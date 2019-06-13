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Gerçek Linux çekirdeği Windows alt sistemine entegre ediliyor

Windows 10 üzerinde Linux dağıtımlarını tecrübe ediyorsanız emülatör nedeniyle zaman zaman yavaşlamalar yaşamışsınızdır. Microsoft artık gerçek Linux çekirdeğine geçiş yapıyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Satya Nadella yönetimi altında açık kaynak dünyasına adeta zeytin dalı uzatan Microsoft önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kopya Linux çekirdeği ile masaüstünde Linux dağıtımlarını çalıştırmayı mümkün hale getiren Microsoft şimdi gerçek Linux çekirdeğini entegre etti.

Daha iyi performans

Normalde kopya Linux çekirdeği ile bir nevi emülatör tarzında Linux dağıtımları masaüstünde tecrübe edilebiliyordu. Insider programında yer alan kullanıcılara dağıtılan son yapıda Windows Subsystem for Linux 2 özelliği de yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor"

Sistem kaynaklarına daha direkt erişim sağlayabilecek bu yeni çekirdek, Linux uygulamalarının daha hızlı açılmasını ve daha verimli hafıza kullanımını sağlayacak. Kullanıcılar çekirdek ile ya Microsoft Store’dan bir dağıtım kurarak ya da dışarıdan indirip kurulum yaparak etkileşime geçebilecek.

Yeni Linux çekirdeğinin etkisini ise ilk kurulumlar sonrasında testler ve karşılaştırma sonuçları sonrasında görebileceğiz. Yakın zamanda ilk etkileşimler internete düşmeye başlayacaktır.

 

https://www.engadget.com/2019/06/13/windows-10-linux-subsystem/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 1 hf. en beğenilen
Yazılımın geleceği adına machine learning, deep learning, quantum computing vb. şeyler Linux tarafında açık kaynak olması sebebiyle çok hızlı büyüdü ve gelişti, Microsoft bunlara yetişemeyeceğini anlayınca aldı Linux'u Windows'un içine koyuyor. Çakal bir hamle, iş görür.
Yazılımın geleceği adına machine learning, deep learning, quantum computing vb. şeyler Linux tarafında açık kaynak olması sebebiyle çok hızlı büyüdü ve gelişti,...
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raxetul 1 hf.
WSL-1 emülatör gibi falan değildi, sadece Linux sistem çağrılarının bir kısmı Windows çekirdeğine konulmuştu. Basit uygulamalar emülasyon olmaksızın çok hızlı şekilde(entegre edilen çağrıları yeterli bulanlar) çalışıyordu. Şimdi kendileri sistem çağrısı yazmak yerine, hazır linux çekirdeklerini yine emüle etmeden çalıştırabilir hale getirmişler ve bu sayede çalışmayacak uygulama hemen hemen kalmadı görünüyor. Muhtemelen linux çekirdeği çalıştığında istediği tüm çağrıları Windows çekirdeki doğrudan çalıştıracak.
LXContainers(Docker) ile linux dağıtımlarının yaptığını kendi aralarında yaptığını Windows Linux çekirdeği için yapıyor olacak bir nevi. Bu da olabilecek en düşük RAM ve CPU gücü ile Linux'ü Windows içinde çalıştırmak demek.
(emülatörde çağrılar bir başka çağrıya dönüştürülüyordu, burada o yok)
WSL-1 emülatör gibi falan değildi, sadece Linux sistem çağrılarının bir kısmı Windows çekirdeğine konulmuştu. Basit uygulamalar emülasyon olmaksızın çok hızlı ş...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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kuzgun_ 1 hf.
bence bu zeytin dalı değil..
Microsoft; Windows üzerinde linux kullanımına izin vererek kullanıcıların linux'e geçip windows'tan kopmalarını önlemek istiyor. böylece kullanıcılar windows kullanmaya devam edecekler. ince düşünülmüş bir taktik
bence bu zeytin dalı değil..Microsoft; Windows üzerinde linux kullanımına izin vererek kullanıcıların linux'e geçip windows'tan kopmalarını önlemek istiyo...
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1 Avatar
Wolf_263 1 gün
Bir ara BSD kullanmaya heveslenmiştim.
BSD'lere Linux çekirdeği kurulup, sistem çağrıları yapılabiliyordu ve Linux çekirdeği ile çağırılan uygulamalar "native" gibi çalışıyordu.
İçeriği okuyunca ilk aklıma bu geldi.
Yapay zeka, veri madenciliği, bulut sistemler derken yeni teknolojiler GNU/Linux üzerine yapılandı.
Pazardan ve teknolojiden geri kalmamak için Microsoft bunları yapmak zorunda.
Microsoft'un sunucu piyasasından çekilme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum.
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CoreXXX 1 hf.
Microsoft doğru yolu buldu sonunda. şu işletim sisteminide artık ücretsiz yapması gerek. extra yazılımlar ücretli olmalı sadece. ama rakibi olmadığı için dayıyor yıllardır
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DH Misafiri 1 hf.
Eğer gerçekten o kadar fark olursa android in sonu olur, tamam Windows Phone da androidden daha hızlıydı ama kapalı ve kişiselleştirilemiyordu ayrıca dışarıdan uygula a yüklenemiyordu o yüzden kaybetti ama huawei de sonuçta android tabanlı yani apk yüklenebilir bu çok fark yaratır....
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IamTheOne76 1 hf.
Zeki Müren'de bizi görecekmi? (Yaklaşımıyla) soruyorum.
Linux yapı x86/64bit uygulamalır çalıştıracakmı?
Bildiğim kadarıyla Linux yapı x86 da çalışmıyor. (Hem donanım Hemde oyun, yazılım falan filan...)
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PeerNet* 1 hf.
docker Ubuntu container oluşturup volume veriyordum, geçenlerde wsl kullandım, güzeldi.
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Tensi 1 hf.
Sikintilar genel olarak Kernel kaynakli degil zaten. Su igrenc Registry yuzunden. Ondan kurtulup yine ayarlarin program bazinda saklandigi sisteme donseler sorunlarin buyuk kismindan kurtulacagiz. Hem kullanicilarin hem de programlarin birbirinden yalitilmasini imkansiz hale getiriyor bu şapşik sistem.
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yorumculuklar 1 hf. en beğenilen
Yazılımın geleceği adına machine learning, deep learning, quantum computing vb. şeyler Linux tarafında açık kaynak olması sebebiyle çok hızlı büyüdü ve gelişti, Microsoft bunlara yetişemeyeceğini anlayınca aldı Linux'u Windows'un içine koyuyor. Çakal bir hamle, iş görür.
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bkaakco 1 hf.
Aslında tersi lazım fakat Windows kapalı kaynak.
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smart1978 1 hf.
Guzel gelismeler. Android te Linux tabanli ... Windows catisi altinda bircok detayda son kullanici icin ciddi faydalari olacaktir. Guzel gelisme.
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kuzgun_ 1 hf.
bence bu zeytin dalı değil..
Microsoft; Windows üzerinde linux kullanımına izin vererek kullanıcıların linux'e geçip windows'tan kopmalarını önlemek istiyor. böylece kullanıcılar windows kullanmaya devam edecekler. ince düşünülmüş bir taktik
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