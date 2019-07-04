Tarihte ilk defa organizma içindeki HIV virüsü yok edildi

Temple University ve the University of Nebraska Medical Center kurumundan bir grup bilim insanı CRISPR gen düzenleme teknolojisini ve '' LASER ART '' olarak adlandırılan tedavi yöntemini kullanarak eşi benzeri görülmemiş bir çalışmaya imza atarak hayvanların genlerindeki HIV virüsüne ait DNA'ları silmeyi başardı.

tarihte ilk defa

HIV Virüsü

Antiretroviral tedavi vücudu HIV virüsünden arındırmıyor ve kişiler eğer tedaviyi yarıda bırakırlarsa virüs replikasyonuna devam ediyor.



HIV virüsü başarıyla yok edildi

insanların bağışıklık sistemini taklit edebilmeleri için içlerine insanlardan alınan kemik ilikleri nakledilmiş fareler üzerinde; virüsü yok edebildiklerini açıkladı. Yapılan araştırmada CRISPR ve LASER ART isimli 2 teknoloji birden kullanıldı.

LASER ART ( long-acting slow-effective release antiviral therapy ) olarak adlandırılan tedavi yöntemi ise antiretroviral tedavilerin gelişmiş bir seçeneği olarak kullanılıyor ve virüsün, organizmada düşük düzeylerde replike olmasına izin verip virüsü düşük replikasyon seviyesinde tutmayı başarıyor.

Antiretroviral ilaç nano ölçekli kristal yapılar içinde bulunuyor, böylece ilaç; virüsün bulunduğu bölgelere yavaş ve devamlı bir salınım ile etki ediyor.



2 farklı yöntem birlikte uygulandı

Araştırmacılar CRISPR ve LASER ART teknolojilerini birlikte kullandı. Başlangıçta LASER ART tedavisi HIV virüsünün çoğalmasının engellemek için kullanıldı ve CRISPR yöntemi ile geriye kalan HIV rezidüleri ve kalıntıları tıpkı bir ''kimyasal makas'' ile kesilir gibi artık kısımlardan temizlendi. Khalili'nin açıklamalarına göre 21 farenin 9'unda HIV virüsü başarıyla yok edildi.





İnsan DNA'sı ise fare DNA'sından kat kat daha büyük; bu sebeple aynı yöntem insanlarda uygulanmaya çalışıldığında ''kimyasal makas'' ile yok edilmesi gereken HIV DNA'sı miktarı da artış gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı"

https://www.cnbc.com/2019/07/02/researchers-used-crispr-technology-to-cure-hiv-in-living-mice.html

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Araştırmanın yazarlarındanyaptıkları çalışmayı büyük bir buluş olarak nitelendirmekle birliktesalgınının üzerindengeçmesine rağmen,'inbir hastalık olduğunu gösterdiklerini söyledi.'ndevirüsüne yakalanmış durumda.organizmaya girdikten sonra girdiğisistemine saldırıyor ve o organizmanıneğilimini de oldukça artırıyor. Eğervirüsü tedavi edilmezse virüs;hastalığına yanivirüsünündönüşüyor ve organizmanın bağışıklık sistemine ciddi zararlar veriyor.virüsü günümüzdetedavilerle tedavi ediliyor yaniilevirüsünün replikasyonu baskılanıyor ve virüsün'eçalışılıyor.bazı özelleşmiş,teknolojisiteknolojisi olarak adlandırılıyor ve herhangi bir organizmanın DNA'sı istenilen biçimde eklemeler, çıkartmalar ve çeşitli değişiklikler yapılarak değiştirilebiliniyor.Araştırma şu an için oldukçaolsa da tedavilerin geliştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca araştırmacılarişetedavi yönteminintam olarak bilmiyorlar.Gelişen teknoloji ile yeni tedavi yöntemleri de oluşturuluyor lakin bu tedavi yöntemlerinin başarıyla uygulanabilmesi için çok daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmakta.