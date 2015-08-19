Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geliştirilen pasif iskelet modeli askerlerin yükünü azaltıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geliştirilen pasif iskelet modeli askerlerin yükünü azaltıyor
 
Bazı askerler görevi gereği 85 KG gibi oldukça büyük ağırlıklar taşımak zorunda kalabiliyor ve bu da tahmin edebileceğiniz hem ciddi yorgunluk hem de sağlık problemleri ortaya çıkartabiliyor. Bu yükü hafifletmek için Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen pasif iskelet modeli, benzerlerinden çalışma mantığıyla ayrılıyor.
Şimdiye kadar gördüğümüz yardımcı dış iskelet modelleri genelde birçok elektronik parça ve ağır bataryalar ile metal alaşım gövdelerle kaşımıza çıkıyor. Askerlere ağırlık anlamında yardımcı olan bu ürünler, maalesef hareket kabiliyetini ciddi seviyede düşürüyor. Avustralya merkezli mühendislerin geliştirdiği pasif iskelet modeli ise hem ucuza üretilebiliyor hem de 3 KG'dan az ağırlığıyla daha kullanışlı bir çözüm oluşturuyor.
Gövde üzerine takılan iskelet birimi, "Bowden" isimli iki adet kablo ile görevini yerini getiriyor. Esnek yapıda olan Bowden kablolar, mekanik güç ya da enerjiyi içerisindeki çelik tellerin hareketi ile başka noktalara iletebiliyor. İskelet birimi de bu altyapı ile kişilerin sırtına binen yükün üçte ikisini yere aktararak askerlere büyük yardım sağlayabiliyor. Esnek olmasıyla hareket kabiliyetini de sınırlandırmayan donanım, şimdilik prototip aşamasında olmasına rağmen elde edilen verilere göre büyük umut vaat ediyor.
Hep askeri konuya odaklanılmasına rağmen geliştirilen pasif iskelet modelinin ağır sanayide çalışan işçiler için de kullanılabileceği belirtiliyor. Bildiğiniz üzere bu konuda özellikle Japonya'da çok önemli çalışmalar bulunuyor. 
Geliştirilen pasif iskelet modeli askerlerin yükünü azaltıyor
 

http://www.dsto.defence.gov.au/news/2015/07/31/flexible-skeleton-takes-weight Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
güzel düşünülmüş inşaallah işe yarar.sağlık sektöründede gelişmeler görmek istiyoruz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 4 yıl
Biraz da biz normal insanların yüklerini hafifletseler keşke.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 4 yıl
Daha hafif malzeme ve araç kullanımı artarsa böyle saçmalıklara gerek kalmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 4 yıl infom@n
öyle bir imkan henüz yok malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 4 yıl
Bu avustralyalilara neler olmus yaw , adamlar her ay yeni bir icat cikartiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
bir sonraki aşamada sağlık sektörüne de gelir inşallah
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy Note 5 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Aracım ne kadar eder? (2013 c180 AMG)
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim