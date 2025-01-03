2025 Samsung TV ve soundbarlar, yeni 3D ses teknolojisiyle geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, Google ile birlikte geliştirilen bir 3D ses teknolojisi olan Eclipsa Audio’nun 2025 TV ve soundbar serisine entegre edildiğini duyurdu. Bu yeni özellik, giriş seviye Crystal UHD TV'lerden üst seviye Neo QLED 8K TV'lere ve 2025 soundbar serisine kadar tüm Samsung ürünlerinde olacak. Yeni Eclipsa Audio teknolojisi, Dolby Atmos ses teknolojisine rakip olarak konumlandırılıyor.

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Dolby Atmos'un rakibi: Eclipsa Audio

Eclipsa Audio, kullanıcıların ses konumu, yoğunluk ve mekansal yansımalar gibi ses öğelerini ince ayar yaparak sürükleyici 3D ses ortamı yaratmasını sağlıyor. Eclipsa Audio teknolojisi, Alliance for Open Media (AOM) tarafından Ekim 2023'te benimsenen 3 boyutlu uzamsal ses standardı olan Immersive Audio Model and Formats'a (IAMF) dayanıyor.

Samsung ve Google'ın, Eclipsa Audio teknolojisini kullanan cihazlarda tutarlı ses kalitesini garantilemek için sertifika oluşturmak üzere Telekomünikasyon Teknolojileri Derneği (TTA) ile birlikte çalıştığı bildiriliyor. Samsung, bu gelişmiş ses teknolojisini geniş TV ve soundbar yelpazesinde kullanıma sunarak yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Samsung ve Google’ın birlikte geliştirdiği yeni ses formatı Eclipsa Audio, bu yıl YouTube’da desteklenecek. Eclipsa Audio'yu kaç film stüdyosunun ve yapım evinin desteklediği belli değil. IAMF, Amazon, AMD, Arm, Apple, Google, Huawei, Intel, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, OPPO, Snap, Tencent, Vivo, WD ve Zoom dahil olmak üzere çeşitli markalar tarafından destekleniyor.

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2025 Samsung TV ve soundbarlar, Eclipsa Audio ile geliyor