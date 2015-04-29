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Gerçek bir bilgisayar masası: Sharetable

4 yıl
5,5b
1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gerçek bir bilgisayar masası: Sharetable
 
Bilgisayar masası kavramını gerçek anlamıyla kullanıma sunan ilginç ürün Sharetable, teknolojik olarak piyasadaki en iyi alternatiflerden bir tanesini ortaya koyuyor.
İsveç merkezli ReMago ile İtalya merkezli  CloudProject Generation tarafından oldukça modern bir tasarımla hazırlanan Sharetable, tercihe göre seçilen OSX, Windows ya da Android işletim sistemli gövdesine gömülü bilgisayarlarla elde edilebiliyor ve esas farkını yine gömülü sunulan diğer iki ekranıyla koyuyor. Bu ekranlardan 7-inç'lik ufak model ana bilgisayarın kontrolü için kullanılırken, 21.5-inç ve 1080 piksellik diğer model ise görüşme için gelen müşteriler ya da çalışma arkadaşları için isteğe bağlı olarak dokunmatik ya da dokunmatik özelliği kapalı şekilde programlanabiliyor. Bu sayede de sürekli olarak ekran çevirme derdi ortadan kalkıyor ya da ortak çalışma sürecinde üst seviye verim elde edilebiliyor.
Her iki ekranı da dokunmatik olarak tasarlanan Sharetable, şık bir görüntü için güç ve ethernet kablolarını bacak altında taşırken, Bass Reflex isimli ses sistemiyle de yüksek bir multimedya deneyimi sunabiliyor. Farklı işlemler için 5 adet USB 2.0 ve 3.0 portu taşıyan masa, kablosuz bağlantı noktasında ise NFC, WiFi ve 3G/LTE gibi teknolojileri kullanabiliyor ve ana ekran üzerinden diğer dokunmatik ekrana içerik aktarımını kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Sistem ayrıca Airplay ile Miracast desteklerini de aktif olarak bünyesinde barındırıyor.
Sharetable'ın Mac Mini taşıyan OSX versiyonu 5990$'dan, Windows ile Android versiyonları ise teknik detaylara (Intel Atom / Core i5 / i7, 2 / 8 / 16GB RAM, 64 / 120GB SSD) bağlı olarak 4590$, 4990$ ile 5490$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.sharetable.ch/ Yorum Yaz
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