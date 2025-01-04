Android 15, işitme cihazını telefona bağlamayı kolaylaştıracak

İşitme cihazları Hızlı Eşleştirme özelliğini destekleyecek
Android 15, işitme cihazları için bazı iyileştirmeler getirdi. İşitme cihazlarının Android cihazlarla daha iyi çalışmasına yardımcı olan Bluetooth LE Ses ve İşitme Cihazları için Ses Akışı'nı (ASHA) destekliyor. Buna Hızlı Eşleştirme desteği eklenecek ve kullanıcıların işitme cihazlarını sadece birkaç basit adımla bağlamasına yardımcı olacak.
Rapora göre, Hızlı Eşleştirme yakında işitme cihazlarını bir tür Bluetooth cihazı olarak tanıyacak. Bu, insanların artık işitme cihazlarını telefonlarıyla manuel olarak eşleştirmelerine gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Hızlı Eşleştirme, diğer Bluetooth cihazlarında olduğu gibi anında bağlantı olanağı sağlayacak.
Hangi işitme cihazlarının Fast Pair ile çalışacağı henüz bilinmiyor. Bu yeni özelliğin işitme cihazı kullananların hayatını kolaylaştırması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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