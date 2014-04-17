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Gelişmiş insansız hava aracı X-47B, ilk gece uçuşunu gerçekleştirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş insansız hava aracı X-47B, ilk gece uçuşunu gerçekleştirdi
Amerikan ordusu ile Northrop Grumman tarafından geliştirilen ve normal savaş uçağı boyutlarına sahip olmasıyla dikkat çeken gelişmiş insansız hava aracı X-47B, uçak gemisi üzerine yaptığı başarılı iniş ve kalkış denemeleri sonucunda ilk gece uçuşunu da başarıyla tamamladı.
Oldukça uzun zamandır geliştirilen ve 2013 Mayıs ayında Uss George Bush nükleer uçak gemisinden mancınık sistemiyle kalkış yaparak ABD ordusu için önemli bir ilki gerçekleştiren X-47B insansız hava aracı, hatırlayacağınız üzere 2013 Temmuz ayında da uçak gemisi üzerine iniş yapmayı başaran ilk insansız hava aracı unvanını kazanmıştı. Askeri hava üstünlüğü açısından büyük avantaj getirmesi hedeflenen X-47B, 10 Nisan tarihinde ise Patuxent River Donanma Hava İstasyonu bünyesinde ilk gece uçuğunu başarıyla gerçekleştirdi. Amerika Donanması ve Northrop Grumman ortaklığında insan yönetimindeki diğer hava araçları ile hava sahasının kooperatif kullanımı için standart yönetim prosedürleri doğrultusunda testlerine devam edileceği söylenen insansız hava aracı, köşeli hatları ile tasarımsal açından da oldukça ilginç gözüküyor, 12 bin metre irtifaya ulaşabiliyor ve 3,500 km2 menzil içerisinde bilgisayar yardımıyla kontrol edilebiliyor.    
1.4 milyar dolara mal olduğu belirtilen X-47B insansız hava aracının, herhangi bir problem olmazsa 2019 yılında görev yapmaya başlayacağı yapılan tahminler arasında yer alıyor.
 
Gelişmiş insansız hava aracı X-47B, ilk gece uçuşunu gerçekleştirdi

http://www.navair.navy.mil/index.cfm?fuseaction=home.NAVAIRNewsStory&id=5597 Yorum Yaz
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tahir40 5 yıl
Direk kafamda terminatör müziği çalmaya başladı. Rise of the machines...
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bbuzol 5 yıl
Şimdi biri samsung bunun plastik olanını üretir filan yazar..
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12 Angry Men 5 yıl
Tasarımı güzel :D
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SharpThunder 5 yıl
cin bu bi guzel kopyalar simdi
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__BadblooD__ 5 yıl
Farklı açılardan fotoğraflarını da atalım.

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1 Yanıt Yanıtla +1
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heyysanadiyom 5 yıl
yıl 2014 biz daha iki elimizle bir şeyi doğrultamadık , kendi kendimizin kuyusunu kazmaktan başka bir noka yaramıyoruz , utanalım birazcık ...
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***Respect*** 5 yıl
İran bunu da düşürür kesin
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serafon 5 yıl
İnsan kaybı olmayacağı için çatışmalar da artabilir bundan sonra.... Bu arada adamlar insanlı savaş uçağını bitirdi biz daha yeni yapmaya başlamaya çalışıyoruz o da stabiliteyi sağlayabilirsek inşallah. Gerçi sonuçta insansız savaş uçağı da temelde aynı mantıktan yürüdüğü için kazanılan tecrübe boşa gitmeyecek. Yapalım birşeyler boş durmayalım da kervan yolda düzülür nasıl olsa, yeter ki enerjimizi yapıcı şeylere harcayalım
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