Genetiği değiştirilmiş ekmek mayası ağır metalleri temizliyor

Endüstriyel faaliyetlerin artmasıyla birlikte ortaya çıkan en büyük çevresel problemlerden biri de ağır metaller. İnsan ve doğa hayatının korunması için temizlenmesi gereken ağır metalleri temizlemek ise oldukça zor ve temizleme yöntemlerin kimyasal reaksiyonlar içerdiği için çevreye zarar verme tehlikesi de taşıyor. Bazı bitkiler doğal olarak, çevreye olumsuz bir etki yaratmadan ağır metalleri temizlese de yoğun kirliliği temizleme konusunda yetersiz kalıyorlar ve bu bitkiler ağır metallerle kirlenmiş suyu temizlemek için kullanılamıyor.

Tüm bu problemleri çözmek ve ağır metalleri temizlemek için yeni bir yöntem aramak için bir araya gelen Norveçli ve Romanyalı bilim insanları genetiği değiştirilmiş organizmalar yaratmaya çalıştı ve biyoteknoloji tekniklerinden faydalandı. Ekip, ekmek mayasının genetiğini değiştirerek onun metalleri toplama becerisi test etti. Geliştirilen maya; bakır, manganez, nikel, kobalt ve kadminyum gibi metallerin bulunduğu ortamlarda metal iyonlarını yüzde 80’e varan oranlarda toplamayı başardı.

Maya, metalleri topladıktan sonra ekip mayayı ortamdan geri alarak ortamı ağır metallerden temizleyebiliyor. Bu çalışma henüz sadece laboratuvar ortamında yapılsa da ekip su arıtma tesisi ve gerçek kirlenme alanlarında bakterileri test etmek istiyor. Araştırmacılar genetiği değiştirilmiş mayanın, ağır metalleri temizlemesinin ardından onun nasıl toplanacağı ve nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili de yeni yöntemler geliştiriyor.

http://www.acsh.org/news/2017/07/14/genetically-engineered-yeast-soak-heavy-metal-pollution-11561