter oldu. Virüs falan demeyin, iki defa tam format attım. Sıfır samsung evo 850 ssd takılı sistemde. 20 yıla yakındır windows kullanıyorum, win98 den buyana bu kadar başım ağrımamıştı. 3ay önce win7 yüklemiştim hiçbir sorun yaşamamıştım. Ayrıca 2 yaşında thinkpad yoga ultrabook da kullanıyorum. Onda 1 yıldır hiç sorun yaşamadım. Masaüstünde kullandığım windows 10 pro dan hiç memnun kalmadım, ultrabook hariç. Şimdilik yeni çıkacak driver, bios ve windows updatelerini beklemekten başka çarem yok. Bu kadar para ve emek harcadıktan sonra eli kolu bağlı beklemek çok sinir bozucu. Özetle senin makinanın düzgün çalışması diğerlerininde aynı şekilde çalışacağı anlamına gelmiyor. Fikir beyan etmeden önce başka olasılıkların da olabileceğini göz önünde bulundurmak gerek.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 2 yıl
keşke yılda 1 tane çıkarsa adam akıllı çıkarsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 2 yıl
Ya şöyle windows 7 gibi adam gibi işletim sistemi çıkartacak bir firma yok mu. Google falan buna da bir el atsa ya. Çünkü anladık microsoft kafayı yedi. Win 10 ile kullanıcılara baya zulm edecek gibi duruyor. Son işletim sisteminin bedava ve zorla olmasına rağmen kullanıcı kazanmakta baya zorlanan win 10 olması çok kötü. Ömür boyu bu çekilmez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7120 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, windows 10 redstone 2 ve
5 etiket daha windows 10 redstone 3 İşletim Sistemleri Yazılım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Volkswagen benzinli araçlarına partikül filtresi ekleyecek 2 yıl News Republic platformu satılıyor 2 yıl Apple’dan yapay zeka alanında önemli satın alma 2 yıl İran'da Pokemon Go oynamak artık yasak 2 yıl GTX 1000 mobil serisi, bu ay içerisinde tanıtılabilir 2 yıl Toshiba’dan 3D TLC tabanlı entegre SSD ürünleri 2 yıl Yeni Mercedes Sprinter tamamen elektrikli bir modelle gelebilir 2 yıl Türk yapımı Hocus, App Store’da bu hafta ücretsiz 2 yıl Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın 2 yıl Sony SRS-XB3 "Ekstra Bass" bluetooth hoparlörü inceliyoruz 2 yıl Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak 2 yıl Yeni nesil MSI Titan serisinde çift güç adaptörü desteği olacak 2 yıl Dünyaca ünlü torrent arama sitesi Torrentz kapandı 2 yıl IKEA, Instagram'ı 18. yüzyıla götürdü 2 yıl ABC, Star Wars dizisi için görüşme halinde olduklarını açıkladı 2 yıl FIFA 17 sistem gereksinimleri açıklandı 2 yıl Xbox One S, 16nm yonga setiyle dikkat çekiyor 2 yıl HTC’de düşüş sürüyor 2 yıl 2si1 "Karpuz tadında" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Spotify yeni özelliği ile şarkı keşfetmeyi daha da kolaylaştırıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gelecek yıl, iki büyük Windows 10 güncellemesi olacak Sonraki Apple, 200 000 dolar ödüllü açık bulma programı başlattı 2 yıl AMD Radeon RX 470 sahneye çıkıyor: İşte fiyatlar 2 yıl Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor 2 yıl Amazon, kendi kargo uçak filosunu kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7, ön siparişlerde görünmeye başladı 2 yıl iPhone 7′nin çalışır haldeki ilk videosu sızdırıldı 2 yıl Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı 2 yıl Amerika'da internetten indirilen içeriklerden de vergi alınacak 2 yıl "Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz 2 yıl MateDock: Huawei’den yenilikçi bir bağlantı aksesuarı 2 yıl Tüm istatistikleri alt üst eden Pokemon Go hakkında dudak uçuklatan rakamlar 2 yıl LG V20, 6 Eylül’de geliyor 2 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk’ten ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu'ya elveda zamanı 2 yıl BBC, Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlayacak 2 yıl Xiaomi Redmi 4 sızdırıldı 2 yıl Yenilikçi özellikleriyle Dropbox Paper, herkesin kullanımına açıldı 2 yıl Güncellenmiş Remix OS, Pixel C ve Nexus 9 için indirmeye sunuldu 2 yıl Samsung, Fiat’ın Marelli iştirakini satın alıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim