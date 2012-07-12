Gelid Solutions'tan AMD işlemcilere özel soğutucu: Slim Silence A-Plus

Masaüstü bilgisayarlar için farklı soğutma çözümleri hazırlayan Gelid Solutions, AMD'nin AM2, AM2+, AM3, AM3+ ve FM1 soketli işlemcileriyle uyumlu yeni işlemci soğutucusu Slim Silence A-Plus'ı anons etti.

Öncelikli olarak Mini ITX ve Micro ATX anakartlı bilgisayarların hedef alındığı Slim Silence A-Plus, 65 mm x 15 mm ebatlarında ve 282 gram ağırlığında tasarlanmış. Soğutucunun üzerinde PWM fonksiyonlu bir fan bulunuyor ve fan, ısı durumuna göre 1200 devir / dakika ile 2600 devir / dakika hızları arasında çalışıyor.

Maksimum 20 CFM hava üfleme kapasitesine sahip fan, en düşük devirde 15 dBA, en yüksek devirde 27.2 dBA ses çıkarıyor. Firmanın fan için biçtiği ömrün yaklaşık 50.000 saat olduğunu belirtelim.

Gelid Slim Silence A-Plus'ın fiyatı ise 19.99 Euro.

