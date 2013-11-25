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Gelişmiş insansı robot ATLAS'ın yeni bir tanıtım videosu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş insansı robot ATLAS'ın yeni bir tanıtım videosu yayınladı
ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle Boston Dynamics firması tarafından geliştirilen ATLAS, yeni videolar ile tanıtılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz dönemde yayınlanan videolar ile bazı temel yetenekleri tanıtılan gelişmiş insansı robot ATLAS, yandan gelen darbelere dayanabiliyor, dengesini çok ciddi oranda koruyabiliyor ve belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor. Çıktığı bu noktalardan atlayarak inebilen 150 kg'lık robotun yayınlanan son videosunda ise, rastgele yerleştirilen engellere karşı sağladığı performans gözler önüne seriliyor. Özellikle zorlu ve bilinmedik arazi koşulları için başarılı bir örnek teşkil eden video, insansı robot teknolojisinin geldiği son noktalardan birisini temsil ediyor.
Yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.popsci.com/article/technology/terrifying-humanoid-robot-atlas-defeated-block-wood Yorum Yaz
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dere.beyi 6 yıl en beğenilen
keşke bizim ülkemizdede böyle şeyler görelim dicem ama halan;
jest olsun diye bakan atayan 5. dünya ülkesiyiz bizde imkansız...
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Skörtıl_Nimo 6 yıl
75 promil alkollu
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Şu kadar yüksek teknoloji barındıran bir robot u "düştü , muhahahahah ABD nin yaptığı bu kadar olur " gibi ifadelerle karşılayanlar ne tür bir beyinsizsinizdir anlayabilmiş değilim.
Şu kadar yüksek teknoloji barındıran bir robot u "düştü , muhahahahah ABD nin yaptığı bu kadar olur " gibi ifadelerle karşılayanlar ne tür bir beyinsizsinizdir...
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fungsclup 6 yıl
Yorumlar turkiyenin teknolojik gelismelere nasil baktiginin gostergesi abd yapti bu kadar olur diyen arkadas bilgisayarini mutfakta yapmis.
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ottoman_solider 6 yıl
AKINCI 2 gerçekten başarılı olmuş.

