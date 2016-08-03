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Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı

29 Temmuz 2016 itibariyle birinci yılını geride bırakan ve ücretsiz yükseltme fırsatını sona erdiren Windows 10 işletim sistemi, şimdi de yıldönümü güncellemesini dağıtmaya başladı.
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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29 Temmuz 2016 itibariyle birinci yılını geride bırakan ve ücretsiz yükseltme fırsatını sona erdiren Windows 10 işletim sistemi, şimdi de yıldönümü güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni güncelleme, pek çok alanda çeşitli yenilikler ve iyileştirmeler getiriyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan güncelleme ile gelen yenilikleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

  • Dokunmatik ekranlarda yazı yazma ve çizim yapma amacıyla hassasiyetin arttırıldığı Windows Ink platformu, yeni güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Özellikle Surface gibi ekran kalemi destekli cihazlar için faydalı olacak bu özellik, yapışkan notlar gibi küçük ayrıntılarla destekleniyor. Akıllı yapışkan notlar ise, not aldığınız toplantı zamanları öncesinde hatırlatma yapabiliyor.
  • Entegre güvenlik çözümü Windows Defender, otomatik olarak belirli zaman aralıklarında tarama yapma gibi iyileştirmeler kazandı. Windows 10 platformunun güvenli giriş çözümü Windows Hello, çekirdek uygulamalar ve Edge tarayıcısında çok daha kolay bir şekilde kullanılabiliyor.
  • Windows 10 ile hayatımıza giren Edge internet tarayıcısı, artık eklenti desteğine kavuştu. Rakiplerindeki bu önemli özelliği edinen Edge, pazarda daha rahat rekabet edebilecek. Ayrıca tarayıcı, daha fazla enerji verimliliği sunacak şekilde optimize edildi.
  • Cortana, yeni güncelleme ile kilit ekranında da yerini alıyor. Böylece, kilit ekranından ayrılmadan Cortana’ya pek çok iş yaptırabileceksiniz. Diğer taraftan Cortana, mil hesabı, havaalanında arabayı nereye park ettiğiniz gibi anahtar bilgileri saklayıp sonra tekrar size sunabilecek. Bu bilgileri, resimlerle de zenginleştirebileceksiniz.
  • Cortana ayrıca, İngiltere ve ABD’deki Xbox One konsollarına da geliyor. Oyuncular, Xbox konsollarında sesli komutlar verebilecek, oyun satın alabilecek, çoklu oturumlar başlatabilecek veya Kinect kullanıyorsa konsolunu açabilecek. Şimdilik bu özellikler, saydığımız ülkeler ile sınırlı.
  • Windows uygulama mağazası, yeni güncelleme ile Windows ve Xbox içeriklerini bir araya getirmeye başladı. Favori uygulamalar, oyunlar, müzikler, uygulamalar; daha kaliteli bir görünüm ve kolay kullanım ile kullanıcılara sunulacak. Xbox Play Anywhere ile oyuncular oyunlara ön sipariş verebilecek ve Windows 10 veya Xbox One konsollarında oynayabilecek.
  • Skype Önizleme sürümü, güncelleme ile otomatik olarak bilgisayarlara kurulacak. Önizleme sürümünde, kullanıcılar orijinal sürümdeki tüm özellikleri kullanabilecekler. Sürüm, güncelleme sonrasında Başlangıç menüsüne yerleşecek.
Ayrıca Bkz. "Surface Book 2 için gelecek yıl başları işaret ediliyor"

Güncelleme sonrasında, Windows 10 sistemlerinin yüzde 20 daha fazla performans sunacağı ifade ediliyor. Ayrıca enerji verimliliğini temel alan 150’den fazla iyileştirme yapıldığı da belirtiliyor. Kurumsal tarafta, eğitim araçlarının daha hızlı kurulması ve çalışması söz konusu.


https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/08/02/new-video-series-this-week-on-windows-highlights-windows-10-anniversary-update/#Bgb13jVPqR5iHKeu.99 Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
"Windows Defender, otomatik olarak belirli zaman aralıklarında tarama yapma gibi iyileştirmeler kazandı." Vay be adamlar nasıl düşünmüş bunu!

"Edge internet tarayıcısı, artık eklenti desteğine kavuştu. " Olamaz böyle bir inovasyon!

Hayrına çalışan(organizasyon) toplulukların çıkardığı tarayıcılarda yıllardır eklenti desteği hatta gelişmiş eklenti mağazaları varken, en dandik 15 yıllık antivirüslerin bile gerçekleştirdiği otomatik tarama özelliğinin pazarın %95ini elinde tutan sözde dünyanın en büyük yazılım firması tarafından yeni verilebiliyor olması akla mantığa sığmıyor...
"Windows Defender, otomatik olarak belirli zaman aralıklarında tarama yapma gibi iyileştirmeler kazandı." Vay be adamlar nasıl düşünmüş bunu!"Edge ...
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gcb1903 2 yıl
Defender adam gibi kapat dediğimde kapansın yeter. Her açılışta açılıyor. Antivirüs istesem sana mı kaldım.
Ayrıca ya modern arayüze ya da eski tipe koyun şu ayarların tamamını. Yarısı orda yarısı burda ne bu saçmalık. Hayır bilerek mi yapıyorlar anlamıyorum. Milyonlarca düz ev kullanıcısı bile bunu düşünebiliyor. Milyar dolarlık şirket binlerce mühendis yok arkadaş.
Defender adam gibi kapat dediğimde kapansın yeter. Her açılışta açılıyor. Antivirüs istesem sana mı kaldım.Ayrıca ya modern arayüze ya da eski tipe koyun ş...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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0MG90 2 yıl
Günaydın, kurduk bile
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Şu benbeyaz, çerçeve çizgisi neredeyse yok olduğu için de daha da ekranı kaplayan omo ile yıkanmış kadar beyaz pencerelerinin beyazlığını kıracak bir yazılım güncellemesi de çıkacak mı acaba?
İnsanın gözünü kör eden bu beyazlığa en azından kırık beyaz veya beyaz tonunu ayarlama ayarı ekleseler de biz de katarakt olmasak artık. Bu gidişle Windows 11'i göremeyeceğiz korkarım.


