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    Minimalistik Light Phone 3 artık çok daha yetenekli: İşte özellikleri ve fiyatı

    Minimalist telefonlar geliştiren New York merkezli Light Phone şirketi beş yıl aradan sonra serinin üçüncü modeli Light Phone 3'ü tanıttı. Artık çok daha yetenekli olan telefonun özellikleri neler?
    Minimalistik telefon Light Phone 3 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Minimalist telefonlar geliştiren New York merkezli Light Phone şirketi beş yıl aradan sonra serinin üçüncü modeli Light Phone 3'ü tanıttı. Önceki modele göre önemli değişiklikler getiren telefon artık çok daha yetenekli.

    Light Phone 3'deki en büyük değişiklik ekran tarafında gerçekleşiyor ve önceki modeldeki E-Ink ekran yerini siyah beyaz OLED ekrana bırakıyor. Şirketi kurucusu ve CEO'su Kaiwei Tang, bu değişikliğin E-Ink ekranların düşük tazeleme hızından dolayı gerçekleştiğini belirtiyor. 1080 x 1240 piksel çözünürlüğe sahip olan panelin parlaklığı, sol tarafta yer alan yeni kaydırma tekerleğiyle kontrol edilebiliyor. Tekerlek aynı zamanda flaşı açmak için de kullanılabiliyor.

    Minimalistik telefon Light Phone 3 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Light Phone 3 aynı zamanda, önceki modelde bulunmayan bir adet arka kamerayla geliyor. 50 megapiksel çözünürlüğündeki kameraya ek olarak 8 megapiksellik bir ön kameraya da yer verilmiş. Denklanşör tuşuna da sahip olan telefon ile kolay ve çabucak fotoğraf çekilebiliyor. 

    Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 platformundan güç alan telefon, 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip. 5G, NFC ve Bluetooth 5.0 özelliklerine sahip olan telefon, aynı zamanda değiştirilebilir bataryasıyla dikkat çekiyor.

    Minimalistik telefon Light Phone 3 tanıtıldı: İşte özellikleri
    Boyut olarak da büyüyen telefon, artık akıllı telefon işlevlerini daha fazla yerine getirebiliyor. Telefonda müzik, podcast'ler, takvim, gezinme ve notlar için basit araçlar yer alıyor. Şirket aynı zamanda Spotify, Uber gibi uygulamaları entegre etmeyi, yapay zeka, ödeme ve sesli notlar gibi işlevlerle telefonu daha işlevsel hale getirmeyi düşünüyor. Ancak bunları yaparken, modern akıllı telefonlar gibi parlak ve göz yoran ekranlardan ve sürekli gelen bildirimlerden uzak, sade bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Şirket, Light Phone 3'ün, Ocak 2025'te piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ön siparişe açılan telefonun şuanki fiyatı 399 dolar. Ancak Tang, nihai fiyatın ne olacağına karar vermediklerini, satış rakamlarına bağlı olduğunu söylüyor.  Şirketin tanıtım materyalleri, Light Phone 3'ün perakende fiyatının 799 dolar olacağını söylüyor. Ancak bu fiyat etiketiyle piyasada tutunması biraz zor görünüyor.

    Light Phone 3 özellikleri

    • Ekran:3.92 inç, AMOLED 1080 x 1240 piksel
    • İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2
    • Bellek ve depolama: 6GB + 128GB
    • Arka kamera: 50 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 1800 mAh
    • Boyut ve ağırlık: 106 x 71.5 x 12 mm, 124 g
    • Bağlantı: GPS, 5G, Bluetooth 5.0, NFC
    • Diğer: parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası
    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/11/24176026/light-phone-3-launch-price-release-date https://www.thelightphone.com/lightiii
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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