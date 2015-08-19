Geliştirilen pasif iskelet modeli askerlerin yükünü azaltıyor

Bazı askerler görevi gereği 85 KG gibi oldukça büyük ağırlıklar taşımak zorunda kalabiliyor ve bu da tahmin edebileceğiniz hem ciddi yorgunluk hem de sağlık problemleri ortaya çıkartabiliyor. Bu yükü hafifletmek için Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen pasif iskelet modeli, benzerlerinden çalışma mantığıyla ayrılıyor.

Şimdiye kadar gördüğümüz yardımcı dış iskelet modelleri genelde birçok elektronik parça ve ağır bataryalar ile metal alaşım gövdelerle kaşımıza çıkıyor. Askerlere ağırlık anlamında yardımcı olan bu ürünler, maalesef hareket kabiliyetini ciddi seviyede düşürüyor. Avustralya merkezli mühendislerin geliştirdiği pasif iskelet modeli ise hem ucuza üretilebiliyor hem de 3 KG'dan az ağırlığıyla daha kullanışlı bir çözüm oluşturuyor.

Gövde üzerine takılan iskelet birimi, "Bowden" isimli iki adet kablo ile görevini yerini getiriyor. Esnek yapıda olan Bowden kablolar, mekanik güç ya da enerjiyi içerisindeki çelik tellerin hareketi ile başka noktalara iletebiliyor. İskelet birimi de bu altyapı ile kişilerin sırtına binen yükün üçte ikisini yere aktararak askerlere büyük yardım sağlayabiliyor. Esnek olmasıyla hareket kabiliyetini de sınırlandırmayan donanım, şimdilik prototip aşamasında olmasına rağmen elde edilen verilere göre büyük umut vaat ediyor.

Hep askeri konuya odaklanılmasına rağmen geliştirilen pasif iskelet modelinin ağır sanayide çalışan işçiler için de kullanılabileceği belirtiliyor. Bildiğiniz üzere bu konuda özellikle Japonya'da çok önemli çalışmalar bulunuyor.

http://www.dsto.defence.gov.au/news/2015/07/31/flexible-skeleton-takes-weight