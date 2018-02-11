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Tesla Model X sahibi -17 derecede uyuduğu aracında sabaha kadar 5 TL'ye ısındı

Sahip olduğu Tesla marka aracıyla ilginç videolar çeken Bjørn Nyland, bu kez hava sıcaklığının -17 dereceye düştüğü soğuk bir Norveç gecesinde Model X'te uyuyarak sabaha kadar 5 TL'ye ısındı.
1 yıl
16,5b
1
66
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Norveçli Tesla meraklısı Bjørn Nyland, Model S ve X sahiplerinin araçlarından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiyle ilgili eğlenceli videolar çekiyor. Kendisi geçtiğimiz günlerde Model X'in sıcak, konforlu ve panoramik manzara sunan bir otel odasına nasıl çevrilebileceğini ayrıntılarıyla gösteren bir video yayınladı.
Ayrıca Bkz. "2018 Peugeot 508 modeli Cenevre'de tanıtılabilir"
Bjørn oldukça soğuk bir Norveç gecesi boyunca Model X'te uyumanın nasıl bir deneyim olduğunu göstermek adına bir Supercharger şarj istasyonunda sabahladı. Hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düştüğü gece boyunca aracını Range moduna alan Bjørn, bu sayede klima sisteminin ısıtma için daha az enerji kullanmasını sağlamış. Ayrıca İklim Kontrolü'nü açık olarak ayarlayıp, ısı seviyesini kış ayları için ideal bir sıcaklık olan 21 dereceye getirdiğini görüyoruz. Bunun dışında camları güneşliklerle kaplayarak ekstra izolasyon sağladığını belirtelim.

Gece boyunca 5 TL'ye ısındı

Geceyi Model X'de geçiren Bjørn böylelikle fosil yakıtlı bir otomobilde uyumakla maruz kalabileceği karbon monoksit zehirlenmesi riski olmadan rahat ve sıcak bir deneyim yaşamayı başarmış. Peki Tesla, bütün gece ortamı ısıtmak için ne kadar enerji harcamış olabilir?
Araçtaki ortalama elektrik tüketiminin sadece 1.5 kW/s (saatte 7 km menzil) olarak hesaplandığını ve sıfırın altındaki bu 8 saatlik gecelemenin yaklaşık 56 km menzile mal olduğunu belirtelim. Yani ülkemizdeki fiyatlara göre Bjørn gecelik ısıtma masrafını 5.28 TL'ye (12 kW x 44 kuruş = 5.28 TL) karşılamış. Hava sıcaklığının ekside olduğunu göz önüne aldığımızda bu gayet iyi bir rakam gibi görünüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=2WeOc9qWujA Yorum Yaz
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D-Assault 1 yıl en beğenilen
5 tl nin üstüne öiv(özelısınmavergisi), trt payı, kayıpkaçakbedeli ve sayaç okuma bedelini koymayı unutmuşsun kardeş
1 Yanıt Yanıtla +444
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-Lanaya- 1 yıl kutukak
kutukak

Adamda tesla model x var. Isinma parasini mi hesap yapiyor yada yapacak :) Sacma bir test

Norvec te model X 50.000 euro. Norveclilerin gelirine göre uygun fiyatli araclar statüsünde yani.
kutukakAdamda tesla model x var. Isinma parasini mi hesap yapiyor yada yapacak :) Sacma bir testNorvec te model X 50.00...
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1 Yanıt Yanıtla +153
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zotacing 1 yıl
Yandaş bir haber olmuş;
5.28 / %18 = 4.47
4.47 / %10 = 4.06
Yani 0.86 Euro tutmuş.
0.86TL gibi düşünmek lazım orada Euro ile geçiniyorlar.
Bedava yani. Türkiye'nin 6 katı daha ucuza sabahlayıp ısınmış Tesla içinde.
Yandaş bir haber olmuş;5.28 / %18 = 4.474.47 / %10 = 4.06Yani 0.86 Euro tutmuş.0.86TL gibi düşünmek lazım orada Euro ile geçiniyorlar.Bed...
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2 Yanıt Yanıtla +103
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DH Misafiri 1 yıl
İyide biz bunu hakedemedik ki teslayı nasıl hadeceeeeğğzzzz
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BlackLead 1 yıl
valla keşke param olsa ilk alacağım araba kesinlikle tesla olur.
benzine bağlı olmamak kadar muhteşem bir şey var mı ya?
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C.CEMİL 1 yıl
görmemişin teslası olmuş geceyi - 17 derece de arabada geçirmiş
yani biz bu haberden ne anlayacağız ,ev alma tesla al mı ?
yaz gelince büyük ihtimal + 40 derece de araba da günü geçirip 3tl.lik elektrik ile serinledim konusu açılır
ne teslaymış arkadaş ,yiyecek içecek yerine de tesla kullanırlar yakında
ekmek arası tesla ;
bir dilim kaşar ,bir dilim domates ve araya bir adet tesla koyup günü başka bir şey yemeden geçirdim
bu kadar reklam sağlığa zarar
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Petegrus 1 yıl
Bu videodan 450 dolar kazanması da işin ironik kısmı
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maligezgin 1 yıl
her eve lazım
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Ment 1 yıl
Güney ve Doğu Anadolu'da neyle ısınırsan ısın para vermiyorsun
Daha iyisini yapana kadar en iyisi Kürtler
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pcwolf28 1 yıl
Bu deli değil miydi yav bu araçla off road yapıp aracı haşat eden? :)
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vedatkerem 1 yıl pcwolf28
Evet bende izledim benim kafadan adam :). Yaklaşık 2.5 yıldır bende elektrikli araç kullanıyorum. Arabam şuan 102 bin km de. 2. el aldım, yakıt bakım ve vergiden 40 bin TL tasarruf yaptım. www.dmaoto.com
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Kabus87 1 yıl
Diyorlarki ölücüsün ne yapayım arkadaş Türkiyede 2 kuruş para kazanıyorum.Anca geçiniyorum.
Avrupada olsam paranın hesabını yaparmıyım.
Hayatta bir tesla arabam olamayacak anca haberlerini okurum.
Neyse ben sağ elle yemek yemeye devam edeyim...
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BlancpaiN 1 yıl
ölücülerin gözü yaşlı...
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Seko92 1 yıl
Gereksiz hareketler serisini izlemiş olduk.
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elektrik, şarj ve
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