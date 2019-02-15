Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda

Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar ilk tam elektrikli otomobilini iki hafta sonra tanıtacak. Polestar 2 olarak lanse edilecek aracın ilk görseli geçen ay yayınlanmıştı. Şimdi ise karşımızda otomobilin arka tarafını gözler önüne seren bir başka görsel var.

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"Volvo'nun tam elektrikli aracı Polestar 2'den ilk teaser geldi"

Yeni teaser, Polestar 2’nin boydan boya uzanan ışık şeridine sahip LED stop lambalarını ön plana çıkarıyor. Tesla Model 3’e rakip olarak piyasaya sürülecek araç aynı zamanda markanın ilk ilk tam elektrikli modeli olma özelliğini taşıyor.

27 Şubat'ta tanıtılacak

Polestar 2'nin dört kapılı coupe gövde tipine sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 400 beygir güç çıkışı ve yaklaşık 500 km menzil sağlayacak iki elektrik motoru ile gelecek.

Polestar, Polestar 2'nin ilk tanıtımını 27 Şubat'ta İsveç'in Göteborg şehrindeki merkezinde yapacak. Otomobil daha sonra Mart ayında gerçekleştirilecek 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.