112 Web İhbar Sistemi: İnternet üzerinden ihbar dönemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor." ifadelerine yer verildi.
İhbarlar, https://ihbar.ng112.gov.tr/ adresi üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde iletilebilecek.
İhbar formu dolduruluyor
Formun bir diğer bölümü, vatandaşların olayın detaylarını açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de (Emniyet veya Jandarma) seçilebiliyor.
Kişisel bilgiler bölümünde, vatandaşlardan ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurmaları isteniyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de ilgili bir işaretleme seçeneği bulunuyor.Kaynakça https://ihbar.ng112.gov.tr/ https://www.icisleri.gov.tr/112-web-ihbar-sistemi-kullanilmaya-baslandi Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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