Minimalistik Light Phone 3 artık çok daha yetenekli: İşte özellikleri ve fiyatı

Light Phone 3'deki en büyük değişiklik ekran tarafında gerçekleşiyor ve önceki modeldeki E-Ink ekran yerini siyah beyaz OLED ekrana bırakıyor. Şirketi kurucusu ve CEO'su Kaiwei Tang, bu değişikliğin E-Ink ekranların düşük tazeleme hızından dolayı gerçekleştiğini belirtiyor. 1080 x 1240 piksel çözünürlüğe sahip olan panelin parlaklığı, sol tarafta yer alan yeni kaydırma tekerleğiyle kontrol edilebiliyor. Tekerlek aynı zamanda flaşı açmak için de kullanılabiliyor.
Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 platformundan güç alan telefon, 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip. 5G, NFC ve Bluetooth 5.0 özelliklerine sahip olan telefon, aynı zamanda değiştirilebilir bataryasıyla dikkat çekiyor.
Şirket, Light Phone 3'ün, Ocak 2025'te piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ön siparişe açılan telefonun şuanki fiyatı 399 dolar. Ancak Tang, nihai fiyatın ne olacağına karar vermediklerini, satış rakamlarına bağlı olduğunu söylüyor. Şirketin tanıtım materyalleri, Light Phone 3'ün perakende fiyatının 799 dolar olacağını söylüyor. Ancak bu fiyat etiketiyle piyasada tutunması biraz zor görünüyor.
Light Phone 3 özellikleri
- Ekran:3.92 inç, AMOLED 1080 x 1240 piksel
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2
- Bellek ve depolama: 6GB + 128GB
- Arka kamera: 50 MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 1800 mAh
- Boyut ve ağırlık: 106 x 71.5 x 12 mm, 124 g
- Bağlantı: GPS, 5G, Bluetooth 5.0, NFC
- Diğer: parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.