Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geliştiriciler, iOS platformuna daha çok ilgi gösteriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
1
19
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İki rakip platform; iOS ve Android. İki platform arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor, her iki platformun kullanıcılarına sundukları uygulama sayısı da artıyor. Peki geliştiriciler hangi platforma daha çok ilgili gösteriyor ? Ücretli uygulamaların daha çoğunlukta olduğu AppStore'una mı yoksa Google'ın "tamamen açık" dediği Android'in Market'ine mi ?

AppStore HQ isimli uygulamalar üzerine yoğunlaşmış sitenin açıkladığı verilere göre iOS platformu, Android'e göre daha fazla geliştiricinin para kazanmasını sağlıyor. Sitenin bilgi havuzundaki yaklaşık 55,000 geliştiricinin; 43,185'i sadece iOS için uygulama geliştirirken; 10,199'uysa sadece Android için uygulama geliştiriyor. Aralarında Gameloft, Facebook, Amazon, Warner Brothers gibi büyük firmaların bulunduğu 1412 geliştirici-şirketse parmaklarını her iki platform için de çalıştırıyor.

AppStore'un Android Market'ten sadece 3 ay yaşlı olmasına rağmen sahip olduğu uygulama sayısının rakibininkine göre neredeyse 4 kattan fazla olmasının sebebini, AppStore HQ'nun ortaya koyduğu veriler rahatlıkla açıklıyor; Geliştirici sayısı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
saitcam 7 yıl
Erasmus78
@HasanhhAutodesk iOS için AutoCad WS yi çıkardı. Androidinki nerede kaldı acep? :D

android markete bakarsanız çoktan çıktığını görürdünüz, android karşısında apple bile kalitesiyle direnebiliyor, gelecek androidin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 7 yıl saitcam
saitcam

Erasmus78

@HasanhhAutodesk iOS için AutoCad WS yi çıkardı. Androidinki nerede kaldı acep? :D


android markete bakarsanız çoktan çıktığını görürdünüz, android karşısında apple bile kalitesiyle direnebiliyor, gelecek androidin

Android'in karşısında Apple kalitesi ile direnmiyor. Android Apple'ı geçmeye çalışıyor. Farkındaysan iOS kullanan güncel 3-4 cihaz varsa Android kullanan en az 40 cihaz vardır heralde. Gelecek Android'in diyorsunuz, nası Android'in olacak? Bunu cevaplayın kabulleneyim ben de öğreneyim. Donanımda işlemci frekansını geçerek, kamerayı biraz daha kaliteli yapıp mı geçecek? Tabi ki hayır. Ne zaman Android'e adam gibi uygulama çıkarsa, demek istediğim Android'e özgü sadece, o zaman geçer. Bu da şu an için imkansız. Çünkü AppStore'un paralı olmasının mantığı bu zaten. Daha fazla uygulama çıkarılması, uygulama da rekabet olup daha güzel uygulama çıkması. Android Market ne zaman paralı olur, o zaman rekabetle beraber Android için uygulama yarışına girer geliştiriciler. İşte o zaman Android geçebilir ancak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
@Hasanhh
Autodesk iOS için AutoCad WS yi çıkardı. Android'inki nerede kaldı acep? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Error 404 9 yıl
hadı androıd'ı geçtım.gelışen ve gelışebılen bır sıstem. Ama hala Ovı'yı savunanlar var uzun uzun hıkayelerle. çok komık oluyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 9 yıl
Katılmıyorum, mesela mimara müşteri o anda bir şey söyledi, sadece açıp gösterecek, işini görür, kaldıki olay sadece CAD programları değildir,Autocad örneğini Autodesk duyurdu diye verdim, mesajımda bir çok kodaman firma ismi var, bu programların her biri çok kıymetli ve hangi işletim sistemine çıkarsa çıksın asla gereksiz yada işe yaramaz denilemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kronokrator 9 yıl
aslında apple windows yada linux platformları için sdk yayınlasa ne android kalır ne de symbian ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rigel55 9 yıl

Hasanhh

Katılmıyorum, mesela mimara müşteri o anda bir şey söyledi, sadece açıp gösterecek, işini görür, kaldıki olay sadece CAD programları değildir,Autocad örneğini Autodesk duyurdu diye verdim, mesajımda bir çok kodaman firma ismi var, bu programların her biri çok kıymetli ve hangi işletim sistemine çıkarsa çıksın asla gereksiz yada işe yaramaz denilemez.


