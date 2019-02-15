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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda

Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, 27 Şubat'ta tanıtacağı Polestar 2'nin yeni görseli yayınlandı. Tesla Model 3'e rakip olarak gelecek araç 400 beygir güç ve 500 km menzil sunacak.
3 ay
6,1b
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10
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar ilk tam elektrikli otomobilini iki hafta sonra tanıtacak. Polestar 2 olarak lanse edilecek aracın ilk görseli geçen ay yayınlanmıştı. Şimdi ise karşımızda otomobilin arka tarafını gözler önüne seren bir başka görsel var.
Ayrıca Bkz. "Volvo'nun tam elektrikli aracı Polestar 2'den ilk teaser geldi"
Yeni teaser, Polestar 2’nin boydan boya uzanan ışık şeridine sahip LED stop lambalarını ön plana çıkarıyor. Tesla Model 3’e rakip olarak piyasaya sürülecek araç aynı zamanda markanın ilk ilk tam elektrikli modeli olma özelliğini taşıyor.

27 Şubat'ta tanıtılacak

Polestar 2'nin dört kapılı coupe gövde tipine sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 400 beygir güç çıkışı ve yaklaşık 500 km menzil sağlayacak iki elektrik motoru ile gelecek.
Polestar, Polestar 2'nin ilk tanıtımını 27 Şubat'ta İsveç'in Göteborg şehrindeki merkezinde yapacak. Otomobil daha sonra Mart ayında gerçekleştirilecek 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

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drserk 3 ay en beğenilen
bize de haberini okumak kalır...
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_AsDeRf_ 3 ay
Acaba arkadan itis mi olacak. Sadece 2 motor oldugunu dusununce mumkun gozukuyor.
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arekamint 3 ay
değişik bir tasarım olmuş.
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Swonz 3 ay
S90EV olsaymış adı aynısını yapmışlar
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Angelica 3 ay
Arka farin uzun bari ustte kisa barlar altta olsaymis daha iyiymis.
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muratcan1981 3 ay
volvo hojdur, teslea hojdur ama benena benena linea var clio var guşlar var bize yetiiii haaaa
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haberelectro 3 ay
Titre tesla
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kedicanını 3 ay
Olmaz, 2. Eli yok . Passat alın o çoh eyi alaman mali bi kere
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drserk 3 ay en beğenilen
bize de haberini okumak kalır...
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Otomobil, Volvo ve
8 etiket daha polestar 2 teaser görsel araç elektrikli araç Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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