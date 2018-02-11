Tesla Model X sahibi -17 derecede uyuduğu aracında sabaha kadar 5 TL'ye ısındı

Norveçli Tesla meraklısı Bjørn Nyland, Model S ve X sahiplerinin araçlarından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiyle ilgili eğlenceli videolar çekiyor. Kendisi geçtiğimiz günlerde Model X'in sıcak, konforlu ve panoramik manzara sunan bir otel odasına nasıl çevrilebileceğini ayrıntılarıyla gösteren bir video yayınladı.

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Bjørn oldukça soğuk bir Norveç gecesi boyunca Model X'te uyumanın nasıl bir deneyim olduğunu göstermek adına bir Supercharger şarj istasyonunda sabahladı. Hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düştüğü gece boyunca aracını Range moduna alan Bjørn, bu sayede klima sisteminin ısıtma için daha az enerji kullanmasını sağlamış. Ayrıca İklim Kontrolü'nü açık olarak ayarlayıp, ısı seviyesini kış ayları için ideal bir sıcaklık olan 21 dereceye getirdiğini görüyoruz. Bunun dışında camları güneşliklerle kaplayarak ekstra izolasyon sağladığını belirtelim.

Gece boyunca 5 TL'ye ısındı

Geceyi Model X'de geçiren Bjørn böylelikle fosil yakıtlı bir otomobilde uyumakla maruz kalabileceği karbon monoksit zehirlenmesi riski olmadan rahat ve sıcak bir deneyim yaşamayı başarmış. Peki Tesla, bütün gece ortamı ısıtmak için ne kadar enerji harcamış olabilir?

Araçtaki ortalama elektrik tüketiminin sadece 1.5 kW/s (saatte 7 km menzil) olarak hesaplandığını ve sıfırın altındaki bu 8 saatlik gecelemenin yaklaşık 56 km menzile mal olduğunu belirtelim. Yani ülkemizdeki fiyatlara göre Bjørn gecelik ısıtma masrafını 5.28 TL'ye (12 kW x 44 kuruş = 5.28 TL) karşılamış. Hava sıcaklığının ekside olduğunu göz önüne aldığımızda bu gayet iyi bir rakam gibi görünüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=2WeOc9qWujA