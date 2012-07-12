Gelid Solutions'tan AMD işlemcilere özel soğutucu: Slim Silence A-Plus

Haber Editörü
Masaüstü bilgisayarlar için farklı soğutma çözümleri hazırlayan Gelid Solutions, AMD'nin AM2, AM2+, AM3, AM3+ ve FM1 soketli işlemcileriyle uyumlu yeni işlemci soğutucusu Slim Silence A-Plus'ı anons etti.
Öncelikli olarak Mini ITX ve Micro ATX anakartlı bilgisayarların hedef alındığı Slim Silence A-Plus, 65 mm x 15 mm ebatlarında ve 282 gram ağırlığında tasarlanmış. Soğutucunun üzerinde PWM fonksiyonlu bir fan bulunuyor ve fan, ısı durumuna göre 1200 devir / dakika ile 2600 devir / dakika hızları arasında çalışıyor.
Maksimum 20 CFM hava üfleme kapasitesine sahip fan, en düşük devirde 15 dBA, en yüksek devirde 27.2 dBA ses çıkarıyor. Firmanın fan için biçtiği ömrün yaklaşık 50.000 saat olduğunu belirtelim.
Gelid Slim Silence A-Plus'ın fiyatı ise 19.99 Euro.
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yahu bende biliyorum, bunun maliyeti 20 euro edermi fiyat kıyaslamasından dolayı bahsediyorum yokda tabikide mini itx kasaya kocaman soğutucuyu takıcak değil kimse birisi f/p diğeri sadece fiyat
İş maliyete girecekse milyonlarca maliyetine tez fiyatlı ürünler var piyasada telefonlar bilgisayarlar yedek parçalar vs. buna adamın ihtiyacı varsa mecbur alıcak,ha ihtiyacı yoksa demek ki o şahsa hitap etmiyor,yukarıda haberde belirtilmiş zaten
Bu sogutucunun amacı farklı mini ıtx slim micro atx mini cube kasalara uygun dizayn edilmiş bir sogutucu,digeri ise koskocaman amaca hitap etmeyecek yani,bu sogutucuyu alıpta koskocaman kasada kullanmak zaten mantıksız.
bu 32$
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