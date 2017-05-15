Gemilerde kaptanlara gerek kalmayacak: Otomom ve elektrikli yük gemileri





Kargo gemileri, dünyadaki yük nakliyatında çok önemli bir yere sahip. Ucuz transfer sağlaması nedeni ile son derece önem arz eden bu durum, aynı paralelde çevreye de düşman bir yapıda. Dünyanın en büyük kargo gemileri, milyonlarla ifade edilebilecek kadar otomobilin yarattığı kirliliğe eşdeğer bir hava kirliliğine sebep oluyor.

Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel unsur ise yandıktan sonra yüksek kükürt içeren salınımlar ortaya çıkaran ağır yağların yakıt olarak kullanılması. Hal böyle olunca da ulaştırma endüstrisinin pil ile çalışmaya başlaması birçok açıdan önemli kazanımlar ortaya koyacak.

Otonom ve Elektrikli Gemiler

Norveçli bir deniz mühendisliği şirketi olan Kongsberg Maritime, yine Norveçli olan kimya şirketi Yara International ASA ile ortak operasyonlarda kullanmak üzere tamamen elektrikli ve otonom bir kargo gemisi konsepti üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Pil teknolojisi, elektrikli tahrik sistemi, özerk navigasyon teknolojisi ve otonom kontrol yetenekleri tamamen Kongsberg tarafından geliştiriliyor. Projenin ilk etaptaki amacı, Norveç’in Kuzey Buz Denizindeki limanları Brevik ve Larvik arasında karayolu ile sağlanan taşımacılığı denize kaydırmak. İki liman arasında her gün 100’den fazla tır sefer gerçekleştiriyormuş. Proje ile bu seferleri elektrikli ve otomom gemilerin devralması planlanmış.

2018 yılında üretilecek ilk geminin yılın ikinci yarısında seferlere başlayacağı Yara şirketinin CEO’su Svein Tore Holsether tarafından açıklanmış durumda. İlk geminin otonom özelliklerden yoksun olacağı ve insan müdahalesine ihtiyaç duyacağı ancak tam elektrikli olacağı belirtiliyor. 2019 yılında ise daha uzun limanlar arasında yolculuklara başlanması hedeflenmiş. 2020’de ise geminin otonom yetenekleri ile tamamen bağımsız operasyonlar gerçekleştirebilecek hale geleceği düşünülüyor.

Proje için hazırlanan konsept video aşağıdan izlenebilir: