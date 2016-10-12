Geofeedia, sosyal medya kullanıcılarının bilgilerini polisle paylaşmakla suçlanıyor

Sosyal medya servislerinden alınan konum bilgilerini ticari ve reklam amaçlı analizlere çeviren Geofeedia’nın topladığı tüm kişisel bilgileri Amerika’daki polis birimleriyle paylaştığı, bu konuda kuvvetli delillerin olduğu iddia ediliyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Amerika’da siyahilerin polisler tarafından vurulmalarını protesto eden eylemcilerin Geofeedia üzerinden takip edildiği ve konum bilgilerinin yanı sıra kişisel verilerinin de güvenlik birimleriyle paylaşıldığı belirtiliyor.

Protestolara katılanlar Geofeedia üzerinden takip ediliyor

Rapora göre özellikle Ferguson, Baltimore ve Missouri bölgelerinde yoğunlaşan bilgi paylaşımı kişisel verilerin ihlali kapsamına giriyor. ACLU adına açıklama yapan Matt Cagle, araştırmayla birlikte polislerin Oakland ve Baltimore’daki prostestorları Geofeedia üzerinden takip etmesinin kesin olarak kanıtlandığını dile getirdi.

Şirket kısa süre içerisinde yayınladığı açıklamada Geofeedia’nın aralarında emniyet güçlerinin de bulunduğu müşterileri için toplum güvenliğini bozacak eylemlerin önceden tespitini sağlayan bir platform niteliği taşıdığını ve insanların ayrıştırılmasının önüne geçecek politikalarının bulunduğunu belirtti.

Olayın basına yansımasının ardından Facebook sadece "herkese açık" paylaşımların gönderildiğini ancak konunun araştırılacağını dile getirirken, Twitter ise Geofeedia’nın veri ulaşım izinlerinin iptal edildiğiniduyurdu.