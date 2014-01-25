Geliştiricisine göre dünyanın en ufak ve güçlü portatif bilgisayarı Tango, Indiegogo üzerinde aradığı desteği buldu

Bağış temelli çalışma sistemiyle 2014'ün parlayan yıldızlarından Indiegogo üzerinde başlatılan projelerden Tango, dünyanın en ufak ve güçlü portatif bilgisayarı olarak lanse edilen yapısıyla başarıya ulaştı.

Stand ve ana ünite olmak üzere iki parça halinde gelen Tango, gücünü veren parçaları taşınabilir sabit disklere benzeyen kendi gövdesinde, gerekli soğutma, fan ve bağlantı portlarını ise stand ünitesinde barındırıyor. Bilgisayar 125 x 80 x 13.5 mm boyutlarında tasarlanan ana ünitenin 135 x 135 x 27 mm boyutlarındaki stand ünitesine bağlanmasıyla çalışma gösteriyor ve böylece ana işlem gücü ve bilgiler her zaman kişilerin yanında kalabiliyor. Ana ünitenin farklı dock üniteleri ile kullanılabildiğini belirten geliştirici, bu sayede hem ev hem de ofis içerisinde kullanılabilecek tek bir portatif bilgisayarla, dizüstü bilgisayar taşıma derdinin ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor.

Teknik olarak AMD A6-5200 Quad Core 2GHz işlemci, dahili GCN HD8400 grafik birimi, 512GB'a kadar SATA III mSATA SSD depolama birimi ve 8GB'a kadar SODIMM DDR3-1600 RAM miktarı ile gelen Tango, stand ünitesinde ise 1x HDMI, 3x USB 2.0, 1x USB3.0, RJ45 portları ile Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisini taşıyor. Sunduğu teknik detaylarla genel olarak bütün ofis işlemlerinin altında kalkabilen ve hatta düşük kare hızlarında da olsa modern oyunlar oynatabilen bilgisayar, işletim sistemi tarafından da Windows 7, 8 Pro, Linux, Chrome OS ve Steam OS gibi farklı alternatifleri aktif olarak kullanılabiliyor.

Gövdesi açılarak ihtiyaçlara göre performansının yükseltilebildiği açıklanan Tango, Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefi, bitimine 11 gün kala 173,177$ seviyesine getirmeyi başarmış durumda. Yapılacak 399$ bağış ile Nisan ayında elde edilen portatif bilgisayar sistemini tanıtan açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.indiegogo.com/projects/tango-windows-super-pc-worlds-most-powerful-pocketable-gameable-officeable-pc