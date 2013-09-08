Gigabyte, BRIX isimli ufak boyutlara sahip bilgisayar modelini Haswell işlemci seçenekleriyle güncellendi

İlk olarak geçtiğimiz Mayıs aynında piyasaya sunulan ve 30 x 108 x 114mm boyutları ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken BRIX mini-bilgisayar modeli, üretici firma Gigabyte tarafından Intel’in Haswell işlemcileri ile güncellendi.

Dahili VESA aparatı ile istenilen her yüzeye rahatlıkla asılabilen Gigabyte BRIX, Mini DisplayPort ve HDMI portları üzerinden artık standart haline gelmeye başlayan 4K çözünürlüğe sahip ekran modelleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Üzerinde 2 adet USB 3.0 portu, mSATA, mini-PCIe genişleme yuvaları yer alan ve kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi / Bluetooth 4.0 teknolojilerinden yararlanan ürün, Intel HD4400 dahili grafik birimi kullanıyor ve RAM miktarı 16GB'a kadar arttırılabiliyor. Yapılan güncelleme ile Intel'in dördüncü jenerasyon Haswell işlemcileri ( Core i7 4500U, Core i5 4200U, Core i3 4010U ve Celeron 2955U) ile güncellenen BRIX, artık eskiye oranlara daha fazla performans ortaya koyabiliyor.

Gigabyte tarafından güncellenen BRIX ufak bilgisayar modelinin fiyatı hakkında ise bir açıklama yapılmış değil.





http://www.gigabyte.com/MicroSite/342/haswell.html