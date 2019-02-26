Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Mobile yeni silahı GM 9 Plus’ı tanıttı

MWC 2019 fuarında sahne alan General Mobile yeni akıllı telefonu GM 9 Plus’ı tanıttı. GM 9 Plus ilk modelden bazı farklılıklar taşıyor ve buna göre de fiyatı şekillenecek.
2 ay
29,7b
1
105
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MWC 2019 fuarında yer alan yerli firmalarımızdan General Mobile merakla beklenen yeni akıllı telefonu GM 9 Plus’ı tanıttı. Hemen hemen GM 9 Pro ile benzer özellikler bazı noktalarda farklılaşıyor.

GM 9 Plus özellikleri

GM 9 Plus modelinde 6.23 inçlik 1080x2280 piksel çözünürlüğünde çentikli bir ekran bizi karşılıyor. Telefonda metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı benimsenmiş. Ekran bu kez AMOLED değil IPS tabanlı.

Hem ekran hem de arka cam kapak Gorilla Glass kaplaması ile korunuyor. Çentikli tasarım sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına ulaşılıyor. Güç tuşu kırmızı detaylar ile yansıtılmış.

Ayrıca Bkz. "Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı"

İlk modelden farklı olarak GM 9 Plus modelinde Helio P60 yonga seti yer alıyor. Geçen yılın popüler MediaTek yonga seti sınıfında tatmin edici bir performans sunuyor. Ayrıca yapay zekâ desteği de büyük. Telefon 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile satışa çıkacak.

General Mobile yeni silahı GM 9 Plus’ı tanıttı
Tam Boyutta Gör

Kamera tarafında önemli gelişmeler var. 12MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.7 diyafram aralığı sunuyor. Derinlik algılayan ikinci kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve sahneye göre portre aydınlatması yapabiliyor. Kameralar yapay zekâ ile otomatik sahne algılama gibi özellikler sunuyor.

GM 9 Plus modeli 3450mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunuyor ve hızlı şarj desteği mevcut. Android One programı içerisinde olduğu için kutudan Android 9 Pie ile çıkıyor ve 2 yıl boyunca güncelleme garantisi sunuyor.


Şimdilik fiyat açıklanmadı ancak özelliklerine bakarsak GM 9 Pro modelinden bir miktar daha aşağı konumlanacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AlliedSL 2 ay en beğenilen
Bu silahsa diğer markaların telefonları galaktik atom bombası
Yanıtla +82
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 2 ay
Dıkşın dıkşın!
1 Yanıt Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 2 ay
AĞIR ÇÖP
Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The.Mafia 2 ay
Güzel silahmış kendilerine sıkarlar artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danmur 2 ay yeni yorumcu
keşke plus yerine light bir model çıkarsaydı 5.5 inçlik mesela. bu donanım idare eder çoğu kişiyi hatta kamerası bile idare eder rahatlıkla, önemli olan fiyatı. ilk ve son olarak GM 4G almıştım, hunharca kullanılmasına rağmen garanti kapsamında tamirini yapmışlardı, şaşırmıştım, servis maceram iyi geçmişti GM ile. 16/2GB Nokia-5'i bile 1499 TL'ye satan yer var, yeni baktım fiyatına, 2 yıllık telefon, tamam Nokia falan ama kullandığım için biliyorum çok takılıyordu ve bütün özellikleri bu telefondan çok ama çok düşük, biraz da Noki-5 gibi telefonlarla kıyaslayın bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vesaire86 2 ay
GM artık şu Çin işlemcisini bırakıp Snapdragon lu cihaz çıkarmaya başlasa da satışları artsa. Mediatek ile bu kadar işte zorlamaya gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciftkazmali 2 ay
silah işte birinin kafasına at kesin kırılır kafası
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amasseia 2 ay
Günlük kullanım için güzel telefon. Begenmeyenler 14679333 GB RAM'lik 3456 megapiksellik iPhone alabilirler bilmem kaç Bin TL'ye!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 2 ay
başlığı gördüğümden beridir bir gülme aldı gitti...aklıma geldikçe gülüyorum...;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
CENTERIC G3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Yukarıdaki yoruma katılıyorum bu telefon silahsa diğerleri super sonic silah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugrygl 2 ay
Sene 2019 samsung s6 daha iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 2 ay
Doğru düzgün bir şey yapın da destek olalım. Plus diyorlar, iyice deli ediyorlar adamı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29656 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, MPopüler ve
5 etiket daha MWC2019 gm 9 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Teknosa Facebook'ta
Teknosa Twitter'da
Teknosa YouTube'da
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Düşük fiyatlı Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite geliyor 2 ay Samsung'un yeni akıllı saatinin kan basıncını ölçme becerisi tartışılıyor 2 ay Turkcell’in uygulamaları 39 ülkede 9 operatörün müşterilerine sunuluyor 2 ay Safkan oyuncu telefonu | Nubia RedMagic Mars ön inceleme 2 ay iOS 12, Apple cihazların yüzde 80'ine kuruldu 2 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın yüz tanıma özelliği, fotoğrafla kandırıldı 2 ay NASA, atmosferdeki gök aydınlığını izleyerek daha doğru uzay iklimi tahmini yapmak istiyor 2 ay Samsung, Galaxy Fold'un ekranının neden içe katlandığını açıkladı 2 ay Yeni Volkswagen Touareg V8 TDI tanıtıldı: 415 beygirlik dizel 2 ay Samsung Galaxy A50 detaylı ön inceleme 2 ay Detective Pikachu filminin ikinci fragmanı yayınlandı 2 ay Real Racing geliştiricisi FireMonkeys kapanabilir 2 ay Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı 2 ay Snapdragon XR1 tabanlı ilk zengin gerçeklik gözlüğü duyuruldu 2 ay Amiral gemisi fiyatına 18000mAh kapasiteli telefon 2 ay HTC akıllı hoparlöre 5G entegre etti 2 ay İşte Virgin Galactic'in uzaydan yakaladığı büyüleyici video 2 ay Turkcell blok zinciri teknolojisini temel aldığı yeni çözümlerini tanıttı 2 ay Volkswagen açıkladı: Jetta ayrı bir marka oluyor 2 ay Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN General Mobile yeni silahı GM 9 Plus’ı tanıttı Sonraki 2019 Skoda Kamiq crossover Cenevre öncesi tanıtıldı 2 ay Turkcell, 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi 2 ay Vestel Venus V7 ön inceleme 2 ay Bitcoin aniden 3,900 doların altına düştü 2 ay Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı 2 ay Seat'tan Renault Twizy'e rakip elektrikli araç: Seat Minimo 2 ay Esnek ekran, telefon özelliği | Nubia Alpha akıllı saat 2 ay Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor 2 ay Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı 2 ay 2019 Peugeot 208 tanıtıldı: Elektrikli versiyonla 340 km menzil 2 ay Hakan: Muhafız’dan Cüneyt Arkın’lı yeni fragman 2 ay Qualcomm, 5G teknolojisini başka sektörlere de yaymak istiyor 2 ay Telefon olarak kullanılabilen, esnek ekranlı akıllı saat Nubia Alpha tanıtıldı 2 ay 4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme 2 ay Selfie odaklı ZTE Blade V10 resmen tanıtıldı 2 ay Samsung Galaxy S ve Note serilerinin isimleri değişiyor 2 ay Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı 2 ay 12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition 2 ay ZTE de 5G trendine katıldı 2 ay Dünyanın ilk 1TB microSD kartı duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim