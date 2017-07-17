Genetiği değiştirilmiş ekmek mayası ağır metalleri temizliyor

Endüstriyel faaliyetlerin artmasıyla birlikte ortaya çıkan en büyük çevresel problemlerden biri de ağır metaller. İnsan ve doğa hayatının korunması için temizlenmesi gereken ağır metalleri temizlemek ise oldukça zor ve temizleme yöntemlerin kimyasal reaksiyonlar içerdiği için çevreye zarar verme tehlikesi de taşıyor. Bazı bitkiler doğal olarak, çevreye olumsuz bir etki yaratmadan ağır metalleri temizlese de yoğun kirliliği temizleme konusunda yetersiz kalıyorlar ve bu bitkiler ağır metallerle kirlenmiş suyu temizlemek için kullanılamıyor.
Tüm bu problemleri çözmek ve ağır metalleri temizlemek için yeni bir yöntem aramak için bir araya gelen Norveçli ve Romanyalı bilim insanları genetiği değiştirilmiş organizmalar yaratmaya çalıştı ve biyoteknoloji tekniklerinden faydalandı. Ekip, ekmek mayasının genetiğini değiştirerek onun metalleri toplama becerisi test etti. Geliştirilen maya; bakır, manganez, nikel, kobalt ve kadminyum gibi metallerin bulunduğu ortamlarda metal iyonlarını yüzde 80’e varan oranlarda toplamayı başardı.
Maya, metalleri topladıktan sonra ekip mayayı ortamdan geri alarak ortamı ağır metallerden temizleyebiliyor. Bu çalışma henüz sadece laboratuvar ortamında yapılsa da ekip su arıtma tesisi ve gerçek kirlenme alanlarında bakterileri test etmek istiyor. Araştırmacılar genetiği değiştirilmiş mayanın, ağır metalleri temizlemesinin ardından onun nasıl toplanacağı ve nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili de yeni yöntemler geliştiriyor.
http://www.acsh.org/news/2017/07/14/genetically-engineered-yeast-soak-heavy-metal-pollution-11561 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"GDO" denince çok olumsuz bir anlam karşılık buluyor insanların beyninde. Oysa bilim insanlarının tamamına yakını GDO'yu zararsız olarak görüyor. Ben de zararsız olduğunu düşünüyorum. Daha fazla besin değeri, kuraklık-don gibi ekstrem koşullara dayanıklı bitkiler, daha hızlı olgunlaşma süresi, bu haberdeki gibi biyoremediasyon alanında kullanımı... Gerçekten çok fazla artısı var.
GDO'nun zararlı olduğunu düşünen bilim insanları da yok değil. Bu cepheden verilebilecek en iyi örnek: Glifosat. GDO'da yalnızca doğal koşullara uyum değil, aynı zamanda tarım ilaçları gibi zararlı karışımlara karşı da dayanıklılık kazandırılıyor bitkilere. Herbisitler (yabani otları öldürmek için kullanılan ilaçlar) ve pestisitler (bitkilere zararlı böcekleri öldüren ilaçlar) üretilirken, etken madde olarak glifosat kullanılıyor. GDO'lu ürün bunlara dayanıklı olduğu için, çiftçiler elini korkak alıştırmadan bol bol bu ilaçları kullanıyor. Glifosat o kadar pis bir şey ki yıllarca toprakta kalıyor. Yani çiftçi bir sonraki dönemde bunu kullanmasa dahi, yeni ektiği bitkilerde glifosata rastlanıyor.
Antibiyotiklere karşı direnç meydana getirdiğini düşünen bilim insanları da var. GDO'lu ürün tüketen insanlarda meydana gelen bakteriyel hastalıklarda, antibiyotiklerin yeteri kadar etki etmediği söyleniyor.
Fare, balık gibi hayvanlarla sayısız kez deney yapılmış ve bir gruba GDO'lu, diğer gruba GDO'suz besinler verilmiş. Deneylerin tamamına yakınında iki grup arasında dişe dokunur bir fark gözlemlenmemiş.
Bunun tam aksi sonuçlanan deneyler de var. GDO'lu ürün tüketen hayvanlarda tümör oluşumuna rastlanmış.
GDO'nun alerji yapıcı özelliği olduğunu düşünen bilim insanları da var, bunu da ekleyeyim.
GDO'nun zararlı olduğunu düşünen taraf, GDO tarafında olumlu sonuçlanan deneylerin büyük genetik firmaları (Monsanto gibi) tarafından manipüle edildiğini, gerçek sonuçların halkla paylaşılmadığını belirtiyor.
GDO'nun çok büyük zararları da var küçük çiftçiler için. GDO'lu ürünlerin tohumlarını her yıl yeniden almak gerekiyor. Tohumlar tek kullanımlık.
Özetlemek gerekirse, bilim insanlarının 3/4'ü GDO'ya olumlu bakıyor. Özellikle bu haberdeki gibi etkileri gelecek için umut verici olarak görülüyor.
Tek bir noktada ele almanizi yanlis buldum, genetik mudahileler pek cok sey uzerinde uygulaniyor, rekombinant dna teknolojisiyle besinlerin genleri degistiriliyor evet, ama ilacta uretiliyor. Cogu tibbi amacla yetistirilen bitki genetik baskalasima maruz birakiliyor ama insan ekosisteminin icindeki besinlere doğrudan mudahale ederseniz bu işin sonu sistemin bozulmasiyla son bulur, eğer insanlarin besinlerini degistirirseniz zamanla kanser gibi dna hasariyla meydana gelen hastaliklar ortaya cikar, eğer yediklerini degistiriyorsaniz insanida degistirmeye baslamaniz gerekir bunun ötesi yok, ama gunumuzde sadece besinlere mudahale edildigi icin yakın gelecekte buna bagli fazlaca hastalik meydana gelecek, ardindan da yaratilisa mudahele edilmek zorunda kalinacak ve insan irki boylece tukenisini gormus olur , gdo'ya iyi veya kotu demek yerine hangi amaç icin kullanildigina bakilmasi ve buna gore degerlendirilmesi dogru olur.
Elektrikli arabalar çok az emisyon salan santraller nükleer füzyon,havadaki co2 yi toplayabilen efektif araçlar, güneş enerjisinde elektrik üretiminde randıman artışı gibi konularda ilerleme sağlayan firmalar veyahut şahıslar yarın dünyanın en zenginleri olacak
Aman uzak dursun.
Biyomadencilik, biyoremediasyon gibi tanimlari öğrenin, sonra gelip burda cahil cahil yorum yapmayin.