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Gelecek yıl telefonlarda 10x yakınlaştırma göreceğiz

Akıllı telefonlarda optik yakınlaştırma yetenekleri giderek gelişiyor. 2x, 3x, 5x derken gelecek yıl 10x optik yakınlaştırma seviyelerine çıkabileceğiz. Yanında ise 108MP çözünürlüğünde kameralar var
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda akıllı telefon kameralarının çağ atladığını söylemek yanlış olmaz. 1MP veya 2MP gibi rakamların gözümüze çok büyük geldiği günlerden 64MP çözünürlük veya 5x optik yakınlaştırma gibi özelliklerin normal karşılandığı günlere geldik. Bu trend duracağa da benzemiyor.

Giderek gelişiyor

Sektöre yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre gelecek yıl amiral gemilerinde 108MP çözünürlüğünde sensörler ve 10x gerçek optik yakınlaştırma yapabilen lensler görmemiz mümkün olacak.

Ayrıca Bkz. "Turkcell’in dijital servisleri Türkiye’nin Uygulamaları oldu"

Aslında kamera tarafındaki sıkı rekabeti gözlemlediğimiz zaman bu tahminlerin çok da uzak olmadığını anlayabiliriz. Örneğin Huawei P30 Pro amiral gemisi 5x optik yakınlaştırmayı yazılım ile 50x seviyesine başarılı bir şekilde çıkarabiliyor. Veya Oppo Reno modeli periskop şeklinde 10x melez yakınlaştırma yapabilen bir kamera sistemine sahip.

Diğer taraftan Samsung’un 64MP çözünürlüğünde kamera sensörü geçtiğimiz aylarda duyuruldu ve Xiaomi bu sensörün ilk müşterisi olacak. Bu ivmeyle gelecek yıl 100MP çözünürlük üzerine çıkmamız şaşırtıcı olmayacaktır.

Huawei’nin 40MP çözünürlüğündeki kamerası 5x optik yakınlaştırma ile 50x melez seviyeye çıkabiliyorsa 108MP kameranın 10x yakınlaştırma desteğiyle 100x melez seviyesine çıkması da ihtimal dahilinde. Elbette bu değerler yeni nesil amiral gemileri için çok önemli pazarlama unsurları olacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/100-megapixel-10x-zoom-smartphone-camera-year-release_id117540 Yorum Yaz
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wikileaks_tr 2 sa. en beğenilen
özel hayat sıkıntıya girecek. adam ta 1 km öteden benim fotomu çekebilecek, perde açık olsa evinin içini çekebilecek
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smart1978 22 sn.
Yalniz videolari cok cok berbat. Camur otesi ...
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wikileaks_tr 51 dk.
yaw atıyorum balkonda burnunu karıştırıyon karşı binadaki herif oyun oynuyormuş gibi yapıyor senin net fotoğrafını videonu çekiyor. dijital fotoğraf makineleri, dürbünle filan kolay değil o kadar dikkat çeker adın sapığa çıkar. ama telefon oldu mu çok rahat
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oguzhan diric 55 dk.
P30 pro nun telescop kamerasi 8 mp , 40 mp degil.
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zotacing 1 sa.
Fark etmez 10x pahalıya alacağımız için.
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Rachsuchtig 1 sa.
Ekrem71 ve tahmine dayali haber. Haberde bununla ilgili bir duyuru bir sey yok sadece tahmin. Kayankta yazanlarin yarisi bile haberde yok bu arada.
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wikileaks_tr 2 sa. en beğenilen
özel hayat sıkıntıya girecek. adam ta 1 km öteden benim fotomu çekebilecek, perde açık olsa evinin içini çekebilecek
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Spider_hip 1 sa. wikileaks_tr
Zaten senelerdir normal fotoğraf makinaları ve uygun lensleri ile dediğiniz çekimleri yapabiliyorlar. Tabi bu daha az dikkat çeker ama yine de teknoloji vardı.
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xpugur 56 dk. wikileaks_tr
dürbün nedir bilir misin? :D dürbüne fotoğraf makinesini daya öyle zoomla çek işte :D
fotoları general mobile 4G ile çektim 4 yıllık telefon :) tabi bide dürbün var :D
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esmerbuyucu 55 dk. wikileaks_tr
Özel hayat mı? Bunca insanın içinde yaşayıp... 😂
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strathmorea 2 sa.
Geniş açı ve 5 veya 10X optik zoom olayı son yıllarda telefon kameralarındaki en önemli geliştirme çalışmalarından. 10X optik zoom olayı gerçekten heyecan verici bir gelişme olacaktır.
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ahmet kontuy 2 sa. strathmorea
her seferinde ucundan azcık yapa yapa insanlara teknolojiyi koklatıyorlar. sen bu heyecanı alma olayını harbiden hissediyor musun?
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5x zoom, 10x zoom ve
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