Gerçek Linux çekirdeği Windows alt sistemine entegre ediliyor

Satya Nadella yönetimi altında açık kaynak dünyasına adeta zeytin dalı uzatan Microsoft önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kopya Linux çekirdeği ile masaüstünde Linux dağıtımlarını çalıştırmayı mümkün hale getiren Microsoft şimdi gerçek Linux çekirdeğini entegre etti.

Daha iyi performans

Normalde kopya Linux çekirdeği ile bir nevi emülatör tarzında Linux dağıtımları masaüstünde tecrübe edilebiliyordu. Insider programında yer alan kullanıcılara dağıtılan son yapıda Windows Subsystem for Linux 2 özelliği de yer alıyor.

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Sistem kaynaklarına daha direkt erişim sağlayabilecek bu yeni çekirdek, Linux uygulamalarının daha hızlı açılmasını ve daha verimli hafıza kullanımını sağlayacak. Kullanıcılar çekirdek ile ya Microsoft Store’dan bir dağıtım kurarak ya da dışarıdan indirip kurulum yaparak etkileşime geçebilecek.

Yeni Linux çekirdeğinin etkisini ise ilk kurulumlar sonrasında testler ve karşılaştırma sonuçları sonrasında görebileceğiz. Yakın zamanda ilk etkileşimler internete düşmeye başlayacaktır.