Gelişmiş insansı robot ATLAS'ın yeni bir tanıtım videosu yayınladı

ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle Boston Dynamics firması tarafından geliştirilen ATLAS, yeni videolar ile tanıtılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemde yayınlanan videolar ile bazı temel yetenekleri tanıtılan gelişmiş insansı robot ATLAS, yandan gelen darbelere dayanabiliyor, dengesini çok ciddi oranda koruyabiliyor ve belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor. Çıktığı bu noktalardan atlayarak inebilen 150 kg'lık robotun yayınlanan son videosunda ise, rastgele yerleştirilen engellere karşı sağladığı performans gözler önüne seriliyor. Özellikle zorlu ve bilinmedik arazi koşulları için başarılı bir örnek teşkil eden video, insansı robot teknolojisinin geldiği son noktalardan birisini temsil ediyor.

Yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.popsci.com/article/technology/terrifying-humanoid-robot-atlas-defeated-block-wood