+1000 aynen katılıyorum kardeş dar değil geniş düşünenler kazanır daima
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 9 yıl
Ne kadar uygulama geliştirildiğinden çok ne geliştirildiği önemli, piyasanın kodamanları Adobe, C+, Delphi, Corel, Autodesk gibi uygulamalarla bir resim gösterme programını yada kodeki bir tutmamak lazım.
Bu noktada Android öne geçiyor, Android uyumlu Autocad geliyor mesela, Delphi de 2011 sürümünde linux ve ismini vermediği bir işletim sistemini destekleyecekmiş, bunlar önemli, rakama bakmak bize neler anlatabilirki?
Kısaca firmaya aldığında firmanın ihtiyaçlarını karşılamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl

Hasanhh

Ne kadar uygulama geliştirildiğinden çok ne geliştirildiği önemli, piyasanın kodamanları Adobe, C+, Delphi, Corel, Autodesk gibi uygulamalarla bir resim gösterme programını yada kodeki bir tutmamak lazım.

Bu noktada Android öne geçiyor, Android uyumlu Autocad geliyor mesela, Delphi de 2011 sürümünde linux ve ismini vermediği bir işletim sistemini destekleyecekmiş, bunlar önemli, rakama bakmak bize neler anlatabilirki?



Kısaca firmaya aldığında firmanın ihtiyaçlarını karşılamalı.


Autocad gelse gelse Android'in desktop versiyonuna gelir. Mobil versiyonuna gelmez. Bir işe yaramaz. Cad programlarının olayı yüksek çözünürlük ve büyük ekranlardır. Avuç içinde kullanılan cihazlarda hiç bir işe yaramazlar.
Kaldıki ben Android'e bile geceğini sanmıyorum. Adamlar Mac OSX e bile yeni yeni geçicekler R14 den beri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyıh 9 yıl
apple yalnız kalabilir. android tabanlı uygulamarı kullanımına olanak veran mobil telefon ve bilgisayar üreticilerinin sayısı oldukça yeterli ama dahada artmaya devam ediyor. en iyi beyin çalışanlarını bünyesine kazndıran ve kazandırmaya devam eden apple, ne zaman beyin gücü zayıflar hale gelir o zaman tahtı sallanmaya başlar. buda zor gigi gözüküyor. bu yarışı izleyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crimean 9 yıl
Bir geliştiricinin kaç uygulama yaptığıda önemli, IOS için amatörler birer tane geliştiriyorsa sayı yükselir. En çok uygulamayı aradaki ortak bölge hazırlıyordur.
Popüler bir program 1$ bile olsa geliştirici yüzbinlerce dolar kazanabilir. IOS birkaç dolar verebilecek Iphone müşterisi bulduğu sürece bu denge değişmez. Güzel ve ekonomik android cihazların müşterileri bedava programları kullandıkça bu denge hiç değişmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
yakında bu oranlar değişir ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 9 yıl
AppStore HQ isimli uygulamalar üzerine yoğunlaşmış sitenin açıkladığı verilere göre



tarafsız bir veri beklemek yanlış olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 9 yıl
Yakında bu rakamlar çok değişir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosef 9 yıl
Andoridin uzun zamanda ileriye geçeceğini düşünüyorum açıkcası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FoxHound 9 yıl
Geliştiriciler her zaman daha fazla para kazanacağı platformları tercih ederler. Oyun yapımcıları da PC'den konsola bu yüzden dönmedi mi zaten...

Ayrıca yukarıdaki farkın ortaya çıkmasında, OS'ların kullanım paylarının da farkı var...

>>> forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_KadirşinaS_ 9 yıl

realcem

Yakında bu rakamlar çok değişir.


Bence de değişir ama YAKINDA kısmına pek katılmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14232 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, ios ve
5 etiket daha android iPhone google appstore Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim