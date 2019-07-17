Turkcell’in dijital servisleri Türkiye’nin Uygulamaları oldu

Ülkemizin en büyük operatörü Turkcell’in yıllardır kendi kaynakları ile geliştirdiği veya bünyesine kattığı arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformları artık tek çatı altında birleşiyor.

Türkiye'nin Uygulamaları nedir?

Turkcell yaptığı açıklamada BiP, Yaani gibi tüm servislerinin Türkiye'nin Uygulamaları çatısı altında toplandığını duyurdu. Böylece yerli olarak geliştirilen bu servislere daha fazla dikkat çekilmiş olacak.

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Yerli uygulamaların kullanım yaygınlığı ile ilgili önemli bilgiler de var. Türkiye'nin Uygulamaları toplamda bugüne kadar 200 milyon kez indirildi. BiP ise Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması. 38 milyon kez indirilen uygulama 192 ülkede kullanılıyor.

Müzik platformu fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyar, Dergilik’te bugüne kadar indirilen yayın sayısı 211 milyon, TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi de 85 dakikaya ulaştı. Arama motoru Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı

Diğer taraftan önümüzdeki dönemde Dergilik uygulaması içinde sesli kitap ve e-kitap özellikleri, fizy içerisinde podcast desteği, YaaniMail, YaaniAsistan ve TV+ içerisinde farklı dil ve operatör seçenekleri sunulacak.