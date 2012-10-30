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Gigabyte, 6000 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Force M7 Thor

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Gigabyte, 6000 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Force M7 Thor
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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Gigabyte, bilgisayar oyuncularını hedef alan ekipmanlar hazırlamaya kaldığı yerden devam ediyor. Tayvan merkezli firma, Force M7 Thor olarak isimlendirdiği yeni oyuncu faresinin tanıtımını bugün itibarı ile yaptı.
137 mm uzunluğunda, 78 mm genişliğinde, 41 mm kalınlığında ve yaklaşık 110 gram ağırlığında dizayn edilen Force M7 Thor, gerek ergonomik yapısıyla gerekse üzerinde bulunan Thor logosuyla ön plana çıkıyor. Üzerine 5 adet programlanabilir tuş yerleştirilen yerleştirilen farede dpi seviyesi, fare üzerinden 3 kademeli olacak şekilde ayarlayanabiliyor. Ayrıca farenin sağ ve sol tuşları, 5 milyon kez tıklanmaya dayanıklılık sergileyebilmekte.
6000 dpi'lik (6000 dpi: yazılımsal - 5600 dpi: donanımsal) lazer sensör ile donatılan Force M7 Thor, 30G maksimum hızlanma, saniyede 12.000 kare görüntü işleme hızı ve saniyede 150-inç maksimum takip hızı sunuyor. Farenin kablosu 1.8 metre uzunluğunda, USB konnektörü ise altın ile kaplanmış.
Gigabyte Force M7 Thor'un fiyatına ilişkin bilgi henüz verilmemiş. Oyuncu faresinin detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Gigabyte, 6000 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Force M7 Thor
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Recharged 6 yıl
Herkes kendi işini yapmalı.Gigabyte mümküse mouse ve klavye üretmeyi bıraksın artık.Razer çakması bir ürün gibi olmuş.
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marseltalon 6 yıl
güzel gibi
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CoreXXX 6 yıl
gm m8000 üretti gigabyte ve 22 25 dolar arası sattı fp açısından çok güzel üründü bu nasıl olur acaba
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lyridder 6 yıl
daha da fare üretmesin bunlar emeğe yazık...
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