daha fazla maddi kaynak ile honda seviyesine getirilebilieceği kanısındayım
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Batuist 6 yıl
demek ki terminatör birgün gerçek olucak... benim merak ettiğim ilk filmdeki robotu yaparlarda ikincisindekini yapabilirler mi
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44yunus44 6 yıl
Bilim kurgu filmlerine göre şimdiye bunların dünyayı ele geçirip bizim canımıza okumaları gerekiyordu ama gel gör ki daha doğru düzgün ayakta duramıyorlar. Asimo vardı daha iyiydi bundan teknoloji geriye mi gidiyor ne? Bak onu yazan olmamış Asimo buna 1500 basar diye nerde o fanatilker :D
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Umutcan 6 yıl
@ Neyinkafasi
Pes doğrusu beni bu saatten sonra solcu/chp'li de yaptın ya, illa sağcı yada solcu mu olmak lazım ikisinden de nefret ederim, iki görüş de ülkeyi geri götürmekten başka birşey yapmamıştır. Ben dinime de inanırım vatanımı da severim.
Ama dini siyasete sokup da sabah akşam dini konular üzerinden siyaset yapıp hergün gündemin gereksiz şeylerle meşgul edilip önemli konuların örtpas edilmesine karşıyım. Din insanın kendi içiyle inancıyla ilgilidir, devletin meselesi değildir bu konuda objektif olmalıdır.
Akınsoft örneğini vermişsin, mevcut hükümet bu robotların geliştirilmesine destek olmuş mu ? Haberlerde maddi sıkıntılardan bahsediliyor, yardım olsa neden maddi sıkıntılar olsun ? Bu gibi ülkeyi ilerletici şeylerden daha çok alakamızi kan bağımız bile olmayan
arap ülkelerine para yardımı yapıp bir kısmını da alıp ülkemizde besliyoruz. Tek sebebi din üzerinden yapılan siyaset. Gerçekten yardım amaç olsaydı aynı dini paylaşmadığımız ama daha kötü durumda olan sefalet ülkelerine yardımlar yapılıp hergün gündem konusu olurdu.
Kan bağımız olan soykırıma uğrayan doğu Türkistan ne kadar gündemde kaldı, ne kadar yardım yapıldı ? Afrika'da iç savaş yaşayan hastalıklar ve aidsden kırılan ülkelere aynı yardım yapıldımı, ne kadar gündemde kaldı ? Filistin ve Suriye ile karşılaştırılamaz bile.
Bunlar hep din üzerinden oy toplama ve siyaset çabalarıdır kusura bakmayın. Yardımını "insanlık" adına yaparsın yine ama bu yardım kendi iç gelişmeni sağlayacak alanlara yapılan yardımlardan az ve orantılı olur. İç meseleler önce gelir.
Abd'de darpa direkt bu kurumlara mali yardımda bulunuyor, çünkü biliyor ki gelecekte savaşlarda insanın rolü daha da düşük olacak. Ülkesindeki teknoloji ve robotik ekipman geliştiren firmaları bir bir maddi imkanlarla destekliyor.
Hatta discovery'de gördüyseniz darpa'nın organizasyonuyla robotik otonom otomobiller ve robotlar hazırlayıp devlet desteği ile üniversiteler arası her sene yarışmalar düzenliyorlar.
Örnekler verilen boğaz köprüsü marmaray vs. hep Japonların/Korelilerin ve yabancı firmaların eseri, %100 bizim teknolojimizle yapılmış şeyler değil ki. Parayı veriyorsun elin oğlu mühendisliğini yapıp, tasarlayıp gelip yapıyor anahtarı teslim ediyor olay bu.
Ayak işlerini ve basit mühendislik işlerini ise senin ülkenin vatandaşları yapıyor. Nükleer santral yapılması planlanıyor, o da aynı hikaye. Ver parayı japona yapsın. Sonda ortaya çıkan yapı ülkeye faydalı ona birşey demiyorum, ama mantık bizim ülkemizin
teknolojisinin gelişmesi değil burada, ver parayı yaptır inşaatı durumu.
Petrol zengini arap zihniyetinin dubai'de yaptırdığı gökdelenlerle aynı şey, tüketim zihniyeti. Ver parayı başkası yapsın bizim teknolojimiz olmasa da olur. Hazıra dağ dayanmaz bunu unutmamak gerekir.
Gelişmiş ülkeler bu konuları aştığı için "gelişmiş" ülkelerdir.
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lido 6 yıl
Battlestar Galactica izleyenlerde hafif bi tırsma oldu
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Neyinkafasi 6 yıl
dere.beyi

keşke bizim ülkemizdede böyle şeyler görelim dicem ama halan; jest olsun diye bakan atayan 5. dünya ülkesiyiz bizde imkansız...


Umutcan

Ülkenizin teknolojide geri kalmış 3. dünya ülkesi olmasını istemiyorsanız ülkeyi 3. dünya arap ülkesine çevirenleri, dini malzeme olarak kullanıp siyaset yapanları seçmeyeceksiniz.


google a "akınsoft akıncı" yazarsanız öyle bir robotun olduğunu yalnız mali desteğin yetersiz olduğunu görürsün.bu arada @Umucan dediğin gibi dini malzeme ediyorlarsa elbet bir gün ortaya çıkacaktır.Şu an için böyle bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum.ayrıca ben sırf sizin gibi düşünenlerin yani hernekadar istediğimiz yönde bir gelişme olmasada (teknolojik) ülkede belirli alanlarda yenilikler çalışmalar yapılıyor benim anlamadığım nokta bu hükümet hiç bir şey yapmıyormuş gibi hiç bir yenilikçi tavır sergilemiyormuş gibi hareket ediyorsunuz 2000 li yılları hatırlıyorum bakıyorum birde şimdiye bakıyorum.ortalıkta yapılan birşeyler var ve bunlara muhalefet yapıyorsunuz iyiyede muhalefet kötüyede...Baykal döneminde Hükümet iyi birşeyler yaptığında oda destek çıkıyordu.Ama şu anki zihniyet malesef herşeye muhalefet.KK o koltukta olduktan sonra ben dahil çoğu kişi sizin gibi düşünmez.İyi birşey yapılıyorsa destek olacaklarki millet onlarında iyibirşeyler yapabileceklerine inansın + çoğunluğu sağcı düşünen bir millete solcu tavırlarla yaklaşmayacaksın iki tarafa arasındaki dengeyi sağlayarak yapılacak projelerde bunuda göz önünde bulunduracaksın.


