Genius, "BlueEye" sensör teknolojisine sahip yeni kablosuz faresini duyurdu

Çevre birimleri ve mobil aksesuar çözümleriyle uzun yıllardır sektörde yer alan Genius, yeni geliştirdiği kablosuz faresi NX-7000'i duyurdu.

Mavi, beyaz, yeşil, kırmızı ve siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle hazırlanan yeni Genius NX-7000, standart tasarıma sahip gövdesiyle hem sol hem sağ el ile rahatlıkla kullanılabiliyor. Daha çok dizüstü bilgisayarlar hedeflenerek hazırlanan fare, Windows ya da Mac bilgisayar sistemleriyle nano alıcısı (2.4GHz) üzerinden kablosuz olarak haberleşiyor ve gücünü iki adet AA pilden alıyor.

Birçok benzerinden farklı olarak "BlueEye" sensör teknolojisine sahip olan Genius NX-7000, bu sayede aralarında cam, ahşap ve kumaşın yer aldığı hemen her yüzey üzerinde görev yapmaya devam edebiliyor. Bu açıdan büyük bir kullanım kolaylığı getiren fare, 1200 DPI çözünürlük seviyesiyle de standart görevlerin altında rahatlıkla kalkabiliyor.

Yakın zamanda satışa sunulacağı belirtilen Genius NX-7000'in satış fiyatı ise bilinmiyor.

http://www.techpowerup.com/216544/genius-announces-the-nx-7000-blueeye-sensor-wireless-mouse.html