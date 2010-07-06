Geliştiriciler, iOS platformuna daha çok ilgi gösteriyor

İki rakip platform; iOS ve Android. İki platform arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor, her iki platformun kullanıcılarına sundukları uygulama sayısı da artıyor. Peki geliştiriciler hangi platforma daha çok ilgili gösteriyor ? Ücretli uygulamaların daha çoğunlukta olduğu AppStore'una mı yoksa Google'ın "tamamen açık" dediği Android'in Market'ine mi ?
AppStore HQ isimli uygulamalar üzerine yoğunlaşmış sitenin açıkladığı verilere göre iOS platformu, Android'e göre daha fazla geliştiricinin para kazanmasını sağlıyor. Sitenin bilgi havuzundaki yaklaşık 55,000 geliştiricinin; 43,185'i sadece iOS için uygulama geliştirirken; 10,199'uysa sadece Android için uygulama geliştiriyor. Aralarında Gameloft, Facebook, Amazon, Warner Brothers gibi büyük firmaların bulunduğu 1412 geliştirici-şirketse parmaklarını her iki platform için de çalıştırıyor.
AppStore'un Android Market'ten sadece 3 ay yaşlı olmasına rağmen sahip olduğu uygulama sayısının rakibininkine göre neredeyse 4 kattan fazla olmasının sebebini, AppStore HQ'nun ortaya koyduğu veriler rahatlıkla açıklıyor; Geliştirici sayısı.
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android markete bakarsanız çoktan çıktığını görürdünüz, android karşısında apple bile kalitesiyle direnebiliyor, gelecek androidin
Android'in karşısında Apple kalitesi ile direnmiyor. Android Apple'ı geçmeye çalışıyor. Farkındaysan iOS kullanan güncel 3-4 cihaz varsa Android kullanan en az 40 cihaz vardır heralde. Gelecek Android'in diyorsunuz, nası Android'in olacak? Bunu cevaplayın kabulleneyim ben de öğreneyim. Donanımda işlemci frekansını geçerek, kamerayı biraz daha kaliteli yapıp mı geçecek? Tabi ki hayır. Ne zaman Android'e adam gibi uygulama çıkarsa, demek istediğim Android'e özgü sadece, o zaman geçer. Bu da şu an için imkansız. Çünkü AppStore'un paralı olmasının mantığı bu zaten. Daha fazla uygulama çıkarılması, uygulama da rekabet olup daha güzel uygulama çıkması. Android Market ne zaman paralı olur, o zaman rekabetle beraber Android için uygulama yarışına girer geliştiriciler. İşte o zaman Android geçebilir ancak.
Autodesk iOS için AutoCad WS yi çıkardı. Android'inki nerede kaldı acep? :D
+1000 aynen katılıyorum kardeş dar değil geniş düşünenler kazanır daima
Bu noktada Android öne geçiyor, Android uyumlu Autocad geliyor mesela, Delphi de 2011 sürümünde linux ve ismini vermediği bir işletim sistemini destekleyecekmiş, bunlar önemli, rakama bakmak bize neler anlatabilirki?
Kısaca firmaya aldığında firmanın ihtiyaçlarını karşılamalı.
Autocad gelse gelse Android'in desktop versiyonuna gelir. Mobil versiyonuna gelmez. Bir işe yaramaz. Cad programlarının olayı yüksek çözünürlük ve büyük ekranlardır. Avuç içinde kullanılan cihazlarda hiç bir işe yaramazlar.
Kaldıki ben Android'e bile geceğini sanmıyorum. Adamlar Mac OSX e bile yeni yeni geçicekler R14 den beri...
Popüler bir program 1$ bile olsa geliştirici yüzbinlerce dolar kazanabilir. IOS birkaç dolar verebilecek Iphone müşterisi bulduğu sürece bu denge değişmez. Güzel ve ekonomik android cihazların müşterileri bedava programları kullandıkça bu denge hiç değişmez.
tarafsız bir veri beklemek yanlış olur.
Ayrıca yukarıdaki farkın ortaya çıkmasında, OS'ların kullanım paylarının da farkı var...
>>> forum.donanimhaber.com/...
Bence de değişir ama YAKINDA kısmına pek katılmıyorum