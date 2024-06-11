Minimalistik Light Phone 3 artık çok daha yetenekli: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Minimalist telefonlar geliştiren New York merkezli Light Phone şirketi beş yıl aradan sonra serinin üçüncü modeli Light Phone 3'ü tanıttı. Önceki modele göre önemli değişiklikler getiren telefon artık çok daha yetenekli.

Light Phone 3'deki en büyük değişiklik ekran tarafında gerçekleşiyor ve önceki modeldeki E-Ink ekran yerini siyah beyaz OLED ekrana bırakıyor. Şirketi kurucusu ve CEO'su Kaiwei Tang, bu değişikliğin E-Ink ekranların düşük tazeleme hızından dolayı gerçekleştiğini belirtiyor. 1080 x 1240 piksel çözünürlüğe sahip olan panelin parlaklığı, sol tarafta yer alan yeni kaydırma tekerleğiyle kontrol edilebiliyor. Tekerlek aynı zamanda flaşı açmak için de kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Light Phone 3 aynı zamanda, önceki modelde bulunmayan bir adet arka kamerayla geliyor. 50 megapiksel çözünürlüğündeki kameraya ek olarak 8 megapiksellik bir ön kameraya da yer verilmiş. Denklanşör tuşuna da sahip olan telefon ile kolay ve çabucak fotoğraf çekilebiliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 platformundan güç alan telefon, 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip. 5G, NFC ve Bluetooth 5.0 özelliklerine sahip olan telefon, aynı zamanda değiştirilebilir bataryasıyla dikkat çekiyor.

Boyut olarak da büyüyen telefon, artık akıllı telefon işlevlerini daha fazla yerine getirebiliyor. Telefonda müzik, podcast'ler, takvim, gezinme ve notlar için basit araçlar yer alıyor. Şirket aynı zamanda Spotify, Uber gibi uygulamaları entegre etmeyi, yapay zeka, ödeme ve sesli notlar gibi işlevlerle telefonu daha işlevsel hale getirmeyi düşünüyor. Ancak bunları yaparken, modern akıllı telefonlar gibi parlak ve göz yoran ekranlardan ve sürekli gelen bildirimlerden uzak, sade bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Şirket, Light Phone 3'ün, Ocak 2025'te piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ön siparişe açılan telefonun şuanki fiyatı 399 dolar. Ancak Tang, nihai fiyatın ne olacağına karar vermediklerini, satış rakamlarına bağlı olduğunu söylüyor. Şirketin tanıtım materyalleri, Light Phone 3'ün perakende fiyatının 799 dolar olacağını söylüyor. Ancak bu fiyat etiketiyle piyasada tutunması biraz zor görünüyor.

Light Phone 3 özellikleri

Ekran :3.92 inç, AMOLED 1080 x 1240 piksel

:3.92 inç, AMOLED 1080 x 1240 piksel İşlemci : Snapdragon 4 Gen 2

: Snapdragon 4 Gen 2 Bellek ve depolama : 6GB + 128GB

: 6GB + 128GB Arka kamera : 50 MP

: 50 MP Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 1800 mAh

: 1800 mAh Boyut ve ağırlık : 106 x 71.5 x 12 mm, 124 g

: 106 x 71.5 x 12 mm, 124 g Bağlantı: GPS, 5G, Bluetooth 5.0, NFC

GPS, 5G, Bluetooth 5.0, NFC Diğer: parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası

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