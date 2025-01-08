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    Google, oyunlar ve robotlar için yapay zeka “dünya modelleri” oluşturacak

    Google DeepMind, fiziksel ortamları simüle edebilen “dünya modelleri” geliştirmek üzere yapay zeka araştırmacılarından oluşan yeni bir ekip kuruyor. Bu modeller oyunlar ve robotlar için kullanılacak.
    Google’dan oyunlar ve robotlar için yapay zeka dünya modeli adımı Tam Boyutta Gör
    Google DeepMind, yapay zeka önemli bir adım atarak “dünya modelleri” oluşturmak amacıyla yeni bir araştırma ekibi kuruyor. Bu ekip, fiziksel çevreleri simüle edebilen yapay zeka modelleri geliştirmeyi hedefliyor. DeepMind'in bu girişimi, video üretimi ve dünya simülatörleri üzerinde çalışmalar yapan Tim Brooks'un liderliğinde hayata geçiriliyor. Brooks, daha önce OpenAI'ın Sora projesinde eş liderlik yapmış ve Ekim ayında DeepMind'e katılmıştı.

    Nedir bu “dünya modelleri”?

    Dünya modelleri (“world models”), yapay zeka alanında henüz gelişmekte olan bir kavram olup, pek çok farklı amaca hizmet edebilecek potansiyele sahip. Bu modeller, video oyunları ve sinemalar için gerçek zamanlı etkileşimli medya ortamları yaratmanın yanı sıra, robotlar ve diğer yapay zeka sistemleri için gerçekçi eğitim senaryoları oluşturmak için kullanılacak. Bu alanda kısa bir süre önce Nvidia Cosmos duyurusunu görmüştük.

    Google’dan oyunlar ve robotlar için yapay zeka dünya modeli adımı
    Yapay zeka dünya modelleri, yapay zekanın çevresindeki dünyayı anlamasına ve tahmin etmesine yardımcı olan bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Tıpkı insanların dünyayı anlamak için zihinsel modeller kullanması gibi, yapay zeka da gerçek dünyanın ve onun dinamiklerinin içsel temsillerini oluşturur. Bu, nesnelerin nasıl etkileşimde bulunduğunu, fizik kurallarının nasıl işlediğini ve olayların nasıl geliştiğini anlamayı içeriyor.

    Bu içsel temsiller sayesinde, yapay zeka gelecekteki olayları tahmin edebilir ve hedeflere ulaşmak için eylemler planlayabilir. Biz insanlar bunu farkında olmadan yapıyoruz. En basit örneği futbol. Bir futbolcu topu alıp sadece birkaç saniye içinde 30-40 metrelik isabetli bir pas atabiliyor. Oysa bu basit gibi görünen süreç oldukça karmaşık. Koşan bir oyuncunun hızını hesap etmek, mesafeyi ve hava durumunu göz önüne almak ve koşan oyuncunun gelecekteki konumuna topu atmak gerekiyor; yani burada bir matematik dönüyor. İnsanlar beyni bunları içgüdüsel olarak tahmin edebiliyor.

    Google’ın hedefi AGI’yi gerçekleştirmek

    Google DeepMind ekibi, bu projeyle rakiplerinden önce yapay genel zeka (AGI) sistemini geliştirmeyi hedefliyor. DeepMind, dünya modelleri üzerinde çalışarak büyük ölçekli yapay zeka projelerini ileriye taşımayı amaçlıyor. Bu amaçla, dünya modelleri üzerinde çalışacak araştırma mühendisleri ve bilim insanları için açık pozisyonlar da duyuruldu.

    DeepMind’in iş ilanlarında, “Video ve çok modlu veriler üzerinde ön eğitim yapmanın AGI yolunda kritik bir adım olduğu” vurgulanıyor. Dünya modellerinin, görsel akıl yürütme ve simülasyon, somutlaştırılmış ajanlar için planlama ve gerçek zamanlı etkileşimli eğlence gibi birçok alanda devrim yaratması bekleniyor. Google’ın bu alandaki rakipleri ise OpenAI ve Nvidia gibi devler.

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