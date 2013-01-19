Genius, 8200 dpi sensörlü ve 12 tuşlu oyuncu faresi Gila'nın satışına başladı

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara yönelik çevre birimleri hazırlayan Genius, ilk kez CES 2013 etkinliğinde sergilediği oyuncu faresi Gila'nın ABD ve Kanada'da satışına başladı. Genius'ın, ''GX Gaming'' serisi altında konumlandırdığı yeni model, 99.99$'lık tavsiye edilen perakende satış fiyatına sahip.

Şık tasarımıyla göze çarpan Gila, 8200 dpi'lik sensörle donatılmış. Sensör hassasiyeti, 200 dpi ile 8200 dpi arasında, beş kademeli şekilde değiştirilebiliyor. Ayrıca hem dikey eksende hem yatay eksende hassasiyet ayarlaması yapılabilmesine olanak tanınmış durumda. Üzerine toplamda 12 adet programlanabilir tuş yerleştirilen oyuncu faresi, MMORPG ve RTS türü oyun severler için ideal olarak gösteriliyor. Tuş atamaları ve gelişmiş ayarlara erişim, oyuncu faresinin Scorpion kullanıcı arayüzlü özel programı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Gila'da üç bölgeli LED aydınlatmaya yer verilerek tasarımın daha çekici olması sağlanmış. LED'ler için 16 milyon renk seçeneği mevcut. Oyuncu faresinin ağırlık seviyesini, her biri 4.5 gramlık 6 adet ağırlık ile değiştirebiliyorsunuz. İhtiyaç duymadığınız ağırlıkları özel kutusunda saklayabiliyorsunuz.



Son olarak 1000 Hz raporlama hızı sunan oyuncu faresinin, 1.8 metre uzunluğa ve altın kaplama USB konnektörüne sahip kablosu örgülü yapıda. Gila'nın daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.gx-gaming.com/?action=products_detail&wtype=feature&id=16