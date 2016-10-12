Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geofeedia, sosyal medya kullanıcılarının bilgilerini polisle paylaşmakla suçlanıyor

Konum bazlı analiz servisi olarak bilinen Geofeedia hakkında yapılan son araştırmaya göre platformun Facebook, Instagram ve Twitter’dan aldığı kullanıcı bilgilerini polise servis ettiği ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geofeedia, sosyal medya kullanıcılarının bilgilerini polisle paylaşmakla suçlanıyor
 
Sosyal medya servislerinden alınan konum bilgilerini ticari ve reklam amaçlı analizlere çeviren Geofeedia’nın topladığı tüm kişisel bilgileri Amerika’daki polis birimleriyle paylaştığı, bu konuda kuvvetli delillerin olduğu iddia ediliyor.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Amerika’da siyahilerin polisler tarafından vurulmalarını protesto eden eylemcilerin Geofeedia üzerinden takip edildiği ve konum bilgilerinin yanı sıra kişisel verilerinin de güvenlik birimleriyle paylaşıldığı belirtiliyor.

Protestolara katılanlar Geofeedia üzerinden takip ediliyor 

Rapora göre özellikle Ferguson, Baltimore ve Missouri bölgelerinde yoğunlaşan bilgi paylaşımı kişisel verilerin ihlali kapsamına giriyor. ACLU adına açıklama yapan Matt Cagle, araştırmayla birlikte polislerin Oakland ve Baltimore’daki prostestorları Geofeedia üzerinden takip etmesinin kesin olarak kanıtlandığını dile getirdi.
Şirket kısa süre içerisinde yayınladığı açıklamada Geofeedia’nın aralarında emniyet güçlerinin de bulunduğu müşterileri için toplum güvenliğini bozacak eylemlerin önceden tespitini sağlayan bir platform niteliği taşıdığını ve insanların ayrıştırılmasının önüne geçecek politikalarının bulunduğunu belirtti.
Olayın basına yansımasının ardından Facebook sadece "herkese açık" paylaşımların gönderildiğini ancak konunun araştırılacağını dile getirirken, Twitter ise Geofeedia’nın veri ulaşım izinlerinin iptal edildiğiniduyurdu.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir 3 yıl İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı 3 yıl Terahertz ışıma ile belleklerde devrim 3 yıl MSI'dan 20000TL'lik canavar "GT83VR 6RF TITAN SLI" 3 yıl Şekilden şekile giren bilgisayar: Lenovo Yoga 910 3 yıl Google'dan 360 derecelik kamera uygulaması 3 yıl Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı 3 yıl Samsung Galaxy Note ismi tarihe karışabilir 3 yıl FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı 3 yıl General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone 3 yıl Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey 3 yıl Cyanogen, modüler sürümünü duyurdu 3 yıl Disney'in Aladdin filmini ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetecek 3 yıl Samsung’un zararı 2 milyar doları geçti 3 yıl Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100 3 yıl Dropbox iOS sürümü yeni özelliklere kavuşuyor 3 yıl Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz 3 yıl Süper Lig yayın ihalesi kızışıyor: Turkcell de ihaleye girecek 3 yıl Western Digital’den kendi markasını taşıyan ilk SATA SSD ürünleri 3 yıl Intel ilk Drone modelini göklere uçuruyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Geofeedia, sosyal medya kullanıcılarının bilgilerini polisle paylaşmakla suçlanıyor Sonraki Türk Silahlı Kuvvetleri CH-47 Chinook videosu paylaştı 3 yıl Süper Lig maçları internetten ücretsiz yayınlanabilir 3 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek 3 yıl Samsung Galaxy C9 geliyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 bu özel kutularda taşınacak 3 yıl Dünyanın en küçük transistörü üretildi, devrim kapıda 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 faciası iPhone satışlarını arttırıyor 3 yıl 400 km menzilli Renault Zoe Z.E 40'ın batarya detayları ortaya çıktı 3 yıl iPhone 7 Plus İnceleme 3 yıl $4 Milyar'ın üzerindeki değerle Tesla artık en değerli 100 marka arasında 3 yıl Asus ZenFone 3 ailesinin özelliklerine genel bakış 3 yıl Note 7'nin üretimi durduruldu! Şimdi ne olacak? özel video 3 yıl Almanya 2030 yılına kadar içten yanmalı motorları yasaklamayı planlıyor 3 yıl "James Bond olacağıma bileklerimi keserim." diyen Daniel Craig geri adım attı 3 yıl Huawei ve Marvel işbirliğine gidiyor 3 yıl Lityum iyon piller neden patlıyor? 3 yıl Samsung giyilebilir cihaz sektörünün ilk 14nm yonga setini üretmeye başlıyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 için ölüm fermanı: Üretim durdu [RESMİ AÇIKLAMA] 3 yıl Casper Excalibur E800 ile maksimum oyun keyfi sizi bekliyor 3 yıl Twitter'ın satış görüşmeleri çıkmaza girdi: Masada sadece bir isim kaldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim