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    2025’te teknoloji dünyasının odağı “yapay zeka ajanları” olacak

    Bu yıl yapay zeka destekli sohbet robotlarının hızlı gelişimine tanıklık edilirken 2025 yılı ile birlikte artık kendi başlarına eylemler gerçekleştiren yapay zeka ajanları ana odak noktası olacak.
    2025’te teknoloji dünyasının odağı “yapay zeka ajanları” olacak Tam Boyutta Gör
    2024 yılı ağırlıklı olarak yapay zeka (AI) açısından sohbet robotlarının hızlı gelişimine tanık olunan bir dönem oldu. Mayıs ayındaki GPT-4o ile güçlenen ChatGPT, Temmuz ayında SearchGPT ile internete erişti. Eylül’de insan gibi düşünebilen o1 modeli, bu ay ise o3 modeli hayatımıza girdi. Sadece bunlar da değil, OpenAI, video üretim yapay zekası Sora’yı genel kullanıma açarken Google, Veo 2 ile video üretiminde rakiplerini ezdi geçti. Ancak 2025 yılında yapay zekanın popülerliği düşmeden hızlı ilerleyiş devam edecek. Ana odak ise “yapay zeka ajanları” olacak.

    Yapay zeka ajanları geliyor

    Yapay zeka ajanları (veya bunlara “aracılar” da diyebiliriz) esasında zaten aramızdalar ve kullanılıyorlar. Ancak yeni yıl ile birlikte bu yapay zekalar daha fazla merkeze oturacak. Yapay zeka ajanları, temel olarak güçlü yapay zeka botları olarak tanımlanabilir. Bu botlar, sizin yerinize hareket edebilecek ve örneğin, e-postalarınızdan veri çekip bunları farklı uygulamalara aktarabilecek. Buradaki asıl önemli olay, ajanların sürekli talimat gerektirmeden otonom olarak çalışacak olması. Yapay zeka ajanlarını, cihazınızda çalışan birer 'Mekanik Türk' olarak tanımlamak çok da yanlış olmayacaktır.

    Microsoft, Nvidia, Google ve Salesforce gibi dev teknoloji şirketlerinin, AI ajanları hakkında yaptıkları açıklamalar, bu teknolojinin gelecekte nasıl büyük bir değişim yaratacağını gözler önüne seriyor. Özellikle, bu ajanlar, zaman alıcı ve çoğu zaman can sıkıcı olan işlemleri (örneğin masraflar için rapor doldurma gibi) otomatikleştirerek hayatı ve iş ortamını kolaylaştırmayı vaat ediyor.

    2025’te teknoloji dünyasının odağı “yapay zeka ajanları” olacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Kurumsal Başkan Yardımcısı Charles Lamanna, şirketin iç verilerine göre, AI ajanları sayesinde çalışanların IT sorunlarına yanıt verme hızının ve satış sonuçlarının önemli ölçüde iyileştiğini belirtiyor. Microsoft’un verilerine göre, çalışanların IT desteğiyle ilgili başarı oranı yüzde 36 artarken, satış başına gelirde ise yüzde 9,4’lük bir artış sağlanmış durumda.

    Bu tür veriler, AI ajanlarının şirketlerin verimliliğini artırma potansiyelini ortaya koyuyor. Ancak, her yeni teknoloji gibi, bu ajanları kullanmaya başlamak da zaman alacak. Yine de, teknoloji şirketlerinin hedeflediği yüksek beklentiler, AI ajanlarının kullanıcılar arasında önemli bir yer edinmesine yol açabilir.

    AI ajanları: Çalışma alanınızda ve telefonunuzda

    AI sohbet botları, asistanlar ve ajanlar arasındaki farklar bazen kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bu üç kavram aslında birbirini tamamlayan bir sistemi oluşturuyor. Microsoft'un yapay zeka aracılarından sorumlu başkan yardımcısı Ray Smith, bunları sohbet robotunuz veya asistanınızla etkileşim kurmak için kullandığınız ana arayüz olarak düşünebileceğinizi söylüyor.

    Örneğin, bir uçuş rezervasyonu yapmak istediğinizde, sohbet robotunuza uçuş seçeneklerini kontrol etmesini söyleyebilirsiniz. AI ajanları, bu istek doğrultusunda seyahat tercihlerinizi, takviminizi ve hatta finansal uygulamalarınızı inceleyerek size en uygun uçuşları bulup ve öneriler sunacak. Yani bütçenize ve boş vaktinize uygun, doğrudan hedefe yönelik öneriler.

    Bu ayın başlarında Google, web'de gezinebilen ve Chrome tarayıcısı aracılığıyla görevleri yerine getirebilen Project Mariner adlı deneysel prototipini tanıtmıştı. Google’ın gösterdiği bir demoda Mariner, Google E-Tablolar’da listelenen şirketlerin iletişim bilgilerini web sitelerine gidip buluyordu. Bunu, Chrome’da kendi başına aramalar ve tıklamalar yaparak gerçekleştiriyordu.

    Apple ise, Apple Intelligence ile benzer bir hizmeti sunmayı planlıyor. Şirket, gelecek güncellemelerde Siri'ye eşinizi ya da kocanızı havaalanından ne zaman almanız gerektiğini sormak gibi şeyler yapabileceğinizi söylüyor. Asistan daha sonra uçağın ne zaman ineceğini görmek için e-postanızı kontrol edecek, Apple Haritalar üzerinden trafiği kontrol edecek ve size yola çıkmanız gereken zamanı söyleyecek.

    Elbette bu teknolojiler 1 Ocak’ta hemen hayatımıza girmeyecek. Bunların tam olarak doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak gerekiyor. Haliyle biraz daha zaman gerek duyuluyor. Ancak, 2025 yılı boyunca, bu teknolojilerin giderek daha fazla kullanıldığına ve daha fazla gelişmelere şahit olacağız

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