General Mobile yeni silahı GM 9 Plus’ı tanıttı

MWC 2019 fuarında yer alan yerli firmalarımızdan General Mobile merakla beklenen yeni akıllı telefonu GM 9 Plus’ı tanıttı. Hemen hemen GM 9 Pro ile benzer özellikler bazı noktalarda farklılaşıyor.

GM 9 Plus özellikleri

GM 9 Plus modelinde 6.23 inçlik 1080x2280 piksel çözünürlüğünde çentikli bir ekran bizi karşılıyor. Telefonda metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı benimsenmiş. Ekran bu kez AMOLED değil IPS tabanlı.

Hem ekran hem de arka cam kapak Gorilla Glass kaplaması ile korunuyor. Çentikli tasarım sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına ulaşılıyor. Güç tuşu kırmızı detaylar ile yansıtılmış.

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İlk modelden farklı olarak GM 9 Plus modelinde Helio P60 yonga seti yer alıyor. Geçen yılın popüler MediaTek yonga seti sınıfında tatmin edici bir performans sunuyor. Ayrıca yapay zekâ desteği de büyük. Telefon 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile satışa çıkacak.

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Kamera tarafında önemli gelişmeler var. 12MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.7 diyafram aralığı sunuyor. Derinlik algılayan ikinci kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve sahneye göre portre aydınlatması yapabiliyor. Kameralar yapay zekâ ile otomatik sahne algılama gibi özellikler sunuyor.

GM 9 Plus modeli 3450mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunuyor ve hızlı şarj desteği mevcut. Android One programı içerisinde olduğu için kutudan Android 9 Pie ile çıkıyor ve 2 yıl boyunca güncelleme garantisi sunuyor.

Şimdilik fiyat açıklanmadı ancak özelliklerine bakarsak GM 9 Pro modelinden bir miktar daha aşağı konumlanacak gibi görünüyor.