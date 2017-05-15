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Gemilerde kaptanlara gerek kalmayacak: Otomom ve elektrikli yük gemileri

Elektrikli otomobillerin ardından yeni hedef tam elektrikli ve otomom kargo gemisi. Bu noktada Norveçli bir şirket ilk adımı atmaya çok yakın. Üstelik hedef 2018 olarak belirlenmiş.
2 yıl
2,5b
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17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kargo gemileri, dünyadaki yük nakliyatında çok önemli bir yere sahip. Ucuz transfer sağlaması nedeni ile son derece önem arz eden bu durum, aynı paralelde çevreye de düşman bir yapıda. Dünyanın en büyük kargo gemileri, milyonlarla ifade edilebilecek kadar otomobilin yarattığı kirliliğe eşdeğer bir hava kirliliğine sebep oluyor.

Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel unsur ise yandıktan sonra yüksek kükürt içeren salınımlar ortaya çıkaran ağır yağların yakıt olarak kullanılması. Hal böyle olunca da ulaştırma endüstrisinin pil ile çalışmaya başlaması birçok açıdan önemli kazanımlar ortaya koyacak.

Otonom ve Elektrikli Gemiler 

Norveçli bir deniz mühendisliği şirketi olan Kongsberg Maritime, yine Norveçli olan kimya şirketi Yara International ASA ile ortak operasyonlarda kullanmak üzere tamamen elektrikli ve otonom bir kargo gemisi konsepti üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Pil teknolojisi, elektrikli tahrik sistemi, özerk navigasyon teknolojisi ve otonom kontrol yetenekleri tamamen Kongsberg tarafından geliştiriliyor. Projenin ilk etaptaki amacı, Norveç’in Kuzey Buz Denizindeki limanları Brevik ve Larvik arasında karayolu ile sağlanan taşımacılığı denize kaydırmak. İki liman arasında her gün 100’den fazla tır sefer gerçekleştiriyormuş. Proje ile bu seferleri elektrikli ve otomom gemilerin devralması planlanmış.

2018 yılında üretilecek ilk geminin yılın ikinci yarısında seferlere başlayacağı Yara şirketinin CEO’su Svein Tore Holsether tarafından açıklanmış durumda. İlk geminin otonom özelliklerden yoksun olacağı ve insan müdahalesine ihtiyaç duyacağı ancak tam elektrikli olacağı belirtiliyor. 2019 yılında ise daha uzun limanlar arasında yolculuklara başlanması hedeflenmiş. 2020’de ise geminin otonom yetenekleri ile tamamen bağımsız operasyonlar gerçekleştirebilecek hale geleceği düşünülüyor.

Proje için hazırlanan konsept video aşağıdan izlenebilir: 


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travers 2 yıl en beğenilen
Kaptanların sadece gemiye yön tayin ettiren kişi sananlar varmış halen.
Arkadaşlar deniz taşımacılığı diğer bütün taşıma modlarından farklıdır. Ve konşimentosu bile değerli evrak olarak geçer. Kaptan denilen kişi gemi sefere başladığı andan itibaren sahibi adına bütün yetkileri devralır.
Limanlara yanaşma ve ayrılma işlemlerini ya da sorunlu personel yerine personel temin etme gibi işlemleri otonom olarak mı yapacaklar :)
Kaptanların sadece gemiye yön tayin ettiren kişi sananlar varmış halen.Arkadaşlar deniz taşımacılığı diğer bütün taşıma modlarından farklıdır. Ve konşiment...
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Mimar SaNAN 2 yıl
Son dakika!
Anonymous'un hacklediği yük gemisi somali sahillerine demir attı.

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sniper23 2 yıl
Kaptanlar bunu beğenmedi.
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CRAFT 2 yıl
Haberde 3 birbirinden önemli konu var.
Birincisi hava kirliliği; hava kirliliğine gemiler sebep olmuyor. Gemilere yakıt veren multi milyarder petrol şirketleri sebep oluyor. Ham petrolden kalitesine göre karosenden asfalta kadar bir çok ürün damıtılıyor. Heavy Fuel Oil, rafinerinin alt ürünlerinden biri. Bu ürünü daha fazla işlem yapmadan satmak petrol şirketlerinin işine geldiği için yakıt konusundaki uygulamalar ve regülasyonlar çok yavaş ilerliyor. Sülfür oranı düşürülme çalışmaları var ama havayı kirleten sadece sülfür değil.
İkincisi otomasyon gemiler; Bu yakın ya da uzak zamanda teknolojik olarak mümkün olacaktır. Amma velakin, fth1907'nin belirttiği gibi gemi personeli sadece geminin seyrinden sorumlu değil. Gemi ve çevre güvenliği daha önemli. Ticari olarak düşünüldüğünde de geminin zamanında ve elverişli olarak hedefine varması gerekiyor. Bunu da gemi personeli sağlıyor. Bakımlı bir geminin tersane süresi ve masrafları ile bakımsız bir geminin masrafları arasında dağlar kadar fark olur. Personel azaltan şirketlerin kâra geçtiği yok.
Üçüncüsü ise elektrikli gemiler; Bunun da gelecekte mümkün olacağını düşünüyorum. Bir kaç firma çalışmalara başlamıştı. Avustralya'da bazı feribotlara güneş panelleri eklenerek yakıttan %30 tasarruf elde edildi. Güneş panellerinin verimi arttıkça daha fazla örnek göreceğiz.
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Vanished Man 2 yıl
Ne saçma. Mühendisi, kaptanı olmadan gemi asla sefere çıkamaz. Öyle herşey otomasyonla olmuyor. Makine dairesinde arıza oldu ne olacak? Kalacak mı öyle?
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fth1907 2 yıl
Uzakyol çalışan gemiler için uygulanması mümkün olmayan bir sistem. En azından ben göremem. Gemi sadece bir limandan diğerine giden bir vasıta değil. Bildiğiniz bir işletme. Bizimde seyir harici birçok işimiz ve sorumluluğumuz var. Makineyi zaten 8-5 mesaiye çevirip personel azalttılar. Yeni makineler sayesinde tabi. Ama bunun periyodik bakım tutumu var vs.
Ayrıca gemilerin yüksek kükürt salan yağ yaktıklarıda baya enteresan ve yanlış bilgi olmuş. Max sülfür % 3.5. Kuzey denizi, baltık, abd ve kanada sahilleri gibi özel bölgelerde %0,1 dir. 2020 yılında tüm dünyada %0.5 e düşürülmesi planlanmakta.
Teknoloji gelişsin ve hayatımızı kolaylaştırsın tabiki. Ama uygulamada bu iş pek mümkün değil.
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St Batuhan 2 yıl
Kuzenim kaptan ve şu an seferde. Döndüğünde ayrıntılarını soracağım ama bana en makul yol olarak otonom olması geliyor zira suda zaten. Yoğun bir trafiği yok. Ayrıca detaylı haritalar sayesinde gideceği güzergah belirginleşir rahatça. Bir de sağlam sensörler olduktan sonra gayet kolay bir şekilde deniz tabanı ve ilerideki suyun taşıdıklarını takip eder gece gündüz. Böylece sıkıntı yaşama ihtimali de düşer. Yükleme ve boşaltma için de ekip gayet otonom bir sistemle bertaraf edilebilir.
Hava kirliliği ise ayrı bir olay. Çok ciddi bir kirlilik oluşturduğu lanse edilmiş. Eh bu da 2018 2. yarıda kazanıma başlama açısından bir hoşluk ama yeni yapmaktansa olanların sistemlerini değiştirme üzerine de bir şeyler olmalı. Bir sürü gemi var şu an ve bunların tamamen bırakılıp yenisinin alınmasını kabul ettirmek zor.
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TormentedSoul 2 yıl
adamlar kısa bir sefer düşünmüş
kendi ülkesi içinde
yola çıkarmadan havaya vs bakar...
acil durum senaryolarını yükler, acil durum çağrısı yapabilir
yoksa gemi kalktı geldi
hadi limana da yanaştı
kim muhatap olacak gümrükle?
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alymz1907 2 yıl
Konteynerlarda belki olabilir bu sistem!
Ki oda tehlikeli yük taşımayanlarda!
Tankerde, lpg-lng de kimse bu riski almaz!
Aynı şekilde kuruyük taşımacılığındada bu riski almaz armatör.
Belki çok çok ileride, otomasyon tüm hayatımıza girdiğinde olabilir.
Ki onda da risk?
Mesela 9-10 havaya girdin otomasyon sistemleri arızalandı ki bu havalarda direk kırdığını bilirim gemilerin, o zaman ne olacak? Kim sistemi çalışır hale getirecek okyanusun ortasında? Yada sert bir baş vurmada makinede bir boru patladı? Ne yapacaksın?
Yakın seferde belki..
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travers 2 yıl en beğenilen
Kaptanların sadece gemiye yön tayin ettiren kişi sananlar varmış halen.
Arkadaşlar deniz taşımacılığı diğer bütün taşıma modlarından farklıdır. Ve konşimentosu bile değerli evrak olarak geçer. Kaptan denilen kişi gemi sefere başladığı andan itibaren sahibi adına bütün yetkileri devralır.
Limanlara yanaşma ve ayrılma işlemlerini ya da sorunlu personel yerine personel temin etme gibi işlemleri otonom olarak mı yapacaklar :)
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Mimar SaNAN 2 yıl
Son dakika!
Anonymous'un hacklediği yük gemisi somali sahillerine demir attı.

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Source 2 yıl
Otonom gerçekten çok ilginç bir teknoloji :)
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Mister.Noob 2 yıl
Bu gemileri korsanlardan ne koruyacak? Riskli bir iş. En azından 1 kişiyi gemiye nöbetçi tutsunlar. Robot asker koyacak halleri yok.
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ml_csd_ds 2 yıl Mister.Noob
SonGülenAdam
Bu gemileri korsanlardan ne koruyacak? Riskli bir iş. En azından 1 kişiyi gemiye nöbetçi tutsunlar. Robot asker koyacak halleri yok.

Aynen öyle 1 kişide yetmez kargo gemilerinde güvenlikten sorumlu en az 3-5 kişi olması lazım. Yoksa o gemiyi çok kolay yağmalarlar.
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izmer609 2 yıl Mister.Noob
uçak savar silahlar ,,termal kameralar eklenebilir..uydu yolu ile ateşleme sağlana bilir...güvenlik amaçlı füze bile takılabilir..insansız silahlar çok gelişti.
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