Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı

29 Temmuz 2016 itibariyle birinci yılını geride bırakan ve ücretsiz yükseltme fırsatını sona erdiren Windows 10 işletim sistemi, şimdi de yıldönümü güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni güncelleme, pek çok alanda çeşitli yenilikler ve iyileştirmeler getiriyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan güncelleme ile gelen yenilikleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Dokunmatik ekranlarda yazı yazma ve çizim yapma amacıyla hassasiyetin arttırıldığı Windows Ink platformu, yeni güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Özellikle Surface gibi ekran kalemi destekli cihazlar için faydalı olacak bu özellik, yapışkan notlar gibi küçük ayrıntılarla destekleniyor. Akıllı yapışkan notlar ise, not aldığınız toplantı zamanları öncesinde hatırlatma yapabiliyor.

Entegre güvenlik çözümü Windows Defender, otomatik olarak belirli zaman aralıklarında tarama yapma gibi iyileştirmeler kazandı. Windows 10 platformunun güvenli giriş çözümü Windows Hello, çekirdek uygulamalar ve Edge tarayıcısında çok daha kolay bir şekilde kullanılabiliyor.

Windows 10 ile hayatımıza giren Edge internet tarayıcısı, artık eklenti desteğine kavuştu. Rakiplerindeki bu önemli özelliği edinen Edge, pazarda daha rahat rekabet edebilecek. Ayrıca tarayıcı, daha fazla enerji verimliliği sunacak şekilde optimize edildi.

Cortana, yeni güncelleme ile kilit ekranında da yerini alıyor. Böylece, kilit ekranından ayrılmadan Cortana’ya pek çok iş yaptırabileceksiniz. Diğer taraftan Cortana, mil hesabı, havaalanında arabayı nereye park ettiğiniz gibi anahtar bilgileri saklayıp sonra tekrar size sunabilecek. Bu bilgileri, resimlerle de zenginleştirebileceksiniz.

Cortana ayrıca, İngiltere ve ABD’deki Xbox One konsollarına da geliyor. Oyuncular, Xbox konsollarında sesli komutlar verebilecek, oyun satın alabilecek, çoklu oturumlar başlatabilecek veya Kinect kullanıyorsa konsolunu açabilecek. Şimdilik bu özellikler, saydığımız ülkeler ile sınırlı.

Windows uygulama mağazası, yeni güncelleme ile Windows ve Xbox içeriklerini bir araya getirmeye başladı. Favori uygulamalar, oyunlar, müzikler, uygulamalar; daha kaliteli bir görünüm ve kolay kullanım ile kullanıcılara sunulacak. Xbox Play Anywhere ile oyuncular oyunlara ön sipariş verebilecek ve Windows 10 veya Xbox One konsollarında oynayabilecek.

Skype Önizleme sürümü, güncelleme ile otomatik olarak bilgisayarlara kurulacak. Önizleme sürümünde, kullanıcılar orijinal sürümdeki tüm özellikleri kullanabilecekler. Sürüm, güncelleme sonrasında Başlangıç menüsüne yerleşecek.

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Güncelleme sonrasında, Windows 10 sistemlerinin yüzde 20 daha fazla performans sunacağı ifade ediliyor. Ayrıca enerji verimliliğini temel alan 150’den fazla iyileştirme yapıldığı da belirtiliyor. Kurumsal tarafta, eğitim araçlarının daha hızlı kurulması ve çalışması söz konusu.