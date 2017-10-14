General Electric kendi projeleri ile 5 milyar dolar tasarruf hedefliyor

Firmaların teknoloji geliştirmeleri çok önemli. Ne var ki artan maliyetler bu hamleleri de zorlaştırmaya başlıyor. General Electric maliyetleri düşürme konusunda kendi çalışanlarına güveniyor.

Çalışan etkisi

Bu konuda bir açıklama yapan General Electric mühendislik şefi Joshua Mook, çalışanlarının ilginç fikirlerini ve mevcut teknolojilerini birleştirerek önemli projeler ortaya çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni teknolojiler geliştirme ve maliyetleri düşürme adına yapılan bu girişim bugüne kadar önemli meyveler vermiş. Yaklaşık 1000 kadar fikir firmanın değerlendirme komiteleri tarafından onaylanmış ve gerekli kaynak bulunduğunda hayata geçirilecek.

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Yakalanan bu başarı çalışanlardan beklentileri de arttırmış. Şirket yönetimi önümüzdeki 10 yıl boyunca mühendislerinden toplamda 5 milyar dolar tasarruf ettirecek fikirler üretmesini istedi. Çalışanlar şirkete yaptığı katkı oranında ikramiye de kazanacak.

3 boyutlu yazıcıların da etkisiyle firma dışarıdan tedarik ettiği pek çok parçayı kendi üretmeyi hedefliyor. Böylece üretim hızlanacak ve maliyetler de düşecek. Firma 9 aylık bir karar sürecinin sonunda böyle bir girişim başlatmaya karar vermiş. Mook her zaman kendi işinde en iyi olan değil mevcut işe göre en iyi olan mühendisler işe almaya çalıştıklarını belirtiyor.