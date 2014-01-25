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Geliştiricisine göre dünyanın en ufak ve güçlü portatif bilgisayarı Tango, Indiegogo üzerinde aradığı desteği buldu

5 yıl
11,2b
1
8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geliştiricisine göre dünyanın en ufak ve güçlü portatif bilgisayarı Tango, Indiegogo üzerinde aradığı desteği buldu
Bağış temelli çalışma sistemiyle 2014'ün parlayan yıldızlarından Indiegogo üzerinde başlatılan projelerden Tango, dünyanın en ufak ve güçlü portatif bilgisayarı olarak lanse edilen yapısıyla başarıya ulaştı.
Stand ve ana ünite olmak üzere iki parça halinde gelen Tango, gücünü veren parçaları taşınabilir sabit disklere benzeyen kendi gövdesinde, gerekli soğutma, fan ve bağlantı portlarını ise stand ünitesinde barındırıyor. Bilgisayar 125 x 80 x 13.5 mm boyutlarında tasarlanan ana ünitenin 135 x 135 x 27 mm boyutlarındaki stand ünitesine bağlanmasıyla çalışma gösteriyor ve böylece ana işlem gücü ve bilgiler her zaman kişilerin yanında kalabiliyor. Ana ünitenin farklı dock üniteleri ile kullanılabildiğini belirten geliştirici, bu sayede hem ev hem de ofis içerisinde kullanılabilecek tek bir portatif bilgisayarla, dizüstü bilgisayar taşıma derdinin ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor.
Teknik olarak AMD A6-5200 Quad Core 2GHz işlemci, dahili GCN HD8400 grafik birimi, 512GB'a kadar SATA III mSATA SSD depolama birimi ve 8GB'a kadar SODIMM DDR3-1600 RAM miktarı ile gelen Tango, stand ünitesinde ise 1x HDMI, 3x USB 2.0, 1x USB3.0, RJ45 portları ile Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisini taşıyor. Sunduğu teknik detaylarla genel olarak bütün ofis işlemlerinin altında kalkabilen ve hatta düşük kare hızlarında da olsa modern oyunlar oynatabilen bilgisayar, işletim sistemi tarafından da Windows 7, 8 Pro, Linux, Chrome OS ve Steam OS gibi farklı alternatifleri aktif olarak kullanılabiliyor.
Gövdesi açılarak ihtiyaçlara göre performansının yükseltilebildiği açıklanan Tango, Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefi, bitimine 11 gün kala 173,177$ seviyesine getirmeyi başarmış durumda. Yapılacak 399$ bağış ile Nisan ayında elde edilen portatif bilgisayar sistemini tanıtan açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

 
Geliştiricisine göre dünyanın en ufak ve güçlü portatif bilgisayarı Tango, Indiegogo üzerinde aradığı desteği buldu

http://www.indiegogo.com/projects/tango-windows-super-pc-worlds-most-powerful-pocketable-gameable-officeable-pc Yorum Yaz
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cmengn 5 yıl en beğenilen
Gelilşim iyidir. Yalnız cümleyi okuyunca sizinde aklınıza gelmedi mi "Geliştiricisine göre dünyanın en ufak ve güçlü portatif bilgisayarı Tango," Kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş :))
Gelilşim iyidir. Yalnız cümleyi okuyunca sizinde aklınıza gelmedi mi "Geliştiricisine göredünyanın en ufak ve güçlü portatif bilgisayarı Tango," Kirpi...
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xxxone 5 yıl
Dock ucuz olmazsa bir anlamı yok.
Performans beklentisi olan bunu zaten almaz.
Laptop taşımanıza gerek yok diyor ama docksuz çalışmıyor.
Amaç portatif olmasıysa...
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InViSiBLePLaYeR 5 yıl
Oyun oynatabilir diyor oynadıkları oyun Xbox 360'a özel Gears Of War insan oraya BF4 çalıştırıyormu kasmadan onu koyar oyun konusunda ayrıca mantle ekran kartlı mobil AMD işlemcilerle bu cihazlar kesinlikle çok akıcı şekilde Full HD BF4 oynatır
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aslankanı 5 yıl
Artık masaüstü bilgisayar dünyası böyle olacak , o koca kasalara gerek kalmayacak. Zaten teknoloji ilerlerken hala koca atx kasaların olması saçma geliyordu.

Yıl 1995

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Yıl 2014

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Gelişim 0
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The Witcher 5 yıl aslankanı
aslankanı

Artık masaüstü bilgisayar dünyası böyle olacak , o koca kasalara gerek kalmayacak. Zaten teknoloji ilerlerken hala koca atx kasaların olması saçma geliyordu.

Yıl 1995

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Yıl 2014

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Gelişim 0

Desktop alan boyutu için almıyor ki,performans için alıyor. Boyutu sorun etse gider laptop alır.
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manyakurt 5 yıl
bununda ikinci nesili çok güzel olur amd'nin yeni apularından koyup biraz da makyajlasa bomba işte daha ne. bitane iş yerine bitane eve dock al. ceketinde pc yi götür getir :D
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VstyLe 5 yıl
Ram hızı 2133 Mhz ve a8 işlemci olsaydı oyunlarıda akıcı oynatırdı
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M.E.S.A.R.S 5 yıl VstyLe
Bunu alacak kişi, oyun için mi alır?
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