Elektrikli bir tekne ilk defa 600 km uzaktan kontrol edildi

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de ilk defa otonom bir elektrikli tekne ticari operasyona başlamış ve bölgedeki adalar arasında yolcu taşımacılığında kullanılmıştı. Şimdi ise tekne 600 km uzaktan çalıştırılarak önemli bir başarı elde edildi.

Feribot, Norveçli Brødrene Aa tarafından nakliye şirketi Torghatten AS için inşa edildi ve daha sonra MF Estelle adını aldı. 12 m uzunluğunda ve 25 yolcu taşıma kapasitene sahip elektrikli katamaran, 4 adet itici ve 188 kWh'lik bir batarya ile donatılmış olup, 6 knot (11 km/sa) servis hızında günlük 15 saate kadar çalışabiliyor.

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Birçok sensör ve sistem tekneye entegre edildi

Trondheim'daki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden çıkan Zeabuz isimli girişimin geliştirdiği teknolojisi sayesinde tekne otonom operasyon yapabiliyor. Teknenin çevreyi tarayarak suda gezinmesine yardımcı olmak için radar, lidar, kameralar, ultrasonik sensörler, 5G teknolojisi ve GPS kuruldu, aynı zamanda yapay zekadan faydalanıldı. Şimdiye kadar yolcu konforunu ve güvenliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda görevi devralmak için teknede bir güverte görevlisi bulunuyordu. Ancak son gerçekleştirilen test ile bir görevli olmadan da teknenin işleyebileceği gösterildi.

Trondheim'daki Uzaktan Operasyon Merkezi, teknenin kontrol sisteminin birebir bir kopyasını içeriyor ve teknenin etrafındaki kameralardan elde edilen 360 derecelik görüntüler ekranlardan izlenebiliyor.

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Tam Boyutta Gör Kungsholmen adasından Stockholm'ün Södermalm bölgesine doğru gerçekleştirilen test sürüşünde, Norveç'teki uzaktan ekibe ek olarak, gerektiğinde müdahale etmek için gemi kabininde operatörler de yer aldı. Ancak yolculuk sorunsuz geçti ve yolcular denemenin etkileyici ve sorunsuz olduğunu belirttiler.

Proje ekibi, deneyin türünün ilk örneği olduğunu ve gelecekte otonom bir deniz filosu oluşturmak adına önemli bir adım atıldığını belirtti.

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Elektrikli bir tekne ilk defa 600 km uzaktan kontrol edildi