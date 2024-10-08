Elektrikli bir tekne ilk defa 600 km uzaktan kontrol edildi

Feribot, Norveçli Brødrene Aa tarafından nakliye şirketi Torghatten AS için inşa edildi ve daha sonra MF Estelle adını aldı. 12 m uzunluğunda ve 25 yolcu taşıma kapasitene sahip elektrikli katamaran, 4 adet itici ve 188 kWh'lik bir batarya ile donatılmış olup, 6 knot (11 km/sa) servis hızında günlük 15 saate kadar çalışabiliyor.
Birçok sensör ve sistem tekneye entegre edildi
Trondheim'daki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden çıkan Zeabuz isimli girişimin geliştirdiği teknolojisi sayesinde tekne otonom operasyon yapabiliyor. Teknenin çevreyi tarayarak suda gezinmesine yardımcı olmak için radar, lidar, kameralar, ultrasonik sensörler, 5G teknolojisi ve GPS kuruldu, aynı zamanda yapay zekadan faydalanıldı. Şimdiye kadar yolcu konforunu ve güvenliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda görevi devralmak için teknede bir güverte görevlisi bulunuyordu. Ancak son gerçekleştirilen test ile bir görevli olmadan da teknenin işleyebileceği gösterildi.
Trondheim'daki Uzaktan Operasyon Merkezi, teknenin kontrol sisteminin birebir bir kopyasını içeriyor ve teknenin etrafındaki kameralardan elde edilen 360 derecelik görüntüler ekranlardan izlenebiliyor.
Proje ekibi, deneyin türünün ilk örneği olduğunu ve gelecekte otonom bir deniz filosu oluşturmak adına önemli bir adım atıldığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.