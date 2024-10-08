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    Elektrikli bir tekne ilk defa 600 km uzaktan kontrol edildi

    İsveç'te ilk defa otonom bir elektrikli tekne 600 km uzaktan kontrol edilerek seyahat gerçekleştirildi. Otonom deniz taşımacılığı yolunda önemli bir adım atıldı.
    Elektrikli bir tekne ilk defa 600 km uzaktan kontrol edildi Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de ilk defa otonom bir elektrikli tekne ticari operasyona başlamış ve bölgedeki adalar arasında yolcu taşımacılığında kullanılmıştı. Şimdi ise tekne 600 km uzaktan çalıştırılarak önemli bir başarı elde edildi.

    Feribot, Norveçli Brødrene Aa tarafından nakliye şirketi Torghatten AS için inşa edildi ve daha sonra MF Estelle adını aldı. 12 m uzunluğunda ve 25 yolcu taşıma kapasitene sahip elektrikli katamaran, 4 adet itici ve 188 kWh'lik bir batarya ile donatılmış olup, 6 knot (11 km/sa) servis hızında günlük 15 saate kadar çalışabiliyor.

    Birçok sensör ve sistem tekneye entegre edildi

    Trondheim'daki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden çıkan Zeabuz isimli girişimin geliştirdiği teknolojisi sayesinde tekne otonom operasyon yapabiliyor. Teknenin çevreyi tarayarak suda gezinmesine yardımcı olmak için radar, lidar, kameralar, ultrasonik sensörler, 5G teknolojisi ve GPS kuruldu, aynı zamanda yapay zekadan faydalanıldı. Şimdiye kadar yolcu konforunu ve güvenliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda görevi devralmak için teknede bir güverte görevlisi bulunuyordu. Ancak son gerçekleştirilen test ile bir görevli olmadan da teknenin işleyebileceği gösterildi.

    Trondheim'daki Uzaktan Operasyon Merkezi, teknenin kontrol sisteminin birebir bir kopyasını içeriyor ve teknenin etrafındaki kameralardan elde edilen 360 derecelik görüntüler ekranlardan izlenebiliyor.

    Elektrikli bir tekne ilk defa 600 km uzaktan kontrol edildi Tam Boyutta Gör

    Elektrikli bir tekne ilk defa 600 km uzaktan kontrol edildi Tam Boyutta Gör
    Kungsholmen adasından Stockholm'ün Södermalm bölgesine doğru gerçekleştirilen test sürüşünde, Norveç'teki uzaktan ekibe ek olarak, gerektiğinde müdahale etmek için gemi kabininde operatörler de yer aldı. Ancak yolculuk sorunsuz geçti ve yolcular denemenin etkileyici ve sorunsuz olduğunu belirttiler.

    Proje ekibi, deneyin türünün ilk örneği olduğunu ve gelecekte otonom bir deniz filosu oluşturmak adına önemli bir adım atıldığını belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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