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realzed2001 2 yıl
Bilgisayarım Lenovo y500 i7 3. nesil 8gb ram 650m 2gb X2 sli ekran kartı full hd
dün windows 10 u son sürüme güncelledim. sonuçlar:
1 açılış süresi 1 dakikanın üzerine çıktı.
2 Ekran parlaklığı maksimumda ve değiştirilemiyor. ekran kartı driver larını tekrar temiz kurulum yaptım ve internetteki diğer regedit yönetmleri işe yaramadı.
3 kapanış süresi de 1 dakikanın üzerinde.
not windows 8.1 de açılış 10 saniyeden kısa sürüyordu. msata devredışı.
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DH Misafiri 2 yıl
Sistemde bir değişiklik yok. Uygulamaları değiştirmiş. Bazılarını kapatamıyorsun, cortana mesela. Casusluğa devam etsin diye. Microsoft ve NSA her şekilde seni izlerim diyor.
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bkaakco 2 yıl
Yine hiçbir fark göremedim görsel değişiklikler ve bazı yeni programlar harici. 2013'te PC'yi aldığımda Windows 8 vardı, sonra sırasıyla yeni sürümleri de kullandım. Hız olarak bence hepsi aynı.

11/08/16 güncellemesi: Temiz kurulum yapınca sistem biraz hızlandı. Aralık 2014'ten beri sistem hantallaşmış anlaşılan.
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inexo 2 yıl
dreamsparka gelse de geçsek biz de
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fakcakaya 2 yıl
windows 10 1607 güncellemesinden sonra, harici Usb 3.0 hdd görmüyor?sorun hakkında bilgisi olan varsa paylaşalım.
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kadirirdem 2 yıl
bazı makyajlar var ve daha stabil görünüyor ayrıca ram'ı daha az kullanıyor
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m-99 2 yıl
Günaydın donanımhaber . Millet kurdu eskitti bile siz galaxy note hedesi ile uğraşırken
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midd 2 yıl
Bunu diyeceğimi hiç tahmin etmezdim ama Edge Chrome'dan kat be kat hızlı çalışıyor. Chromeda çokça kullandığın sekme iğneleme, adblocker gibi özellikler de geldiğine göre kullanım trendim yavaş yavaş edge'e kayacak gibi duruyor.
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gcb1903 2 yıl
Defender adam gibi kapat dediğimde kapansın yeter. Her açılışta açılıyor. Antivirüs istesem sana mı kaldım.
Ayrıca ya modern arayüze ya da eski tipe koyun şu ayarların tamamını. Yarısı orda yarısı burda ne bu saçmalık. Hayır bilerek mi yapıyorlar anlamıyorum. Milyonlarca düz ev kullanıcısı bile bunu düşünebiliyor. Milyar dolarlık şirket binlerce mühendis yok arkadaş.
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Amd64x2 2 yıl gcb1903
gcb1903

Defender adam gibi kapat dediğimde kapansın yeter. Her açılışta açılıyor. Antivirüs istesem sana mı kaldım.
Ayrıca ya modern arayüze ya da eski tipe koyun şu ayarların tamamını. Yarısı orda yarısı burda ne bu saçmalık. Hayır bilerek mi yapıyorlar anlamıyorum. Milyonlarca düz ev kullanıcısı bile bunu düşünebiliyor. Milyar dolarlık şirket binlerce mühendis yok arkadaş.

Kesinlikle katılıyorum yorumunuza
bir tane arayüz olmalı, sanalda denediğimde bana paket program kullanıyormuşum izlenimi vermişti.
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furyzer0 2 yıl gcb1903
gcb1903

Defender adam gibi kapat dediğimde kapansın yeter. Her açılışta açılıyor. Antivirüs istesem sana mı kaldım.
Ayrıca ya modern arayüze ya da eski tipe koyun şu ayarların tamamını. Yarısı orda yarısı burda ne bu saçmalık. Hayır bilerek mi yapıyorlar anlamıyorum. Milyonlarca düz ev kullanıcısı bile bunu düşünebiliyor. Milyar dolarlık şirket binlerce mühendis yok arkadaş.

yavaş yavaş, alıştıra alıştıra
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LynxPR 2 yıl
Cortana hala çalışmıyor :@
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Team McLaren 2 yıl
Performans ve stabilite anlamında çok yararlı bir güncelleme oldu.
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