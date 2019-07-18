Gelecek yıl telefonlarda 10x yakınlaştırma göreceğiz

Son yıllarda akıllı telefon kameralarının çağ atladığını söylemek yanlış olmaz. 1MP veya 2MP gibi rakamların gözümüze çok büyük geldiği günlerden 64MP çözünürlük veya 5x optik yakınlaştırma gibi özelliklerin normal karşılandığı günlere geldik. Bu trend duracağa da benzemiyor.

Giderek gelişiyor

Sektöre yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre gelecek yıl amiral gemilerinde 108MP çözünürlüğünde sensörler ve 10x gerçek optik yakınlaştırma yapabilen lensler görmemiz mümkün olacak.

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Aslında kamera tarafındaki sıkı rekabeti gözlemlediğimiz zaman bu tahminlerin çok da uzak olmadığını anlayabiliriz. Örneğin Huawei P30 Pro amiral gemisi 5x optik yakınlaştırmayı yazılım ile 50x seviyesine başarılı bir şekilde çıkarabiliyor. Veya Oppo Reno modeli periskop şeklinde 10x melez yakınlaştırma yapabilen bir kamera sistemine sahip.

Diğer taraftan Samsung’un 64MP çözünürlüğünde kamera sensörü geçtiğimiz aylarda duyuruldu ve Xiaomi bu sensörün ilk müşterisi olacak. Bu ivmeyle gelecek yıl 100MP çözünürlük üzerine çıkmamız şaşırtıcı olmayacaktır.

Huawei’nin 40MP çözünürlüğündeki kamerası 5x optik yakınlaştırma ile 50x melez seviyeye çıkabiliyorsa 108MP kameranın 10x yakınlaştırma desteğiyle 100x melez seviyesine çıkması da ihtimal dahilinde. Elbette bu değerler yeni nesil amiral gemileri için çok önemli pazarlama unsurları olacaktır.