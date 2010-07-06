Geliştiriciler, iOS platformuna daha çok ilgi gösteriyor

İki rakip platform; iOS ve Android. İki platform arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor, her iki platformun kullanıcılarına sundukları uygulama sayısı da artıyor. Peki geliştiriciler hangi platforma daha çok ilgili gösteriyor ? Ücretli uygulamaların daha çoğunlukta olduğu AppStore'una mı yoksa Google'ın "tamamen açık" dediği Android'in Market'ine mi ?

AppStore HQ isimli uygulamalar üzerine yoğunlaşmış sitenin açıkladığı verilere göre iOS platformu, Android'e göre daha fazla geliştiricinin para kazanmasını sağlıyor. Sitenin bilgi havuzundaki yaklaşık 55,000 geliştiricinin; 43,185'i sadece iOS için uygulama geliştirirken; 10,199'uysa sadece Android için uygulama geliştiriyor. Aralarında Gameloft, Facebook, Amazon, Warner Brothers gibi büyük firmaların bulunduğu 1412 geliştirici-şirketse parmaklarını her iki platform için de çalıştırıyor.

AppStore'un Android Market'ten sadece 3 ay yaşlı olmasına rağmen sahip olduğu uygulama sayısının rakibininkine göre neredeyse 4 kattan fazla olmasının sebebini, AppStore HQ'nun ortaya koyduğu veriler rahatlıkla açıklıyor; Geliştirici sayısı.