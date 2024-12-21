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Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanlığı, artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de şüpheli durum ve suç faaliyetleriyle ilgili ihbarları kabul etmeye başlıyor. "112 Web İhbar Sistemi" olarak açıklanan yeni sistem ile yeni bir döneme giriş yapılırken şüpheli durumlara karşı çok daha hızlı aksiyon alınabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor." ifadelerine yer verildi.

İhbarlar, https://ihbar.ng112.gov.tr/ adresi üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde iletilebilecek.

İhbar formu dolduruluyor

Tam Boyutta Gör 112 Web İhbar Sistemi kapsamında kullanıcıları yönlendiren bir ihbar formu ile işlemleri hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunuluyor. İhbar formunda, olay veya vaka ile ilgili detaylı bilgiler vatandaştan talep ediliyor. İlk olarak, olayın yeri bilgilerinin doldurulması gerekiyor.

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Formun bir diğer bölümü, vatandaşların olayın detaylarını açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de (Emniyet veya Jandarma) seçilebiliyor.

Kişisel bilgiler bölümünde, vatandaşlardan ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurmaları isteniyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de ilgili bir işaretleme seçeneği bulunuyor.

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112 Web İhbar Sistemi: İnternet üzerinden ihbar dönemi başlıyor