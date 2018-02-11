Getty Images ve Google anlaştı: Görsel aramaya çekidüzen geliyor

Seattle merkezli Amerikan stok fotoğrafçılık ajansı Getty Images, içeriğini Google'a lisansladığını duyurdu. Şirketin dün yaptığı açıklamaya göre birkaç yıl sürecek lisans ortaklığı ile birlikte Google artık ürün ve hizmetlerde Getty Images içeriklerini kullanabilecek.

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İki şirket arasındaki bu anlaşma sonucunda kullanıcılar Google'da görsel ararken Getty Images bildirimleriyle karşılaşacaklar. Anlaşmanın bir parçası olarak Google görsel arama sonuçlarında telif hakkı uyarılarını daha belirgin bir şekilde gösterecek. Ayrıca indirme sayısını azaltmak için "Orijinal görseli görüntüle" bağlantılarını kaldıracak. Yapılan bu lisans ortaklığından iki yıl kadar önce Getty Images, Google'a karşı bir antitröst davası açmıştı.

Anlaşmanın detayları kısıtlı

Getty tarafından yapılan açıklamada, anlaşma ile ilgili pek fazla ayrıntı sağlanmadığı gibi, şirketin Google'a karşı açtığı davadan vazgeçip geçmediği de yazmıyor. Stok fotoğraf devi yıllardır arama motoru için kendisine ait görüntüleri çalmakla suçladığı Google'dan oldukça rahatsız olduğunu dile getiriyordu.

Getty Images, Nisan 2016'da Google'ın arama sonuçlarında yüksek çözünürlüklü fotoğraflar görüntülemeye başlamasıyla, kullanıcıların Getty koleksiyonunda yer alan fotoğrafları herhangi bir ödeme yapmadan indirmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla arama devine antitröst davası açmıştı. Lisans ortaklığıyla birlikte iki şirket arasındaki bu sürtüşme de tatlıya bağlanmış oldu.

http://press.gettyimages.com/getty-images-and-google-announce-a-new-partnership/