Geliştirilen donanım ve yazılım özellikleriyle işte BlackBerry Torch 2

Eğer bir BlakBerry tutkunuysanız ve dokunmatik ekranla fiziksel tuş takımını bir araya getiren Torch modelini beğendiyseniz, üretici firma RIM tarafından yakında pazara sunulması beklenen BlackBerry Torch 2 ilginizi çekebilir. Donanimhaber.com olarak incelemesini yayınladığımız BlackBerry Torch'u genel olarak beğenmiş ancak eski nesil işlemcisinin böyle bir cihaza yakışmadığını da ifade etmiştik. Gelen eleştrilere kulak veren RIM, BlackBerry Torch 2'de ilk modelin zayıf yanlarını güçlendirerek daha iddialı bir model ortaya çıkartmayı hedeflemişti. Henüz resmi olarak lanse edilmeyen telefon için yeni donanım özelliklerini ve BlackBerry OS 7 işletim sistemini detaylandıran yeni bir video yayınlandı.

Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere tasarım olarak birinci nesil Torch ile Torch 2 arasında belirgin bir fark bulunmuyor. Ancak konu donanım ve yazılım özellikleri olunca derinlere indikçe yapılan güncellemeler net bir şekilde ortaya çıkıyor. Aynı ilk modelde olduğu gibi 3.2-inç boyutunda çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan Torch 2 farklı olarak 640 x 480 piksel desteği ile daha yüksek çözünürlük sunuyor. Aynı optik iztopuna ve fizksel QWERTY klavyeye sahip olan telefonda belkide en ciddi güncelleme işlemci tarafında karşımıza çıkıyor ve iki kat artan çalışma frekansıyla 1.2GHz'deki yeni işlemci, BlackBerry Torch 2'nin hızlı ve akıcı bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor.

5 Megapiksel çözünürlüğünde, otomatik fokus özellikli ve LED Flash destekli kameraya sahip olan ve 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen telefon, ihtiyaç duyduğu gücü 1270 mAh kapasiteli pilden alıyor. Hatırlanacağı üzere BlackBerry Torch yazılım açısından önemli bir telefondu çünkü BlackBerry OS 6 işletim sistemini kullanan ilk RIM cihazıydı. BlackBerry Torch 2'de de her ne kadar "ilk defa" yapılan bir güncelleme olmasa da işletim sistemi değişikliğine gidiliyor ve BlackBerry OS 7'ye geçiş yapılıyor. Sesli arama, geliştirilen internet tarayıcısı ve daha çok yenilik ile dikkat çeken BlackBerry OS 7'nin Torch 2 üzerinde akıcı bir şekilde çalıştığını videodan da görebilmek mümkün.

BlackBerry Torch 2'nin ne zaman satışa sunulacağı, Türkiye'ye hangi tarihte geleceği ve fiyatının ne olacağı gibi soruların cevapları ise şu an için bilinmiyor.

Videoyu izlemek için; http://vimeo.com/24358170

http://vimeo.com/24358170