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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius, "BlueEye" sensör teknolojisine sahip yeni kablosuz faresini duyurdu

3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Genius,
 
Çevre birimleri ve mobil aksesuar çözümleriyle uzun yıllardır sektörde yer alan Genius, yeni geliştirdiği kablosuz faresi NX-7000'i duyurdu.
Mavi, beyaz, yeşil, kırmızı ve siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle hazırlanan yeni Genius NX-7000, standart tasarıma sahip gövdesiyle hem sol hem sağ el ile rahatlıkla kullanılabiliyor. Daha çok dizüstü bilgisayarlar hedeflenerek hazırlanan fare, Windows ya da Mac bilgisayar sistemleriyle nano alıcısı (2.4GHz) üzerinden kablosuz olarak haberleşiyor ve gücünü iki adet AA pilden alıyor.
Birçok benzerinden farklı olarak "BlueEye" sensör teknolojisine sahip olan Genius NX-7000, bu sayede aralarında cam, ahşap ve kumaşın yer aldığı hemen her yüzey üzerinde görev yapmaya devam edebiliyor. Bu açıdan büyük bir kullanım kolaylığı getiren fare, 1200 DPI çözünürlük seviyesiyle de standart görevlerin altında rahatlıkla kalkabiliyor. 
Yakın zamanda satışa sunulacağı belirtilen Genius NX-7000'in satış fiyatı ise bilinmiyor.

http://www.techpowerup.com/216544/genius-announces-the-nx-7000-blueeye-sensor-wireless-mouse.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayrikoc61 3 yıl
Şuna bak yolda bulsam almam.
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Virinom 3 yıl
Gazetelerin sitelerindeki teknoloji bölümlerinde bile o kadar ilginç haberler var ki bu haberleri donanımhaberde görememek çok üzücü. Bir gazete bile haberleri sizden önce veriyorsa yaptığınız işi sorgulamanız gerekir.
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arel.gr 3 yıl
makul fiyata is gorsun yeter artar.
çok do$arlı Logitech Anywhere MX 'i de görüyorum, hassasiyetten tüy dikiyor.
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yilmaz196 3 yıl
Haber diye verdiğiniz şeye bakın ya...
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serafon 3 yıl
genius ı severim eskiden ürünlerini kullandım
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V4LKyR 3 yıl
10$ falandır.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
bana göre bu mausun haber değeri bile yok
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