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cinobilly 6 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi

dere.beyi

keşke bizim ülkemizdede böyle şeyler görelim dicem ama halan; jest olsun diye bakan atayan 5. dünya ülkesiyiz bizde imkansız...


Umutcan

Ülkenizin teknolojide geri kalmış 3. dünya ülkesi olmasını istemiyorsanız ülkeyi 3. dünya arap ülkesine çevirenleri, dini malzeme olarak kullanıp siyaset yapanları seçmeyeceksiniz.


google a "akınsoft akıncı" yazarsanız öyle bir robotun olduğunu yalnız mali desteğin yetersiz olduğunu görürsün.bu arada @Umucan dediğin gibi dini malzeme ediyorlarsa elbet bir gün ortaya çıkacaktır.Şu an için böyle bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum.ayrıca ben sırf sizin gibi düşünenlerin yani hernekadar istediğimiz yönde bir gelişme olmasada (teknolojik) ülkede belirli alanlarda yenilikler çalışmalar yapılıyor benim anlamadığım nokta bu hükümet hiç bir şey yapmıyormuş gibi hiç bir yenilikçi tavır sergilemiyormuş gibi hareket ediyorsunuz 2000 li yılları hatırlıyorum bakıyorum birde şimdiye bakıyorum.ortalıkta yapılan birşeyler var ve bunlara muhalefet yapıyorsunuz iyiyede muhalefet kötüyede...Baykal döneminde Hükümet iyi birşeyler yaptığında oda destek çıkıyordu.Ama şu anki zihniyet malesef herşeye muhalefet.KK o koltukta olduktan sonra ben dahil çoğu kişi sizin gibi düşünmez.İyi birşey yapılıyorsa destek olacaklarki millet onlarında iyibirşeyler yapabileceklerine inansın + çoğunluğu sağcı düşünen bir millete solcu tavırlarla yaklaşmayacaksın iki tarafa arasındaki dengeyi sağlayarak yapılacak projelerde bunuda göz önünde bulunduracaksın.




cahilliğin dibi işte bu ! :)))


iphone 2000 lerde yoktu dünyada. steve jobs akp gelidğin için çıkarmış ... hmmmm padişahım çok yaşa


neyin kafasındasınız siz ?

ekominin "m"sinden analamazsın , yatırım dersin. sana borç vererek, iştlettiğinden karının payını ben alıcam ve sana faizi ile ödeticem. hmmm ekonomi büyüyor. iki hafta önce devlet borçlanmak için "haftalık" 0,5 milyon lira borçlandı. haftalık 0,5 lira borçlanıyorsa ... ve sen suriyelileri besliyorsan, ....

vazgeçtim ya.

bu kafayla devam edin siz
körle yatan şaşı kalkar ...


Ekleme: adama yaşını sorsak 20 der, 2000 öncesinden bahsediyor bide yahu
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Joker38 6 yıl
adamlar ne robot yapıyor biz ise ye iç ... yat
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Mazzini 6 yıl
Asimo tokatlar bunu :)
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DH Misafiri 6 yıl
Siyasetin fazla bulaşmadığı bir tek dh vardı oda bozuldu. Madem öyle o dini malzeme olarak kullananlar yeni otobanlar, yüksek hızlı trenler, yeni metro hatları, 3. boğaz köprüsünü, 3. hava limanını, marmarayı yapıyor, milyon tane insan ilk defa uçağa bindi. Göreviydi yapacak diyenlere soruyorum, şimdiye kadar niye yapılmadı o zaman? Başkası zamanında yapsaydı da onu takdir etseydik. Yiğidi öldür hakkını yeme. Ayrıca dünyada sonsuza kadar kalmayacaksan dinide o kadar küçümseme bence, öldükten sonra lazım olabilir.
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DH Misafiri 6 yıl
şimdi beğenmemiş gibi olmayayım ama bi ASIMO değil
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seven44 6 yıl


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