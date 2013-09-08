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Gigabyte, BRIX isimli ufak boyutlara sahip bilgisayar modelini Haswell işlemci seçenekleriyle güncellendi

5 yıl
683
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12
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gigabyte, BRIX isimli ufak boyutlara sahip bilgisayar modelini Haswell işlemci seçenekleriyle güncellendi
İlk olarak geçtiğimiz Mayıs aynında piyasaya sunulan ve 30 x 108 x 114mm boyutları ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken BRIX mini-bilgisayar modeli, üretici firma Gigabyte tarafından Intel’in Haswell işlemcileri ile güncellendi.
Dahili VESA aparatı ile istenilen her yüzeye rahatlıkla asılabilen Gigabyte BRIX, Mini DisplayPort ve HDMI portları üzerinden artık standart haline gelmeye başlayan 4K çözünürlüğe sahip ekran modelleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Üzerinde 2 adet USB 3.0 portu, mSATA, mini-PCIe genişleme yuvaları yer alan ve kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi / Bluetooth 4.0 teknolojilerinden yararlanan ürün, Intel HD4400 dahili grafik birimi kullanıyor ve RAM miktarı 16GB'a kadar arttırılabiliyor. Yapılan güncelleme ile Intel'in dördüncü jenerasyon Haswell işlemcileri ( Core i7 4500U, Core i5 4200U, Core i3 4010U ve Celeron 2955U) ile güncellenen BRIX, artık eskiye oranlara daha fazla performans ortaya koyabiliyor.
Gigabyte tarafından güncellenen BRIX ufak bilgisayar modelinin fiyatı hakkında ise bir açıklama yapılmış değil.



http://www.gigabyte.com/MicroSite/342/haswell.html Yorum Yaz
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
i7 ler yakında telefonlara kadar inecek.
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fortunasuper 5 yıl
GTX 780 SLI ekran kartı olsaydı hiç düşünmeden alırdım.
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Cakir1461 5 yıl
eğer bu gelişmeler ile birlikte çıkarılamaz ve belli firmaların sunduğu ürünlere dönüüşürse soyulmaya devam ederiz nasıl ki casper hp bilmem ne markaları masaüstü pc yaptığında haketmeyen fiyatlar koyuyorsa bu durum içinde aynı şeylerin sözkonusu olacağı kesin değiştirilebilirik tüketici açısından son derece önemli ve karlı bir işlemdir
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JoeyBane 5 yıl
xlmnt13
cagataykoroglu
1444 depolamadan hiç bahsedilmemiş
Hdd kadar cihazda ne depolaması?
Buyuk ihtimal msata ssd kullanilabilir bununla.

Zaten konu içeriğinde bundan bahsediyor...
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CoreXXX 5 yıl
bu kadar usbli bir hayatta yaşarken bence 4 usb az olmuş.en az 8 olabilirdi
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OZKNaln 5 yıl
boyle bisey almak lazim biraz ucuz yakalasam .
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magicool 5 yıl
sunları gerekirse 2 kat iri yapsınlar ama ekran kartı değiştirilebilir olsun

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GokhanMaths 5 yıl
şu soğutma işini çözseler usb bilgisayarları da görecezde sıcaklığa engel olunamıyo
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cagataykoroglu 5 yıl
1444

depolamadan hiç bahsedilmemiş


Hdd kadar cihazda ne depolaması?
1 Yanıt Yanıtla
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xLmNt13 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

1444

depolamadan hiç bahsedilmemiş


Hdd kadar cihazda ne depolaması?

Buyuk ihtimal msata ssd kullanilabilir bununla.
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Batuist 5 yıl
monitör arkasına , tv arkasına süper bilgisayar işte.. kablo, kasa armaşası yok.. bence çok hoş...
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1444 5 yıl
depolamadan hiç bahsedilmemiş
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
i7 ler yakında telefonlara kadar inecek.
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